Коронавирус

Газета.RuГазета.RuЗеленский признался, что устал от борьбы с коронавирусом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что устал в борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом он написал в своем Instagram. Он констатировал, что его подписчики часто пишут, что он и другие представители власти выглядят уставшими.
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На Украине число заразившихся коронавирусом увеличилось до 2777

Lenta.ru02:45

Зеленский сообщил об усталости из-за коронавируса

РБК01:20

Зеленский заявил, что устал от борьбы с коронавирусом

РИА Новостивчера в 23:40

Зеленский признался, что устал бороться с коронавирусом

Московский Комсомолец00:28

Зеленский признался, что устал бороться с коронавирусом

Комсомольская правда00:07

Зеленский признался, что устал от борьбы с коронавирусом

Газета.Ruвчера в 23:54

Зеленский признался в усталости от борьбы с коронавирусом

Известия01:16
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Шоу-бизнес

Певица Татьяна Буланова госпитализирована с подозрением на инсульт

Вести.Ru 00:49
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Политика

Трамп объявил во всех 50 штатах США режим крупного бедствия

"Впервые в истории президент объявляет, что режим крупного бедствия существует во всех 50 штатах сразу", — написал он.
РИА Новости вчера в 21:42
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Транспорт

Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте

В городской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, МЦК, МЦД, пригородные электрички или наземный транспорт.
Коммерсантъ вчера в 14:25
3,1K
Хоккей

Хоккеист «Эдмонтона» Колби Кейв умер в возрасте 25 лет

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Эдмонтон" Колби Кейв умер на 26-м году жизни после перенесенного внутримозгового кровоизлияния.
ТАСС Спорт вчера в 11:07
Общество

В Москве устроят масштабную дезинфекцию

В рамках борьбы с коронавирусной инфекцией на территории столицы 12 апреля устроят очередную масштабную дезинфекцию.
Газета.Ru вчера в 17:47
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Происшествия

Один заключенный погиб во время беспорядков в иркутской колонии

При разборе завалов после пожара в колонии строгого режима в Ангарске Иркутской области спасатели обнаружили тело погибшего заключенного.
Ведомости вчера в 07:37
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Здоровье

Глава Башкирии Радий Хабиров посетил РКБ имени Куватова

Одиннадцатого апреля Глава Башкортостана Радий Хабиров навестил пациентов в закрытой на карантин республиканской клинической больнице им. Куватова.
ToDay News Ufa вчера в 17:52
49
Происшествия

Десять новых случаев коронавируса выявили в Новосибирской области

В Новосибирской области за сутки было выявлено 10 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Известия 00:31
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Политика

Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России

Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru 09 апреля в 17:26
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Политика

Путин призвал не сваливать все проблемы на коронавирус

В ходе общения со специалистами Владимир Путин предостерёг чиновников от соблазна свалить все проблемы во всех отраслях производства, в том числе космической, на проблемы, обусловленные эпидемией коронавируса.
Deita.ru 10 апреля в 21:15
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Происшествия

Шесть пациентов сбежали из психиатрической больницы в Иркутске

ТАСС вчера в 23:59
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Здоровье

На Кубани зафиксировали 20 новых случаев заражения коронавирусом

В Краснодарском крае 8 апреля стало известно о 24 новых случаях заражения коронавирусом.
Кубань 24 09 апреля в 03:48
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Общество

Вирусолог оценил сроки окончания эпидемии коронавируса в России

Ранее в апреле советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев рассказал, что при наиболее благополучном сценарии эпидемия в России закончится в июне.
РБК вчера в 19:52
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Происшествия

В Красноярске потушили пожар в наркодиспансере

ТАСС 02:06
Здоровье

Доктор Мясников сравнил ситуацию с коронавирусом в России и Германии

Коронавирусная инфекция «щадит» Россию, о чем свидетельствует статистика заболеваемости и смертности, написал врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале.
РБК 02:17
1,5K
Экономика

Правительство купило Сбербанк у ЦБ

О выкупе правительством контрольного пакета Сбербанка (50% плюс 1 акция, 52,6% голосов) у регулятора было объявлено в феврале.
Ведомости 10 апреля в 05:00
3K
Общество

Историка моды Васильева госпитализировали с пневмонией

РИА Новости 01:56
3
Общество

В Москве умерли 14 пациентов с коронавирусом

RT на русском вчера в 16:47
624
Общество

Китай направил в Россию медиков для помощи в борьбе с коронавирусом

Китай направил в Россию группу специалистов для оказания помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 00:28
1,1K
Хоккей

Капризов отказался продлевать контракт с ЦСКА и хочет сменить агента

Форвард хоккейного клуба ЦСКА Кирилл Капризов отказался продлевать соглашение с клубом и желает сменить своего агента.
Metaratings вчера в 09:35
2
Общество

На Ставрополье выявили 14 новых случаев заражения коронавирусом

Как уже сообщалось, 11 апреля 50-летняя женщина из Георгиевского городского округа с подтвержденным COVID-19 погибла в Ставропольском крае, став второй жертвой коронавируса в крае, рассказал губернатор Владимир Владимиров.
Бизнес-газета вчера в 02:35
82
Общество

В Подмосковье 182 новых случая коронавируса зафиксировано за сутки

В Подмосковье 182 новых случая коронавируса зафиксировано за сутки Из них: ▪ 77 человек - от 18 до 45 лет ▪ 56 человек - от 46 до 64 лет ▪ 37 человек - от 65 до 88 лет ▪ И ещё 12 детей Всего на данный момент в Московской области выявлено 930 случаев заболевания.
Министерство здравоохранения МО 10 апреля в 10:15
173
Происшествия

В Ленобласти нелегальный хостел закрыли на карантин

Нелегальный хостел в Ленинградской области закрыли на карантин, у 14 жильцов взяты анализы на новую коронавирусную инфекцию, сообщают власти региона.
РИА Новости вчера в 14:59
7
Общество

Китайские ученые обнаружили новые симптомы коронавируса

Группа китайских ученых обнаружила новые симптомы коронавируса, проведя обследования заболевших жителей Ухани.
ФАН вчера в 14:01
103
Общество

В Челябинской области подтверждено шесть новых случаев коронавируса

В Минздраве Челябинской области сообщили ИА «Уральский меридиан», что в области зарегистрировано шесть новых случаев коронавируса за сутки.
Уральский меридиан вчера в 01:40
46
Хоккей

«Сидел с дедом-людоедом. Разрубил одного, сварил и съел». От самой страшной русской пушки в НХЛ до тюрьмы за убийство

Михаил Татаринов Родился 16 июля 1966 года в Ангарске. Защитник, заслуженный мастер спорта. Начинал карьеру в киевском «Соколе» (1983-86).
Спорт-Экспресс 10 апреля в 12:15
Наука

Исследователи выявили, кто больше склонен к занятиям творчеством

Человек, который испытывал озарение при решении, демонстрировал всплеск высокочастотных «гамма-диапазонных» мозговых волн.
Goroday.ru 10 апреля в 08:02
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Авто

Появились фото салона кроссовера Kia Sonet

Новый субкомпактный кроссовер KIA Sonet, представленный на февральской выставке Auto Expo-2020 в качестве концепта, скоро станет серийным.
Автоновости дня вчера в 04:25
5
Общество

Из Хабаровска в Сеул вылетел самолет за россиянами

Московский Комсомолец 01:33
Общество

Гидрометцентр предупреждает об аномально холодной погоде в регионах

Температура ниже климатической нормы ожидает ряд российских регионов на следующей неделе, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Газета.Ru 01:56
2
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель. Действующий президент Украины с 20 мая 2019. Основатель политической партии «Слуга народа». До избрания президентом получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист.
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