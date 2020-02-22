с чего всё началось

"В связи с ситуацией, возникшей на Тернопольщине при эвакуации из Китая граждан Украины, и неудовлетворительной работой облгосадминистрации по информированию населения об эпидемиологической безопасности президент Украины принял заявление Игоря Сопеля об отставке с занимаемой должности по собственному желанию", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте главы государства.

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Политика FP: Госдеп подозревает Россию в коронавирусной дезинформации Россия ведет кампанию в блогосфере, вбрасывая дезинформацию о коронавирусе, чтобы нанести ущерб американским институтам и навредить имиджу Вашингтона, считают в Госдепе США.

Футбол Малком: В плане физической формы у меня все отлично. Очень хочу играть «Может быть, и не на все 100, но в плане физической формы у меня все отлично», — сказал Малком, добавив, что он будет усиленно работать всю следующую неделю, чтобы быть готовым к матчу против «Локомотива».

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