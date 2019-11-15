с чего всё началось

В кабмине ФРГ заявили, что канцлер Ангела Меркель примет участие в саммите нормандской четверки 9 декабря в Париже. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на Елисейский дворец сообщило, что лидеры Франции, Германии, Украины и России проведут встречу в "нормандском формате" 9 декабря в Париже.

Политика Зеленский подписал закон для выделения ГТС из «Нафтогаза» Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий завершить процедуры по созданию независимого оператора газотранспортной системы (ГТС) путем его выделения из "Нафтогаза", сообщила заместитель руководителя офиса главы государства Юлия Ковалив.

Политика Боливия объявила о разрыве дипотношений с Венесуэлой Министр иностранных дел переходного правительства Боливии Карен Лонгарик объявила о разрыве дипломатических отношений с Венесуэлой.

Политика Путин предупредил желающих войти в зону разведения сил в Донбассе «В случае, если в зону разведения сил на смену украинским военным войдут другие вооруженные формирования, в ДНР и ЛНР сделают тоже самое», — цитирует президента «Интерфакс».

Политика В ЕК отреагировали на заявление Путина о транзите газа через Украину Еврокомиссия спокойна в вопросе транзита российского газа через Украину и продолжает работать с обеими сторонами над заключением нового контракта, сообщила представитель ЕК Мина Андреева.

Шоу-бизнес Пропавшую актрису Марию Стерникову нашли в Москве Мать актера Александра Носика — артистку Марию Стерникову — нашли в Москве, сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на PR-директор А.Носика Киру Железняк.

Авто Volkswagen привезет в РФ новый бюджетный кроссовер Tarek Как стало известно, Volkswagen привезет в РФ новый бюджетный кроссовер Tarek, сборку которого организуют на предприятии в Нижнем Новгороде.

Армия и оружие Израиль потерял «Железный купол» В секторе Газа обнаружили практически не получившую серьезных повреждений часть ракеты-перехватчика Tamir («Тамир») израильской системы противоракетной обороны (ПРО) Iron Dome («Железный купол»).