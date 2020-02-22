Политика

Газета.RuГазета.RuЗеленский принял отставку главы Тернопольской области после протестов

"В связи с ситуацией, возникшей на Тернопольщине при эвакуации из Китая граждан Украины, и неудовлетворительной работой облгосадминистрации по информированию населения об эпидемиологической безопасности президент Украины принял заявление Игоря Сопеля об отставке с занимаемой должности по собственному желанию", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте главы государства.
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В сообщении
 на сайте Зеленского также отмечается «неудовлетворительная работа облгосадминистрации по информированию населения об эпидемиологической безопасности».
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