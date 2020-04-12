Коронавирус
Российская газетаЗеленский заявил, что украинская власть устала от коронавируса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская власть "немножечко устала" от борьбы с коронавирусом. Это заявление прозвучало в размещенном на его странице в Instagram видеообращении.
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Общество
Для водителей Кубани ввели «беспропускное окно»
«КИ» писали, что на Кубани до 18 апреля продлили карантин. Однако для жителей ввели некоторые послабления.
Краснодарские известия вчера в 10:25
Общество
Москвичи без мобильника и интернета получат пропуск по телефону
Оператор контакт-центра запросит необходимую информацию и сам заполнит все необходимые данные для цифрового пропуска.
Российская газета 01:12
Происшествия
Режим ЧС ввели в колонии под Иркутском после бунта заключенных
Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен в исправительной колонии №15 Ангарска, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу Общественной наблюдательной комиссии по контролю за соблюдением прав человека в местах принудительного содержания Иркутской области Олега Антипенко.
Газета.Ru 02:51
Общество
В ФРГ число выздоровевших впервые превысило число зараженных
Количество выздоровевших пациентов после заражения коронавирусом в Германии впервые с начала эпидемии превысило число инфицированных.
Известия 04:42
Общество
В Междуречье из-за коронавируса ввели режим чрезвычайной ситуации
В Междуречье из-за коронавируса введен режим чрезвычайной ситуации. Соответствующий документ подписал глава района Александр Лихолат.
Би-порт 04:58
Общество
В Курской области зафиксирована первая смерть больного коронавирусом
По последним данным, в регионе зарегистрировано 43 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, три человека выписаны по выздоровлению.
Коммерсантъ Воронеж 05:30
Общество
В России выявили 2186 новых случаев коронавируса за сутки
В 52 российских регионах за последние 24 часа выявили более двух тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили в оперативном штабе.
Газета.Ru 03:36
Здоровье
Более 25 человек скончались после заражения коронавирусом в Белоруссии
Число летальных исходов после заражения коронавирусом нового типа в Белоруссии достигло 26, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на министерство здравоохранения страны.
Газета.Ru 04:49
Общество
В Подмосковье 182 новых случая коронавируса зафиксировано за сутки
В Подмосковье 182 новых случая коронавируса зафиксировано за сутки Из них: ▪ 77 человек - от 18 до 45 лет ▪ 56 человек - от 46 до 64 лет ▪ 37 человек - от 65 до 88 лет ▪ И ещё 12 детей Всего на данный момент в Московской области выявлено 930 случаев заболевания.
Министерство здравоохранения МО 10 апреля в 10:15
Общество
Два новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Крыму
До 30 апреля в Крыму действует режим повышенной готовности, который предполагает остановку деятельности многих предприятий и организаций, а также самоизоляцию граждан.
ИА Крыминформ 03:02
Энергетика
Мексика отвергла план ОПЕК+ по снижению добычи нефти
Как заявила глава минэнерго страны Росио Нале, Мексика готова сократить нефтедобычу на 100 тысяч баррелей в сутки в ближайшие два месяца.
Москва 24 09 апреля в 23:42
Общество
В Москве за нарушение карантина оштрафовано уже 30 человек
"За прошедшие сутки в Москве зафиксировано четыре нарушения карантина людьми с подтвержденным коронавирусом, которые находились на домашнем лечении", – говорится в сообщении.
Москва 24 05:27
Здоровье
В Калининграде подтверждены новые случаи заболевания коронавирусом
В выходные в Калининградской области зарегистрировали 8 новых случаев заболевания коронавирусом.
РБК Калининград 05:34
Здоровье
В Челябинской области подтверждено шесть новых случаев коронавируса
В Минздраве Челябинской области сообщили ИА «Уральский меридиан», что в области зарегистрировано шесть новых случаев коронавируса за сутки.
Уральский меридиан вчера в 01:40
Политика
В Польше заявили о невозможности снабжать Украину американским газом
Подписанное в прошлом месяце соглашение о поставке на Украину шести-восьми миллионов кубометров американского газа в год не сможет действовать как минимум до 2025 года.
РИА Новости 01:00
Общество
Ассанж стал отцом двоих детей, пока скрывался в Лондоне, сообщили СМИ
Невеста основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Стелла Моррис призвала суд выпустить его под залог из тюрьмы по состоянию здоровья, сообщив, что у за время нахождения Ассанжа в посольстве Эквадора в Лондоне у пары родилось двое детей, сообщает британская газета Mail.
РИА Новости 03:03
Общество
Рогозин рассказал об ответе России на демпинг SpaceX
РИА Новости 10 апреля в 10:55
Происшествия
Мошенники вымогают у россиян деньги за выход из дома
Злоумышленники вымогают у россиян значительные денежные суммы за выход из дома.
AmurMedia.ru 03:15
Общество
Василий Уткин заявил, что разочаровался в государстве
Уткин подчеркнул, что "много лет и десятилетий" скидывает долю своих заработков государству. Какую-то часть денег берет Пенсионный фонд.
Московский Комсомолец вчера в 04:44
Происшествия
В Тульской области рассказали о новых случаях заражения коронавирусом
Ранее оперативный штаб по борьбе с COVID-19 заявил, что за последние сутки в России зарегистрировано 2186 новых случаев, в том числе трое - в Тульской области.
РИА Новости 04:29
Армия и оружие
В Италии военные из России продезинфицировали дома престарелых
Российские военнослужащие вместе с военными подразделения радиационной, химической и биологической защиты ВС Италии продезинфицировали дома для престарелых в трех населенных пунктах Ломбардии, сообщает Минобороны РФ.
РИА Новости 10 апреля в 22:12
Футбол
Экс-советник главы РФС Марк Годик скончался на 81-м году жизни
Бывший советник главы Российского футбольного союза (РФС) Марк Годик скончался на 81-м году жизни, сообщается на сайте РФС.
РИА Новости 04:55
Транспорт
В Москве активируют «спящие» штрафы для нарушивших изоляцию водителей
После введения режима спецпропусков в Москве начнет действовать поправка в столичный КоАП, предусматривающая штрафы за нарушение карантина с использованием автомобиля.
РБК вчера в 18:51
Общество
В Свердловской области рассказали о состоянии пациентов, больных COVID-19
Количество пациентов с коронавирусом в Свердловской области, которые находятся в тяжелом состоянии, возросло до пяти, сообщает в воскресенье оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.
РИА Новости 03:47