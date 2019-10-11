Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что в находившемся под украинской юрисдикцией Крыму отсутствовала "цивилизация и инфраструктура".

с чего всё началось

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что до 2014 года в Крыму не было «цивилизации и инфраструктуры». По словам президента, украинцы любили полуостров, потому что он являлся частью страны.

Зеленский признал отсутствие в Крыму цивилизации в украинский период

Происшествия В Москве задержали подозреваемую в выводе за границу миллиарда рублей По предварительным данным, общая сумма денег, выведенных за пределы России с 2015 по 2018 год, превысила миллиард рублей.

Происшествия Взрыв прогремел на иранском танкере в Красном море На танкере в Красном море неподалеку от Саудовской Аравии произошел взрыв.

Общество Минтруд предложил не платить пособие на ребенка работающим родителям Если опекун при неполном рабочем дне проводит на работе больше времени, чем с ребенком, то пособие он получать не должен, полагают авторы поправок.

Игры Разработчик Hitman и Warner Bros. создадут новую игровую вселенную Учитывая, что Хакан Абрак говорит о создании «новой вселенной», речь идёт не о Hitman 3. Ранее в этом году уже стало известно, что студия трудится не только над следующей игрой о Сорок Седьмом, но и над совершенно новым проектом.

Здоровье Российских водителей проверят на хронический алкоголизм По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.

Экономика Минфин предложил запретить банкам навязывать дополнительные услуги Минфин предложил штрафовать банки за навязывание дополнительных услуг при выдаче потребкредита или займа, за исключением случаев, когда это вытекает из требований по страхованию предмета залога, сообщает «Коммерсантъ».

Происшествия В Уссурийске задержали засыпавших землей Вечный огонь вандалов В Уссурийске полиция накануне задержала вандалов, засыпавших землей Вечный огонь на мемориале воинам Великой Отечественной войны, находящемся на площади Победы.

Наука Персонализированное лекарство помогло девочке с редкой нейродегенеративной болезнью Под персонализированной медициной обычно подразумевают выбор лекарства с учетом особенностей пациента.

Происшествия Солдат заплатит более 25 млн рублей за сломанную артустановку Военнослужащий Никита Проскурин должен выплатить Министерству обороны 25,4 миллиона рублей — стоимость самоходной артиллерийской установки 2С7 «Пион», которая сломалась по его вине при транспортировке, такое решение вынес Нальчикский гарнизонный суд.

Автоспорт Боттас стал лучшим и на второй практике Гран-при Японии Финский пилот Валттери Боттас, выступающий за команду "Формулы-1" Mercedes, показал лучшее время прохождения круга и во второй практике Гран-при Японии – 1 минута 27,785 секунды.

Авто Lada Vesta с вариатором поступит в продажу до конца 2019 года Lada Vesta с вариатором появится в продаже до конца 2019 года, сообщили на "АвтоВАЗе".

Футбол Футболисты сборной России разгромили Шотландию в отборе Евро-2020 Встреча в столичных «Лужниках» завершилась со счетом 4:0. Все голы в матче были забиты во втором тайме.

Общество На Японию движется мощнейший за последние 60 лет тайфун На Японию надвигается тайфун "Хагибис", сопоставимый по силе с тайфуном "Ида", который обрушился на страну в 1958 году.

Происшествия В Тюменской области уволили агрессивного учителя ОБЖ Учителя ОБЖ, который нецензурно выражался и бил школьников во время урока в школе поселка Боровский Тюменской области, уволен, сообщил РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в регионе Андрей Степанов.

Экономика Минфин Белоруссии назвал потери от налогового маневра РФ в 2020 году Налоговый маневр в российской нефтяной отрасли обернется для Белоруссии в 2020 году потерей $400 млн.

Автоспорт Стюарды оштрафовали Штайнера на 7500 евро Стюарды Гран При Японии приняли решение оштрафовать Гюнтера Штайнера на 7500 евро.

Шоу-бизнес Дочь Заворотнюк поблагодарила Стаса Михайлова за поддержку Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна в сторис Instagram поблагодарила певца Стаса Михайлова, который ранее на своей страничке высказался о ее матери.

Хоккей Величкина уволили с поста вице-президента «Металлурга» Геннадий Величкин отправлен в отставку с поста вице-президента магнитогорского «Металлурга».

Происшествия Адвокат Голунова попросил, чтобы делом журналиста занялось ФСБ Защитник журналиста Ивана Голунова, которого задержали по несправедливому обвинению в хранении наркотиков, потребовал Генпрокуратуру передать материалы проверки полицейских в Управление «М» ФСБ России.

Политика Трамп положительно оценил торговые переговоры с Китаем 13-й раунд переговоров между США и Китаем пройдет 10 и 11 октября.

Политика Зарплаты и пенсии военных повысят еще раз Как сообщила заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова в интервью газете "Красная звезда", с 1 января 2012 г. благодаря новой системе выплат зарплат военным уровень оплаты воинского труда возрос в 2,5-3 раза.