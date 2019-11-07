Ранее глава офиса президента Андрей Богдан заявил, что Зеленский устал от напряженного графика, негатива со стороны журналистов и пользователей социальных сетей. По словам Богдана, высокие темпы работы президента забирают "очень много сил и энергии" у Зеленского.

Зеленский признался, что устает от своей работы

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