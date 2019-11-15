Политика
РИА НовостиМеркель примет участие в саммите «нормандской четверки»
В кабмине ФРГ заявили, что канцлер Ангела Меркель примет участие в саммите нормандской четверки 9 декабря в Париже. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на Елисейский дворец сообщило, что лидеры Франции, Германии, Украины и России проведут встречу в "нормандском формате" 9 декабря в Париже.
Читать в источнике
Оценить63
с чего всё началось
Встреча лидеров в «нормандском формате» по урегулированию ситуации в Донбассе пройдет 9 декабря в Париже, сообщает Le Figaro со ссылкой на заявление Елисейского дворца – администрации президента Франции Эмманюэля Макрона.Ведомости10:47
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7056 источников, обновлено в 14:47, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработано 7056 источников, обновлено в 14:47, Ашберн
Общество
В Карелии зафиксирована массовая гибель птиц
Наука
Найден быстрый способ избавиться от депрессии
Ученые нашли довольно простой способ, который позволяет облегчить самочувствие страдающим депрессией.
Происшествия
Двое военных на Украине погибли при взрывах на складах в Балаклее
Во время уничтожения боеприпасов на складах Центральной артиллерийской базы Вооруженных сил Украины в городе Балаклея (Харьковская область) погибли двое военнослужащих.
Политика
В США обнародована стенограмма первого разговора Трампа с Зеленским
Белый дом опубликовал стенограмму апрельского телефонного разговора президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Общество
Семьи погибших при расстреле в Забайкалье получили по 6,7 млн рублей
Семьи погибших при расстреле военнослужащих в Забайкалье получили по 6,7 млн руб. компенсаций, рассказал в интервью «Новой газете» референт Главного военно-политического управления Минобороны России Рустем Клупов.
Политика
Прокуратура проверит интервью Собчак на экстремизм
Происшествия
СК начал проверку после столкновения самолетов в Шереметьево
Политика
Зеленский подписал закон для выделения ГТС из «Нафтогаза»
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий завершить процедуры по созданию независимого оператора газотранспортной системы (ГТС) путем его выделения из "Нафтогаза", сообщила заместитель руководителя офиса главы государства Юлия Ковалив.
Гаджеты
Motorola представила складной RAZR с гибким экраном
Motorola официально представила первый в своей линейке складной смартфон с непрерывным, сгибаемым посередине экраном.
Политика
Боливия объявила о разрыве дипотношений с Венесуэлой
Министр иностранных дел переходного правительства Боливии Карен Лонгарик объявила о разрыве дипломатических отношений с Венесуэлой.
Энергетика
Первая нитка сухопутного отвода «Северного потока-2» испытана
Первая нитка сухопутного отвода газопровода "Северный поток-2" - EUGAL прошла испытания, сообщает оператор проекта Gascade Gastransport.
Фигурное катание
Медведева выиграла короткую программу на этапе Гран-при в России
Российская фигуристка Евгения Медведева стала лучшей по итогам короткой программы на российском этапе мирового Гран-при.
Автоспорт
Албон стал лучшим в первой практике Гран-при Бразилии, Квят – девятый
В Сан-Паулу на автодроме "Интерлагос" завершилась первая практика предпоследнего в нынешнем сезоне этапа "Формулы-1" Гран-при Бразилии.
Происшествия
В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу
Политика
Путин предупредил желающих войти в зону разведения сил в Донбассе
«В случае, если в зону разведения сил на смену украинским военным войдут другие вооруженные формирования, в ДНР и ЛНР сделают тоже самое», — цитирует президента «Интерфакс».
Политика
В ЕК отреагировали на заявление Путина о транзите газа через Украину
Еврокомиссия спокойна в вопросе транзита российского газа через Украину и продолжает работать с обеими сторонами над заключением нового контракта, сообщила представитель ЕК Мина Андреева.
Наука
В России разработан максимально эффективный способ борьбы с раком
В институте "МИСиС" специалисты создали максимально эффективный уникальный способ борьбы с разновидностью рака.
Музыка
Тилль Линдеманн «подрался» с «космонавтом» на Дворцовой площади
Музыка
За 10 часов новый клип Little Big набрал более 2 млн просмотров
Новый клип российкой группы Little Big на песню Go Bananas за десять часов набрал более двух миллионов просмотров на сервисе YouTube.
Шоу-бизнес
Пропавшую актрису Марию Стерникову нашли в Москве
Мать актера Александра Носика — артистку Марию Стерникову — нашли в Москве, сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на PR-директор А.Носика Киру Железняк.
Шоу-бизнес
Внезапно: Светлана Лобода показала большой беременный живот
Светлана Лобода удивила своих подписчиков, опубликовав в своем микроблоге фотографии, на которых она запечатлена с большим округлившимся животом.
Культура
В «Новом Иерусалиме» открыли выставку работ Марка Шагала
Выставку назвали «Шагал: между небом и землёй». 239 работ авангардиста привезли из трёх стран, чтобы показать всем желающим.
Авто
Volkswagen привезет в РФ новый бюджетный кроссовер Tarek
Как стало известно, Volkswagen привезет в РФ новый бюджетный кроссовер Tarek, сборку которого организуют на предприятии в Нижнем Новгороде.
Общество
Ректор СПбГУ и глава онкоцентра Блохина выиграли выборы в РАН
В Российской академии наук подвели итоги выборов академиков и членов-корреспондентов, передает корреспондент РБК.
Футбол
Гол Месси помог Аргентине обыграть Бразилию в товарищеском матче
Армия и оружие
Израиль потерял «Железный купол»
В секторе Газа обнаружили практически не получившую серьезных повреждений часть ракеты-перехватчика Tamir («Тамир») израильской системы противоракетной обороны (ПРО) Iron Dome («Железный купол»).
Политика
Присяжные признали экс-советника Трампа виновным во лжи конгрессу
Присяжные в федеральном суде в Вашингтоне признали бывшего советника президента Дональда Трампа Роджера Стоуна виновным по нескольким пунктам обвинения.