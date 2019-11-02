Экономика

Lenta.ruLenta.ruЗеленский признал утрату контроля над спиртом

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Под контролем криминальных группировок находится 55 процентов производства «Укрспирта». Об этом на совещании по вопросам развития спиртовой отрасли заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает «Экономическая правда».
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Зеленский признал утрату контроля над спиртом

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