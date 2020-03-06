Политика
РБКЗеленский пригрозил отказаться от переговоров с Россией о Донбассе
Украина может отказаться от проведения с Россией переговоров о судьбе Донбасса, в случае если прогресса в этом процессе не получится добиться через год. Об этом украинский президент Владимир Зеленский заявил в интервью The Guardian.
Читать в источнике
Оценить609
с чего всё началось
Если обстановка в зоне военных действий в Донбассе не изменится, а соглашение с Россией об урегулировании конфликта не будет достигнуто в течение года, Киев откажется от переговоров с Москвой, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Guardian.РИА Новости13:53
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 23:26, Ашберн
Единоборства
Нурмагомедов пнул чемпионский пояс Фергюсона
Политика
Россия и Турция договорились о режиме прекращения огня в Идлибе
Происшествия
Российское посольство следит за ситуацией на лайнере Grand Princess
Посольство России в США следит за состоянием четырёх россиян, которые находятся на борту круизного лайнера Grand Princess, на котором ранее была обнаружена коронавирусная инфекция COVID-2019.
Политика
Девушка из Иваново предложила Владимиру Путину взять ее замуж
Жительница Иваново предложила Владимиру Путину взять ее замуж.
Политика
ЕС на экстренном заседании обсудит улучшение отношений с Россией
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС должен улучшить отношения с Россией.
Общество
Меган Маркл освистали на благотворительном вечере в Лондоне
Супруга принца Гарри Меган Маркл столкнулась с неодобрением поклонников королевской семьи во время своего прибытия на ежегодную церемонию вручения премии Endeavour Fund Awards, которая прошла 5 марта в Лондоне.
Единоборства
Боец Расул Мирзаев проиграл второй бой подряд нокаутом
Бой завершился в первом раунде победой казахстанского спортсмена нокаутом. Для 33-летнего Мирзаева поражение стало вторым подряд.
Фигурное катание
Ученица Тутберидзе лидирует после короткой программы на юниорском ЧМ
Российская фигуристка Камила Валиева лидирует после короткой программы на чемпионате мира среди юниоров, который проходит в Таллине.
Политика
Памфилова прокомментировала пакетное голосование по Конституции
В середине февраля глава государства Владимир Путин распорядился начать подготовку к голосованию по изменениям в Конституцию.
Общество
Синоптик назвал лето 2020 года идеальным для здоровья людей
Лето этого года будет теплее, чем обычно, заявил «Газете.Ru» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Кино
Появилось видео со съемок нового сезона сериала «Сваты»
Короткое видео съемочного процесса сериала «Сваты» появилось в Сети: на кадрах героини разговаривают друг с другом.
Армия и оружие
На Украине предложили усилить флот «секонд-хэнд» кораблями ВМС США
Украинский флот сможет изменить баланс сил в Черном море, если получит американские списанные корабли, заявил военный эксперт, заместитель директора киевского Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь.
Путешествия
В Турции снижают цены для туристов
Отели страны пока не снижают цены, опасаясь, что после будет сложно вернуться к прежнему уровню.
Политика
Эрдоган анонсировал начало использования российских С-400
Наука
Корона в стоге сена
Саму тест-систему сотрудники "Вектора" создали буквально за одну-две неделие.
Общество
Минюст США намерен посадить Тинькова на 6 лет
Хотя Тиньков, предположительно, владел акциями TCS более чем на $1 миллиард, но подал в США налоговую декларацию за 2013 год, в которой указал доход менее $206 тысяч, и стоимость своих активов в размере $300 тысяч на момент выхода из гражданства США.
Биатлон
Йоханнес Бё выиграл спринт на этапе Кубка мира в Чехии
На этапе Кубка мира по биатлону в Чехии, который могли отменить из-за коронавируса, прошла гонка в спринте на 10 километров.
Спорт
Сборная Венгрии впервые выиграла чемпионат мира по хоккею с мячом
В финальном матче группы В чемпионата мира по хоккею с мячом среди мужских команд, который состоялся в Иркутске, сборная Венгрии одержала победу над хоккеистами Украины со счетом 4:1. Как сообщает официальный сайт Приангарья, решающий матч состоялся сегодня, 6 марта, на центральном стадионе «Труд».
Шоу-бизнес
Манукян платит за ужин с Бузовой по 80 тысяч
Давид Манукян в YouTube-шоу «Алена, блин!» поделился самым сокровенным и рассказал, как он покорял сердце Ольги Бузовой.
Шоу-бизнес
Тарасов назвал свою дочь в честь собачки Бузовой
Злопыхатели пошутили, что Тарасов назвал дочь в честь собачки бывшей возлюбленной. Дмитрий Тарасов 5 февраля стал отцом в третий раз.
Футбол
Де Брюйне имеет шанс сыграть с МЮ, Сане — нет
Происшествия
В Иркутской области три человека погибли в ДТП
Энергетика
Сделка об ограничении добычи нефти между Россией и ОПЕК развалилась
По итогам заседания ОПЕК+ подписали документ о продолжении взаимодействия в рамках хартии.
Общество
В России «Красу полиции» затравили за внешность
Общество
В России изменили процедуру прохождения техосмотра
Ранее предполагалось, что каждую машину будут фотографировать трижды - до, во время и после техосмотра, причем на изображениях должны быть хорошо различимы модель, цвет кузова и номер конкретного автомобиля.
Происшествия
Калужанин получил пять лет колонии за комментарий в сети «ВКонтакте»
Суд в Калуге приговорил к пяти годам и двум месяцам колонии 37-летнего местного жителя Ивана Любшина за комментарии в соцсети «ВКонтакте».
Здоровье
Онкологи перечислили шесть ранних признаков рака поджелудочной железы
Онкологи определили шесть ранних признаков рака поджелудочной железы. На ранних стадиях это заболевание зачастую протекает бессимптомно.