Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что в находившемся под украинской юрисдикцией Крыму отсутствовала "цивилизация и инфраструктура".

с чего всё началось

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него в Крыму есть квартира, но ремонт он там сделать не успел. Об этом украинский лидер заявил во время пресс-конференции в Киеве.

Зеленский признал отсутствие цивилизации в Крыму при украинской власти

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