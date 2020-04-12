Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская власть "немножечко устала" от борьбы с коронавирусом. Это заявление прозвучало в размещенном на его странице в Instagram видеообращении.

Зеленский заявил, что украинская власть устала от коронавируса

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