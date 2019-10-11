Политика
Lenta.ruЗеленский признал отсталость украинского Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в находившемся под юрисдикцией Украины Крыму отсутствовала «цивилизация и инфраструктура». Такое мнение он высказал во время пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал «112 Украина» на YouTube.
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с чего всё началось
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что в находившемся под украинской юрисдикцией Крыму отсутствовала "цивилизация и инфраструктура".ТАССвчера в 17:28
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Зеленский: цивилизация и инфраструктура в украинском Крыму отсутствовали
Московский Комсомолецвчера в 18:16
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