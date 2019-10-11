Политика
РБКЗеленский признал отсутствие цивилизации в Крыму при украинской власти
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него в Крыму есть квартира, но ремонт он там сделать не успел. Об этом украинский лидер заявил во время пресс-конференции в Киеве.
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с чего всё началось
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что в находившемся под украинской юрисдикцией Крыму отсутствовала "цивилизация и инфраструктура".ТАССвчера в 17:28
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Зеленский заявил, что в украинском Крыму отсутствовала инфраструктура и цивилизация
Комсомольская правдавчера в 23:41
Зеленский: цивилизация и инфраструктура в украинском Крыму отсутствовали
Московский Комсомолецвчера в 18:16
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Происшествия
В Саратове задержали подозреваемого в убийстве девятилетней девочки
Известия вчера в 18:52
Происшествия
Экс-президент Киргизии отказался ехать в суд
Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев отказался приезжать в суд на рассмотрение дела, фигурантом которого он является, сообщил его адвокат Сергей Слесарев.
Взгляд.ру 01:35
Политика
Порошенко пошутил над Зеленским в ходе пресс-марафона президента Украины
Бывший украинский президент Петр Порошенко высказался насчет пресс-марафона нынешнего лидера Украины Владимира Зеленского.
Газета.Ru вчера в 20:07
Экономика
«Роснефть» может получить 49,9% нефтеперерабатывающей компании Citgo
В собственность «Роснефти» могут перейти 49,9% акций американской нефтеперерабатывающей компании Citgo, принадлежащие венесуэльской госкомпании PDVSA, пишет газета The Miami Herald со ссылкой на источники.
Ведомости вчера в 20:47
Политика
Зеленский призвал украинцев отказаться от поездок на работу в Россию
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что украинцам лучше отказаться от поездок на заработки в Россию, поскольку их часто арестовывают без причины, тем самым пополняя обменный фонд.
REGNUM вчера в 15:47
Футбол
Дубль Рондона помог Венесуэле крупно обыграть Боливию
Два забитых гола экс-зенитовца Саломона Рондона помогли сборной Венесуэлы в товарищеском матче с Боливией.
Матч ТВ 01:35
Здоровье
Водителей проверят на хронический алкоголизм
Будущих водителей и граждан, желающих вернуть права после лишения, ждет обязательный тест на определение в крови карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) — маркера, который указывает на хронический алкоголизм.
Коммерсантъ вчера в 19:04
Шоу-бизнес
Могилы родственников Заворотнюк на кладбище взяли под охрану
Могилы родных актрисы Анастасии Заворотнюк на сельском кладбище в Анкудиново взяты под охрану.
Телепрограмма вчера в 07:50
Армия и оружие
Госдеп назвал условия для санкций против Турции из-за операции в Сирии
Анкара на этой неделе начала наземную операцию на севере Сирии — в регионе, который контролируется сирийскими курдами, в том числе «Отрядами народной самообороны» (YPG), которые Турция считает террористическими группировками.
РБК вчера в 19:51
Экономика
Пенсионный фонд России спрогнозировал увеличение страховой пенсии
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов сообщил, насколько может вырасти страховая пенсия по старости для неработающих пенсионеров в ближайшие годы.
РИА Новости вчера в 11:33
Политика
Пресс-конференция Зеленского продлилась более 14 часов
РБК вчера в 18:02
Общество
На Японию движется мощнейший за последние 60 лет тайфун
На Японию надвигается тайфун "Хагибис", сопоставимый по силе с тайфуном "Ида", который обрушился на страну в 1958 году.
Газета.Ru вчера в 23:21
Происшествия
В Саратове арестовали одного из полицейских по делу о пытках утюгом
РИА Новости вчера в 10:28
Хоккей
Величкин уволен с поста вице-президента «Металлурга»
«Магнитка» уволила Величкина Величкин работал в «Металлурге» с 1991 года с небольшим перерывом: с 1991 по 2009 — директор, генеральный директор клуба, в 2009-2010 — вице-президент клуба, с 2010 по 2012 — заместитель управляющего директора Континентальной хоккейной лиги, с 2012 (февраль) — вице-президент, председатель правления клуба.
Спорт-Экспресс вчера в 12:50
Финансы
Кто устроил «черный вторник» в России
11 октября 1994 года в России произошел "черный вторник".
Газета.Ru 01:35
Политика
Шедший к Путину шаман возобновит поход в Москву
Якутский шаман Александр Габышев, который собирался идти в Москву «изгонять президента России Владимира Путина», заявил о возобновлении похода.
Lenta.ru вчера в 11:18
Происшествия
В Москве задержали подозреваемую в выводе 1 млрд рублей за границу
МВД и ФСБ задержали в Москве 34-летнюю женщину, которую подозревают в организации нелегальной схемы, по которой за границу в период с 2015 по 2018 годы было выведена сумма, превышающая 1 млрд рублей.
Газета.Ru 00:37
Происшествия
Двух стюардов российской авиакомпании нашли мертвыми в Подмосковье
В подмосковных Химках были обнаружены тела двух мужчин, сообщает Следственный комитет РФ по Московской области.
Известия вчера в 05:09
Здоровье
Врачи назвали симптом рака кишечника, который часто игнорируется
Основным симптомом рака кишечника является кровотечение во время дефекации.
Волгоградская правда вчера в 22:18
Экономика
Банки заплатят за навязывание страховок при кредитовании
Минфин предлагает законодательно закрепить запрет для кредиторов обуславливать получение гражданами ссуды приобретением допуслуг, а также обязывать заемщика оплачивать страховку сразу за весь срок кредита.
Коммерсантъ вчера в 19:04
Наука
В Китае создали боевую летающую тарелку
Китайские конструкторы разработали боевую летающую тарелку, которая похожа на неопознанный летающий объект (НЛО).
Газета.Ru вчера в 19:35
Единоборства
Канело: Головкин — уже не вызов для меня, а Андрейд — скучен
По мнению Канело, Сергей Деревянченко больше заслуживал победы в бою с Геннадием Головкиным за вакантный титул IBF, а третий бой с Головкиным ему интересен только величиной гонорара.
Allboxing.ru 00:26
Здоровье
Более половины россиян старше 30 лет страдают от ожирения
Свыше 50% жителей России старше 30 лет страдают от ожирения.
Известия 01:07
Авто
Самый чистый, дешевый и простой способ самостоятельной замены моторного масла
Производители рекомендуют менять моторное масло каждые 10 000—15 000 км в зависимости от бренда авто, но опытный автовладелец знает: тяжелые условия эксплуатации — а городские многочасовые «пробки» именно к таким и относятся — потребуют сокращение межсервисного интервала.
АвтоВзгляд 09 октября в 09:39
Политика
Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.
Lenta.ru 09 октября в 16:31
Наука
Нобелевскую премию по химии присудили за батарейки
09.10.2019 Нобелевской премии по химии за 2019 год удостоены трое создателей литий-ионных батарей.
Портал Поиск 09 октября в 07:45
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова подтвердила, что замужем за Тимати
Поклонницы Анастасии Решетовой ждут не дождутся пополнения в звездном семействе. Скоро модель родит первого ребенка.
Lisa.ru вчера в 14:00
Политика
Зеленский рассказал о дружбе с российскими артистами
Известия вчера в 08:17
Политика
Зеленский объяснил звонки Путину словами «с меня корона не упадет»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности совершать шаги в одностороннем порядке для нормализации отношений с Россией.
РБК вчера в 17:09