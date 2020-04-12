Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что устал в борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом он написал в своем Instagram. Он констатировал, что его подписчики часто пишут, что он и другие представители власти выглядят уставшими.

Зеленский признался, что устал от борьбы с коронавирусом

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