Экономика
Lenta.ruЗеленский признал утрату контроля над спиртом
Под контролем криминальных группировок находится 55 процентов производства «Укрспирта». Об этом на совещании по вопросам развития спиртовой отрасли заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает «Экономическая правда».
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Опубликовано видео взрыва на танкере в Находке
Автоспорт
Квят: Toro Rosso может бороться за подиум
Технологии
В аэропортах Китая начали использовать технологию распознавания эмоций
Китайские специалисты разработали технологию распознавания эмоций людей, которая уже внедряется в аэропортах страны и на станциях метро для установления личности подозреваемых в совершении преступлений.
Кино
Вышел официальный трейлер «Ведьмака» с Генри Кавиллом
Общество
Вильфанд рассказал, когда появятся точные прогнозы погоды на 10 дней
Пока синоптики Гидрометцентра могут составить точный прогноз погоды на 5-6 суток вперед, в ближайшие два года точный прогноз можно будет делать на неделю вперед, рассказал на пресс-конференции и о директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Шоу-бизнес
Жена Джигана Оксана Самойлова ждет четвертого ребенка
Судя по всему, 31-летняя Оксана Самойлова и 34-летний Джиган надеются на рождение сына.
Происшествия
Более 30 детей отравились в отеле в Казани
Массовое отравление детей произошло в казанском отеле "Кристалл". Возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СКР по Татарстану.
Кино
Составлен рейтинг лучших хорроров десятилетия
Лучшие хорроры определяли сами зрители. За основу брали их оценки на сайте проекта за последние 10 лет.
Армия и оружие
Поставлявшие оружие боевикам в Сирию москвичи оказались кондитерами
В 2016 году знакомый предложил им поставлять в Турцию тепловизоры для охотничьего оружия, прицелы, бинокли и монокуляры.
Футбол
Экс-вратарю «Реала» грозит дисквалификация за расизм
Испанскому голкиперу «Лидса» Кико Касилье грозит многоматчевая дисквалификация.
Политика
Медведев призвал проработать увеличение расчётов в нацвалютах для ШОС
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе заседания Совета глав правительств стран ШОС в Ташкенте призвал проработать возможность увеличения расчётов в национальных валютах в рамках Шанхайской организации сотрудничества.
Киберспорт
В Dota 2 появился быстрый поиск игр
Valve выпустила очередное улучшение матчмейкинга в Dota 2 - на сей раз в игру добавили опцию «Быстрый поиск».
Гаджеты
Xiaomi подтвердила наличие чипа Snapdragon 730G в смартфоне Mi CC9 Pro
Китайская компания Xiaomi продолжает делиться информацией о производительном смартфоне Mi CC9 Pro, который выйдет на международный рынок под именем Mi Note 10.
Религия
Сегодня ивановцы отмечают родительскую субботу
Сегодня, 2 ноября, ивановцы отмечают родительскую субботу. Ее называют Дмитровской отмечают накануне дня памяти Дмитрия Солунского.
Кино
Тимур Бекмамбетов раскритиковал блогера BadComedian
Общество
Синоптики сообщили о потеплении в субботу в Москве
В Москве в субботу, 2 ноября, ожидается потепление до плюс трех градусов.
Общество
«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара»
Происшествия
В деле устроившего бойню в Забайкалье солдата появились новые детали
Происшествия
SSJ100 с отказавшим двигателем сел в Тюмени
Политика
Названы имена руководителей расстрелов на Майдане
Единоборства
Ковалёв с четвертого раза прошел взвешивание перед боем с Альваресом
Российский боксер Сергей Ковалёв, являющийся чемпионом мира в полутяжелом весе по версии Всемирной боксёрской организации (WBO), прошел процедуру взвешивания перед боем с представителем Мексики Саулем Альваресом, являющимся чемпионом по версии трех боксёрских организаций, который состоится в Лас-Вегасе позднее 2 ноября.
Общество
Почему не надо говорить «да», если звонят с незнакомого номера
В последнее время в соцсетях люди все чаще жалуются на странные звонки с незнакомых номеров.
Политика
Эксперт: Киев может не принять предложение Путина по поставкам газа
Владимир Путин сделал Украине хорошее коммерческое предложение по газу, но Киев может его не принять по политическим мотивам, считает эксперт Сергей Пикин.
Транспорт
Российские водители назвали самые раздражающие факторы на дорогах
Фигурное катание
Бестемьянова — о Тутберидзе: она работает так, чтобы был результат
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова дала оценку методам работы тренера Этери Тутберидзе.
Происшествия
ФСБ пресекла деятельность группы вымогателей в Крыму
Деятельность преступной группы, специализирующейся на вымогательстве, пресечена в Крыму сотрудниками управлений ФСБ и МВД по региону, сообщает пресс-служба УФСБ по Крыму.
Происшествия
Появились кадры с места убийства экс-мэра Киселевска
Экономика
Сбербанк запустил инструмент для снижения ставки по ипотеке до 1%
"В первом случае дисконт составит до 1,4% годовых от текущих ставок Сбербанка для программ кредитования по приобретению строящегося жилья и будет действовать в течение всего срока кредита", - отметили в банке, добавив, что застройщик сможет принимать решение о перераспределении скидки в отношении каждой квартиры в проекте.
Авто
В Латвии построили внедорожник для Сатаны
Латвийская тюнинг-уомпания Dartz представила необычный внедорожник, который получил название Black Stallion.
Футбол
Владислав Радимов: «Кокорин в идеальной форме. „Зенит“ ждет шикарное усиление»
Не сомневаюсь, зимой "Зенит" ждет шикарное усиление.