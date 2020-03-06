с чего всё началось

Украина может отказаться от проведения с Россией переговоров о судьбе Донбасса, в случае если прогресса в этом процессе не получится добиться через год. Об этом украинский президент Владимир Зеленский заявил в интервью The Guardian.

Зеленский пригрозил отказаться от переговоров с Россией о Донбассе

Общество В ВОЗ опровергли надежды на исчезновение коронавируса к лету Нельзя утверждать, что в летнее время коронавирус перестанет распространяться, сообщил в пятницу, 6 марта, исполнительный директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

Общество Объяснены погодные аномалии в России Нетипичное потепление, которое пришло в центральную Россию в марте, а также практически бесснежная зима в Москве могут быть связаны с глобальным потеплением, на которое наложилось так называемое североатлантическое колебание — процесс, который формирует мягкую погоду в Европе и иногда доходит до российской территории.

Общество Власти Москвы изменили порядок работы школ из-за коронавируса К странам с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу Управление Роспотребнадзора по Москве относит Китай, Южную Корею, Иран, Италию, Францию, Германию, Испанию, Швейцарию, Великобританию, Норвегию и США, сообщили 6 марта на горячей линии департамента здравоохранения Москвы.

Общество Голосование по Конституции: ВЦИОМ изучил мнение россиян Всероссийский центр изучения общественного мнения представил данные о том, как граждане нашей страны относятся к голосованию по внесению правок в Конституцию.

Происшествия При атаке на мероприятии в Кабуле пострадали 18 человек Восемнадцать человек пострадали в результате атаки на мероприятии в Кабуле, где присутствовал премьер-министр Абдулла Абдулла, сообщил представитель министерства внутренних дел страны Насрат Рахими.

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Происшествия ФСБ и СКР выявили исчезновение 3 млрд рублей ФСБ и СКР выявили исчезновение 3 млрд рублей Бабушкинский райсуд Москвы по ходатайству Главного следственного управления Следственного комитета России (ГСУ СКР) по Московской области арестовал на два месяца генерального директора ООО «СК "Строй Групп"» Павла Бабаева и его советника Константина Лободу.

Политика Россия закрывает границу с Ираном из-за коронавируса С 7 марта Россия приостанавливает пропуск через границу лиц, прибывающих из Ирана для обучения, работы или туризма, говорится в распоряжении правительства, опубликованном на сайте ведомства.

Киберспорт Alliance вышла в плей-офф StarLadder ImbaTV Minor Alliance переиграла команду CR4ZY в заключительном матче группового этапа StarLadder ImbaTV Minor и вышла в плей-офф турнира.