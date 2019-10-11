Политика

Lenta.ruLenta.ruЗеленский признал отсталость украинского Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в находившемся под юрисдикцией Украины Крыму отсутствовала «цивилизация и инфраструктура». Такое мнение он высказал во время пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал «112 Украина» на YouTube.
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с чего всё началось

Зеленский признал, что в украинском Крыму «не было цивилизации и инфраструктуры»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что в находившемся под украинской юрисдикцией Крыму отсутствовала "цивилизация и инфраструктура".
ТАССвчера в 17:28

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Зеленский признал отсутствие цивилизации в Крыму при украинской власти

РБКвчера в 22:07

Зеленский заявил об отсутствии «цивилизации» в украинском Крыму

Известиявчера в 23:38

Зеленский признал отсутствие цивилизации и инфраструктуры в Крыму при украинской власти

URA.Ruвчера в 22:37

Зеленский об «украинском» Крыме: Цивилизации и инфраструктуры там не было

Крым 2404:08

Зеленский заявил об отсутствии цивилизации в Крыму при украинской власти

Взгляд.рувчера в 19:30

Зеленский: цивилизация и инфраструктура в украинском Крыму отсутствовали

Московский Комсомолецвчера в 18:16

Зеленский признал, что в украинском Крыму «не было цивилизации и инфраструктуры»

ТАССвчера в 17:28
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Газзаев сделал заявление о возможном возвращении в футбол

Бывший наставник сборной России Валерий Газзаев прокомментировал слухи о том, что он может возглавить московское «Динамо».
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Общество

Минтруд хочет изменить условия выплаты пособия по уходу за ребенком

Как следует из документа, «если в период работы застрахованного лица на условиях неполного рабочего времени уход за ребенком осуществляет иное лицо, право застрахованного лица на ежемесячное пособие по уходу за ребенком прекращается».
Коммерсантъ 00:15
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Депутат Госдумы Евгений Примаков предложил вернуть смертную казнь

Депутат Государственной думы России Евгений Примаков жестко высказался в связи с трагедией, которая произошла в Саратове.
Регион online 03:35
Политика

Зеленский ответил на вопрос о цене литра молока на Украине

Украинский президент признался, что очень редко ходит в магазин и не покупает молоко, так как в его семье этот продукт не употребляют.
RT на русском вчера в 13:50
Происшествия

В Тюменской области уволили агрессивного учителя ОБЖ

Учителя ОБЖ, который нецензурно выражался и бил школьников во время урока в школе поселка Боровский Тюменской области, уволен, сообщил РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в регионе Андрей Степанов.
РИА Новости 02:06
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Скончалась вдова актера Анатолия Папанова

Вдова актера Анатолия Папанова Надежда Каратаева скончалась на 96-м году жизни, сообщает РЕН ТВ.
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Армия и оружие

Вертолет Ми-35 снес трибуны на военном параде в Индонезии

В Индонезии во время военного парада произошел конфуз с вертолетом российского производства: Ми-35 пролетел на предельно низкой высоте над трибунами, в результате чего потоком воздуха сорвало праздничные плакаты и временные конструкции.
Газета.Ru 09 октября в 11:59
Происшествия

Иранский танкер подорвали у берегов Саудовской Аравии

В июне в иранских водах Оманского залива были атакованы два нефтяных танкера. Один из них перевозил нафту, другой вез груз метанола.
Lenta.ru 02:42
Энергетика

Ведущие нефтетрейдеры спрогнозировали падение цен на нефть в 2020 году

Руководители крупнейших нефтетрейдеров в мире Trafigura, Vitol и Gunvor спрогнозировали снижение цен на нефть в 2020 году в связи с ростом предложения и замедлением спроса.
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В России обнаружили потерю 150 миллиардов из-за США

Российская рыбопромышленная отрасль потеряла порядка 150 миллиардов рублей из-за соглашения с США о морской границе.
Lenta.ru 03:19
Политика

Путин рассказал о последствиях выхода США из ДРСМД

Президент России Владимир Путин рассказал, к чему может привести выход Соединенных Штатов Америки из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
ПолитРоссия 04:04
Политика

Трамп прокомментировал первый день торговых переговоров с КНР

Первый день двухдневных переговоров между США и КНР в американской столице прошел очень хорошо.
Вести.Ru вчера в 23:31
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк отреагировала на слова поддержки от Стаса Михайлова

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна в Instagram поблагодарила певца Стаса Михайлова за ранее опубликованный пост с поддержкой в адрес актрисы.
Радио Sputnik 03:36
Авто

Первый кроссовер Aston Martin станет доступен в России

Aston Martin проведет российскую премьеру своего первого серийного кроссовера DBX в декабре 2019 года.
Движок вчера в 05:33
Футбол

ФНЛ. «Ротор» ждет конца неудачной серии

Если в первенстве идет положительная серия, с судьей – отрицательная.
РИАЦ вчера в 02:48
Футбол

Сборная России разгромила Шотландию, Дзюба оформил дубль

В концовке игры Дзюба оформил дубль и отдал голевую передачу на Александра Головина, который довел счет до разгромного — 4:0.
Реальное время вчера в 16:38
Общество

Роскачество нашло нарушения во всех проверенных пивных напитках

Роскачество исследовало пивные напитки и обнаружило, что производители маскируют под эту категорию совсем другие по свойству продукты, причем ни один из них не соответствует ГОСТу.
РИА Новости 01:15
Политика

Конструкторские бюро Миля и Камова решено объединить

Московский вертолётный завод имени Михаила Миля и конструкторское бюро «Камов» будут объединены в Национальный центр вертолетостроения (НЦВ).
REGNUM 03:59
Общество

Эль Фаннинг назвала Анджелину Джоли «агрессивной» противницей

Молодая актриса назвала Анджелину Джоли «агрессивной» противницей, но отметила, что та была «очень хороша».
Дни24 вчера в 05:47
Шоу-бизнес

Поклонники поддержали Пугачеву, ужаснувшую соцсети лицом без макияжа

Фотография Аллы Пугачевой без макияжа во время прогулки с дочерью появилась в Сети.
Экономика сегодня вчера в 08:44
Происшествия

Губернатор выразил соболезнования семье убитой в Саратове девочки

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев выразил соболезнования семье убитой девятилетней девочки в Саратове, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы региона.
Радио Sputnik 04:29
Транспорт

На ЗСД Петербурга всех «гонщиков» возьмут на прицел камеры

REGNUM 03:26
Армия и оружие

СМИ США указали на непригодность российского вооружения в Сирии

VistaNews вчера в 20:30
Теннис

Медведев победил Фоньини и вышел в полуфинал «Мастерса» в Шанхае

Четвертая ракетка мира Даниил Медведев выиграл у Фабио Фоньини из Италии в четвертьфинале турнира серии Мастерс Rolex Shanghai Masters в Шанхае.
Советский спорт 02:42
Политика

Михаил Пиотровский переназначен директором Эрмитажа до 2022 года

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал указ об освобождении Михаила Пиотровского от занимаемой должности и назначении его директором Эрмитажа до 2022 года.
Фонтанка.Ру 03:21
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В Ашхабаде состоится саммит глав государств СНГ

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Контрразведчика засекли с включенным телефоном

Подполковник Михаил Самохин, проходивший службу в в/ч 97740 с 2010 года, попался начальству сразу с двумя личными включенными мобильными телефонами «в выделенном категорированном помещении».
Коммерсантъ вчера в 19:04
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Водителей проверят на хронический алкоголизм

Будущих водителей и граждан, желающих вернуть права после лишения, ждет обязательный тест на определение в крови карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) — маркера, который указывает на хронический алкоголизм.
Коммерсантъ вчера в 19:04
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Волейболисты сборной России победили Италию на Кубке мира

Pravda.Ru 04:39
Здоровье

Названы регионы-лидеры по заболеваемости алкоголизмом

Шесть из десяти регионов с наибольшими количеством заболевших находятся на Дальнем Востоке.
Газета.Ru 01:27
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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