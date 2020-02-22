с чего всё началось

"В связи с ситуацией, возникшей на Тернопольщине при эвакуации из Китая граждан Украины, и неудовлетворительной работой облгосадминистрации по информированию населения об эпидемиологической безопасности президент Украины принял заявление Игоря Сопеля об отставке с занимаемой должности по собственному желанию", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте главы государства.

Хоккей Овечкин забросил 700-ю шайбу в НХЛ Капитан «Вашингтон Кэпиталс» россиянин Александр Овечкин забросил 700 шайб в карьере в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Происшествия Пять человек погибли в ДТП в Калмыкии Пять человек погибли, двое получили ранения в результате автоаварии на территории Республики Калмыкия вечером 22 февраля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД республики.

Происшествия В Мексике пропала несовершеннолетняя россиянка В мексиканском штате Халиско правоохранительные органы начали поиск несовершеннолетней россиянки, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИю Уточняется, что 15-летняя девочка пропала 17 февраля.

Происшествия В Днепре изнасиловали и побили 15-летнюю девушку Инцидент произошел 22 февраля в городе Днепр в Украине. Найдена была девушка у гаражей прохожими. Пострадавшую отправили в больницу.

Политика Глава Минздрава Украины уехала из санатория с эвакуированными Глава Минздрава Украины Зоряна Скалецкая покинула санаторий, в котором разместили эвакуированных из Уханя, сообщил телеканалу "Наш" директор учреждения Александр Блинов.

Технологии TSMC начала активную борьбу за рынок силовой электроники Вступая в борьбу за рынок полупроводниковых продуктов на основе нитрида галлия (GaN), компания TSMC пытается расширить свой ассортимент.

Политика Украинский педиатр Комаровский: людьми в Санжарах манипулируют все По словам Комаровского главная вина лежит на государственных чиновниках, которые должны разъяснить местным жителям состояние приехавших на карантин людей.

Политика В МИД России оценили решение суда в Гааге по претензиям Украины Как указали в МИД, Москва удовлетворена тем, что решение учитывает ключевой аргумент России — «за этим иском на самом деле стоит попытка доказать несуществующий суверенитет Украины над Крымом».

Биатлон Итальянская полиция провела обыск у биатлониста Логинова и его тренера «В полицию написано официальное письмо от Международного союза биатлонистов, потому что Александр Касперович (личный тренер биатлониста Александра Логинова) находится в команде России на чемпионате мира не по своей аккредитации», - сказал Драчев в комментарии «Матч ТВ».