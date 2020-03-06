Политика
РБКЗеленский пригрозил отказаться от переговоров с Россией о Донбассе
Украина может отказаться от проведения с Россией переговоров о судьбе Донбасса, в случае если прогресса в этом процессе не получится добиться через год. Об этом украинский президент Владимир Зеленский заявил в интервью The Guardian.
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с чего всё началось
Если обстановка в зоне военных действий в Донбассе не изменится, а соглашение с Россией об урегулировании конфликта не будет достигнуто в течение года, Киев откажется от переговоров с Москвой, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Guardian.РИА Новости13:53
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Общество
В ВОЗ опровергли надежды на исчезновение коронавируса к лету
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Объяснены погодные аномалии в России
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Калужанин получил пять лет колонии за комментарий в сети «ВКонтакте»
Суд в Калуге приговорил к пяти годам и двум месяцам колонии 37-летнего местного жителя Ивана Любшина за комментарии в соцсети «ВКонтакте».
Хоккей
Ковальчук забросил первую шайбу за «Вашингтон»
Общество
Власти Москвы изменили порядок работы школ из-за коронавируса
К странам с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу Управление Роспотребнадзора по Москве относит Китай, Южную Корею, Иран, Италию, Францию, Германию, Испанию, Швейцарию, Великобританию, Норвегию и США, сообщили 6 марта на горячей линии департамента здравоохранения Москвы.
Общество
Голосование по Конституции: ВЦИОМ изучил мнение россиян
Всероссийский центр изучения общественного мнения представил данные о том, как граждане нашей страны относятся к голосованию по внесению правок в Конституцию.
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Здоровье
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Жительницу Краматорска, находящегося на территории Украины, госпитализировали с подозрением на коронавирус после возвращения из Таиланда.
Происшествия
При атаке на мероприятии в Кабуле пострадали 18 человек
Восемнадцать человек пострадали в результате атаки на мероприятии в Кабуле, где присутствовал премьер-министр Абдулла Абдулла, сообщил представитель министерства внутренних дел страны Насрат Рахими.
Здоровье
В Армении подписан закон, ограничивающий употребление и продажу снюсов
Был подписан принятый парламентом Армении закон «О снижении и предупреждении вреда, наносимого здоровью в результате употребления табачных изделий и их заменителей», а также смежные законодательные акты.
Происшествия
ФСБ и СКР выявили исчезновение 3 млрд рублей
ФСБ и СКР выявили исчезновение 3 млрд рублей Бабушкинский райсуд Москвы по ходатайству Главного следственного управления Следственного комитета России (ГСУ СКР) по Московской области арестовал на два месяца генерального директора ООО «СК "Строй Групп"» Павла Бабаева и его советника Константина Лободу.
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Солист дуэта «Непара» выкупил песни и бренд группы за 10 тысяч рублей
Футбол
«Валенсия» с Черышевым сыграла вничью с «Алавесом» в матче Примеры
В матче 27-го тура испанской Примеры «Валенсия» на выезде сыграла вничью с «Алавесом».
Кино
Кристиан Бейл сыграет злодея в четвёртом «Торе»
Оригинал: По данным Collider, Кристиан Бейл ведёт переговоры о роли в картине Marvel «Тор: Любовь и гром».
Армия и оружие
Сирийские ПВО отражают атаку в небе над городом Хомс
Политика
Россия закрывает границу с Ираном из-за коронавируса
С 7 марта Россия приостанавливает пропуск через границу лиц, прибывающих из Ирана для обучения, работы или туризма, говорится в распоряжении правительства, опубликованном на сайте ведомства.
Киберспорт
Alliance вышла в плей-офф StarLadder ImbaTV Minor
Alliance переиграла команду CR4ZY в заключительном матче группового этапа StarLadder ImbaTV Minor и вышла в плей-офф турнира.
Происшествия
Украинские шахматисты найдены мёртвыми в Москве
В Москве найдены мёртвыми украинские шахматисты Станислав Богданович и Александра Вернигора.
Футбол
Кубковый матч между «Шинником» и «Уралом» пройдет в Химках
Матч 1/4 финала Олимп - Кубка России между ярославским "Шинником" и екатеринбургским "Уралом" пройдет в Химках 18 марта, сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза.
Футбол
Фанаты «Зенита» и «Ахмата» в Грозном устроили массовое побоище
Массовая драка между фанатами футбольных клубов «Зенит» (Санкт-Петербург) и «Ахмат» (Грозный) произошла на матче ¼ финала Кубка России в Грозном, сообщает Telegram-канал Mash.
Шоу-бизнес
Шеф-повар Константин Ивлев впервые прокомментировал слухи о разводе
Мария Ивлева уже заявила журналистам, что подала на развод с Константином.
Кино
Рейтинг любимых фильмов россиянок возглавила «Красотка»
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НАСА представило самую подробную панораму Марса
Опубликована самая подробная панорама марсианской поверхности, сообщает НАСА.
Происшествия
Суд продлил арест разыгравшему приступ коронавируса пранкеру
Черемушкинский суд Москвы продлил арест пранкера Кароматулло Джаборова, разыгравшего приступ коронавируса в метро.
Здоровье
Власти Москвы заявили о применении мер из-за вируса к иностранцам
По словам вице-мэра, если иностранцы приезжают в Москву из регионов с неблагополучной эпидемиологической ситуацией на срок более 14 дней, то они должны провести в изоляции две недели.
Армия и оружие
Танки Т-90М «Прорыв» впервые покажут на параде Победы 9 Мая
Российский основной боевой танк Т-90М «Прорыв» впервые продемонстрируют широкой публике на параде Победы на Красной площади в Москве 9 Мая.
Энергетика
Подсчитаны потери России от разрыва сделки с ОПЕК
Вице-президент «Лукойла» Леонид Федун подсчитал потери России от разрыва сделки с Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК).
Политика
В ДНР признали русский язык единственным государственным
Парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) закрепил в конституции статус русского языка как единственного государственного.
Политика
Новый премьер Украины объяснил свои слова о подаче воды в Крым
Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пояснил на странице в Facebook свои слова о необходимости возобновления поставок пресной воды в Крым.