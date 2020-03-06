с чего всё началось

Украина может отказаться от проведения с Россией переговоров о судьбе Донбасса, в случае если прогресса в этом процессе не получится добиться через год. Об этом украинский президент Владимир Зеленский заявил в интервью The Guardian.

Зеленский пригрозил отказаться от переговоров с Россией о Донбассе

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