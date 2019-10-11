Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что в находившемся под украинской юрисдикцией Крыму отсутствовала "цивилизация и инфраструктура".

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в находившемся под юрисдикцией Украины Крыму отсутствовала «цивилизация и инфраструктура». Такое мнение он высказал во время пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал «112 Украина» на YouTube.

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