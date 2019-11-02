Экономика
Lenta.ruЗеленский признал утрату контроля над спиртом
Под контролем криминальных группировок находится 55 процентов производства «Укрспирта». Об этом на совещании по вопросам развития спиртовой отрасли заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает «Экономическая правда».
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Фигурное катание
Косторная обыграла Загитову в короткой программе на Гран-при Франции
Дебютантка взрослого сезона, 16-летняя российская фигуристка Алена Косторная лидирует после короткой программы на этапе Гран-при во Франции.
Российская газета 15:21
Происшествия
Полковник ФСБ Черкалин согласился вернуть в казну более 6 млрд рублей
Обвиняемый во взяточничестве полковник ФСБ Кирилл Черкалин частично признал исковые требования.
RT на русском 09:20
Футбол
Генич ожидает, что «Зенит» не сможет обыграть ЦСКА
Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич поделился ожиданиями от предстоящего центрального матча 15-го тура РПЛ, в котором «Зенит» примет ЦСКА.
Матч ТВ 18:30
Здоровье
В России отозвали сербский препарат от язвы с ранитидином
Препарат сербского производства от язвенной болезни желудка "Ранитидин", содержащий опасное вещество, отзывают из обращения, говорится в информационном письме на сайте Росздравнадзора.
РИА Новости вчера в 09:33
Политика
Украину назвали победителем в борьбе против «Северного потока-2»
Соединенные Штаты и Украина стали победителями в ситуации с газопроводом «Северный поток-2».
Lenta.ru вчера в 12:46
Политика
В Госдепе заявили о навязывании Россией систем С-400 всему миру
Россия усердно навязывает всему миру свои зенитные ракетные системы С-400, как раньше автомат Калашникова.
RT на русском вчера в 17:01
Общество
Налог для самозанятых введут по всей стране в середине 2020 года
Специальный налоговый режим для самозанятых с 1 июля 2020 года может распространиться на всю страну, сообщил Минфин.
РИА Новости 06:02
Религия
Православные отмечают Димитриевскую родительскую субботу
Особый день поминовения усопших – Димитриевскую родительскую субботу отмечает Православная Церковь в субботу 2 ноября 2019 года.
Фома 17:27
Политика
Путин предупредил о дефиците квалифицированных кадров в России
Путин отметил, что к 2030 году дефицит квалифицированных кадров в России может достичь трех миллионов человек.
Lenta.ru 15:04
Происшествия
Аварийно приземлившийся в Тюмени SSJ-100 отстранён от полётов
Самолёт Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Ямал», совершивший экстренную посадку в Тюмени из-за неисправности двигателя, будет отстранён от полётов.
REGNUM 21:13
Политика
Фото Зеленского и Столтенберга рассмешило пользователей соцсетей
Пользователи сети посмеялись над совместной фотографией президента Украины Владимира Зеленского и генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, сообщает РИА Новости.
Газета.Ru 01:44
Наука
Антропологи нашли в Каталонии ожерелье последних неандертальцев
Испанские антропологи обнаружили в одной из пещер на северо-востоке Каталонии фрагмент ожерелья из когтей орла, изготовленного представителями одной из последних популяций неандертальцев.
ТАСС Наука 14:10
Здоровье
Сахалинский министр здравоохранения провел неформальную встречу с медработниками
Сегодня состоялась неформальная встреча министра здравоохранения Владимира Ющука с медицинскими работниками.
Сахалин.Инфо 04:52
Наука
Теория параллельных миров с точки зрения квантовой физики
Физик Шон Кэрролл из Калифорнийского технологического института рассматривает эту проблему в своей новой книге «Something Deeply Hidden».
Популярная механика 12:54
Происшествия
Пожар произошел на золоторудной шахте в Магаданской области
Из шахты эвакуированы 15 горняков. Возгорание произошло на золоторудной шахте в Магаданской области.
Пятый канал 10:40
Единоборства
Ковалев оказался тяжелее Альвареса перед боем за титул WBO
Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе российский боксер Сергей Ковалев оказался чуть тяжелее соперника по предстоящему бою мексиканца Сауля Альвареса.
РИА Новости 19:04
Футбол
Первый канал в прямом эфире покажет матч Россия-Бельгия
Матч отборочного турнира Евро-2020 между сборными России и Бельгии по футболу будет транслироваться Первым каналом в прямом эфире, сообщает пресс-служба телеканала.
Интерфакс-Спорт 12:51
Армия и оружие
Израиль перехватил семь ракет из сектора Газа
Согласно публикации в Twitter, ракеты были направлены на приграничные израильские населенные пункты, а затем перехвачены Израилем с помощью системы ПВО «Железный купол».
Известия 16:11
Футбол
«ПСЖ» потерпел поражение в матче с аутсайдером чемпионата Франции
Несмотря на поражение, «ПСЖ» остался на вершине турнирной таблицы чемпионата Франции.
Чемпионат 17:41
Политика
В Белом доме заявили о готовности к возможному импичменту Трампа
Накануне члены палаты представителей конгресса США одобрили резолюцию, согласно которой расследование по возможности вынесения импичмента президенту США Дональду Трампу переходит к публичной стадии.
Интерфакс 15:12
Технологии
Google купила производителя фитнес-браслетов Fitbit за $2,1 млрд
В пятницу, 1 ноября, Google объявила о покупке производителя фитнес-трекеров Fitbit, сумма сделки составила $2,1 млрд.
Коммерсантъ 10:28
Общество
Росреестр оповестит собственников о попытках продать их недвижимость
Владельцы недвижимости с 1 ноября начнут получать уведомления о поступлении в органы Росреестра электронных документов для оформления дистанционных сделок.
Legal.Report вчера в 10:37
Политика
Асад назвал Трампа лучшим президентом в истории США
Дональд Трамп является лучшим президентом Соединенных Штатов в истории этой страны. Об этом заявил его сирийский коллега Башар Асад.
Российская газета вчера в 17:38