Политика
Газета.RuЗеленский принял отставку главы Тернопольской области после протестов
"В связи с ситуацией, возникшей на Тернопольщине при эвакуации из Китая граждан Украины, и неудовлетворительной работой облгосадминистрации по информированию населения об эпидемиологической безопасности президент Украины принял заявление Игоря Сопеля об отставке с занимаемой должности по собственному желанию", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте главы государства.
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В сообщении на сайте Зеленского также отмечается «неудовлетворительная работа облгосадминистрации по информированию населения об эпидемиологической безопасности».Известия09:07
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