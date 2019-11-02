Экономика
Lenta.ruЗеленский признал утрату контроля над спиртом
Под контролем криминальных группировок находится 55 процентов производства «Укрспирта». Об этом на совещании по вопросам развития спиртовой отрасли заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает «Экономическая правда».
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Общество
Синоптики пообещали россиянам теплую зиму
Роман Вильфанд пояснил, что в этом году синоптики ожидают небольших положительных аномалий, которые принято отмечать на карте долгосрочного прогноза розовым цветом.
Политика
В «Нафтогазе» нашли «серьезный аргумент» в переговорах с Россией
После принятия закона о выделении украинской газотранспортной системы (ГТС) из "Нафтогаза" Киев может получить "серьезный аргумент" в трехсторонних переговорах о транзите российского газа.
Армия и оружие
Лавров рассказал, что США делают с сирийской нефтью
За счет доходов от нефти в Сирии США поддерживают лояльные им вооруженные формирования, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
Происшествия
Полковник ФСБ Черкалин согласился вернуть в казну более 6 млрд рублей
Обвиняемый во взяточничестве полковник ФСБ Кирилл Черкалин частично признал исковые требования.
Политика
Цемах рассказал о похищении и украинском СИЗО
Житель самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Цемах рассказал в интервью МИА "Россия сегодня" историю своего похищения украинскими спецслужбами.
Происшествия
Опубликовано видео с места убийства экс-мэра Киселевска
Оперативное видео с места убийства экс-мэра Киселевска Кемеровской области Сергея Лаврентьева опубликовал 1 ноября Следственный комитет России.
Хоккей
Виталий Кравцов призвал забыть про очки ради блага «Трактора»
В июне 2018 года Виталий Кравцов был выбран под общим девятым номером на драфте новичков НХЛ клубом «Нью-Йорк Рейнджерс».
Единоборства
Ковалев со второй попытки сделал вес перед боем с Альваресом
Чемпион мира по версии WBO в весовой категории до 79,38 кг Сергей Ковалев со второй попытки смог сделать вес перед боем с Саулем Альваресом.
Происшествия
Экстренно севший в Тюмени SSJ-100 отстранят от полетов
Лайнер Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Ямал", который экстренно приземлился в аэропорту Тюмени, отстранен от полетов.
Политика
Фото Зеленского и Столтенберга рассмешило пользователей соцсетей
Пользователи сети посмеялись над совместной фотографией президента Украины Владимира Зеленского и генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, сообщает РИА Новости.
Политика
МИД Украины вызвал посла Франции из-за заявления Макрона
Министерство иностранных дел Украины пригласило посла Франции, чтобы он разъяснил слова французского президента Эммануэля Макрона касательно "украинских банд", заявил в пятницу пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко.
Технологии
В России заработал Apple TV+ без дубляжа
Кино
Телеканал HBO анонсировал приквел к «Игре престолов»
«HBO заказал десять эпизодов сериала House of the Dragon («Дом дракона»), приквела, созданного Джорджем Мартином и Райаном Кондалом», — говорится в сообщении телеканала.
Общество
Минтруд намерен упростить порядок назначения и выплат пенсий
Министерство труда и социальной защиты России разработало законопроект, который упростит порядок назначения и выплат пенсий, а также позволит сократить количество документов.
Экономика
ЦБ: долговая нагрузка россиян достигла максимума с 2012 года
Показатель долговой нагрузки россиян по необеспеченным кредитам на 1 октября 2019 года тоже обновил максимум и достиг 8,9%. Как отмечается, это самый высокий процент с января 2015 года.
Общество
Правительство Британии ввело запрет на добычу газа методом фрекинга
Правительство Великобритании ввело запрет на добычу газа методом фрекинга в связи с риском появления сейсмической активности, говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства.
Экономика
Силуанов назвал рудиментом уголовное наказание за валютные нарушения
Уголовная ответственность, предусмотренная за нарушение правил возврата экспортной выручки российскими предпринимателями, является устаревшей нормой и требует пересмотра, однако не все правоохранительные органы с этим согласны.
Кино
Бекмамбетов считает, что BadComedian мешает людям смотреть кинокартины
Наука
В Канаде нашли окаменелости древнего носорога
Зубы были маленькими и в плохой форме, но учительница все равно их подобрала.
Наука
Теория параллельных миров с точки зрения квантовой физики
Физик Шон Кэрролл из Калифорнийского технологического института рассматривает эту проблему в своей новой книге «Something Deeply Hidden».
Политика
Билалова в США отпустили под залог
Бывший вице-президент Олимпийского комитета России, экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» Ахмед Билалов отпущен из миграционной службы США (ICE) под залог, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.
Политика
В Тернополе Зеленского встретили протестами и криками «Позор»
В какой-то момент разговор зашел об акциях, которые прошли на Украине после подписания "формулы Штайнмайера".
Здоровье
Мама сахалинских близнецов, нуждающихся в пересадке почек, подготовила обращение к губернатору
Мама сахалинских близнецов, нуждающихся в пересадке почек, подготовила обращение к губернатору Сахалинской области Валерию Лимаренко.
Происшествия
Три человека погибли в результате взрыва танкера в Находке
На танкере «Залив Америка» в Находке произошел взрыв, в результате которого погибли три человека.
Космос
В NASA начали прорабатывать проект орбитальной миссии к Плутону
Руководство NASA выделило средства на разработку проекта очередной миссии к Плутону, которая довершит дело зонда New Horizons, пролетевшего мимо карликовой планеты в июле 2015 года, сообщается на сайте журнала Astronomy.
Футбол
«ПСЖ» потерпел поражение в матче с аутсайдером чемпионата Франции
Несмотря на поражение, «ПСЖ» остался на вершине турнирной таблицы чемпионата Франции.
Политика