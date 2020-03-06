с чего всё началось

Украина может отказаться от проведения с Россией переговоров о судьбе Донбасса, в случае если прогресса в этом процессе не получится добиться через год. Об этом украинский президент Владимир Зеленский заявил в интервью The Guardian.

Зеленский пригрозил отказаться от переговоров с Россией о Донбассе

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Общество Меган Маркл освистали на благотворительном вечере в Лондоне Супруга принца Гарри Меган Маркл столкнулась с неодобрением поклонников королевской семьи во время своего прибытия на ежегодную церемонию вручения премии Endeavour Fund Awards, которая прошла 5 марта в Лондоне.

Политика Памфилова прокомментировала пакетное голосование по Конституции В середине февраля глава государства Владимир Путин распорядился начать подготовку к голосованию по изменениям в Конституцию.

Армия и оружие На Украине предложили усилить флот «секонд-хэнд» кораблями ВМС США Украинский флот сможет изменить баланс сил в Черном море, если получит американские списанные корабли, заявил военный эксперт, заместитель директора киевского Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь.

Путешествия В Турции снижают цены для туристов Отели страны пока не снижают цены, опасаясь, что после будет сложно вернуться к прежнему уровню.

Общество Минюст США намерен посадить Тинькова на 6 лет Хотя Тиньков, предположительно, владел акциями TCS более чем на $1 миллиард, но подал в США налоговую декларацию за 2013 год, в которой указал доход менее $206 тысяч, и стоимость своих активов в размере $300 тысяч на момент выхода из гражданства США.

Спорт Сборная Венгрии впервые выиграла чемпионат мира по хоккею с мячом В финальном матче группы В чемпионата мира по хоккею с мячом среди мужских команд, который состоялся в Иркутске, сборная Венгрии одержала победу над хоккеистами Украины со счетом 4:1. Как сообщает официальный сайт Приангарья, решающий матч состоялся сегодня, 6 марта, на центральном стадионе «Труд».

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