Экономика

Lenta.ruLenta.ruЗеленский признал утрату контроля над спиртом

Под контролем криминальных группировок находится 55 процентов производства «Укрспирта». Об этом на совещании по вопросам развития спиртовой отрасли заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает «Экономическая правда».
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