Политика

РБКРБКЗеленский признался в несовершенном владении украинским языком

Президент Украины Владимир Зеленский хотел бы улучшить свой уровень владения украинским языком. Об этом он сообщил в интервью «Откровенно с президентом», видеоролик был опубликован в Facebook украинского лидера.
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Зеленский признался в несовершенном владении украинским языком

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Зеленский признался в несовершенном владении украинским языком

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РЕН ТВ14:03

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RT на русском18:52
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РБК 22:38
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Стая бродячих собак напала на ребёнка в Красноярске

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Счетная палата предупредила о риске сокращения населения России

Россия может не достигнуть национальной цели устойчивого естественного роста численности населения, говорится в докладе Счетной палаты.
Ведомости вчера в 20:06
Происшествия

Три человека погибли в Иране в результате землетрясения

Не менее трёх человек погибли, двадцать получили различные травмы в результате землетрясения, произошедшего утром 8 ноября на северо-западе Ирана, сообщает иранский телеканал Press TV.
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Происшествия

В аэропорту Хабаровска загорелся двигатель самолета

При подготовке к вылету в аэропорту в Хабаровске загорелся двигатель самолета Embraer-190, который должен был утром в пятницу, 8 ноября, лететь в Магадан, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Дальневосточной транспортной прокуратуры.
Газета.Ru 19:41
Происшествия

Baza: Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев боязнью изнасилования

Газета.Ru вчера в 04:16
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В гостях команда «Вашингтон Кэпиталз» обыграла «Флориду Пантерз» со счетом 5:4. Капитан столичного клуба Александр Овечкин стал автором дубля и голевой передачи.
РБК 22:10
Шоу-бизнес

Асмус рассказала о съёмках скандальной сцены фильма «Текст»

Ранее News.ru сообщал, что Кристина Асмус пожаловалась на травлю в социальных сетях.
News.ru вчера в 17:25
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Португалия сохранила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА

Разница в 0,966 балла в рейтинге УЕФА между Россией и Португалией по итогам двух матчей «Зенита» с «Лейпцигом» и «Лиона» с «Бенфикой» не изменилась.
РБК 05 ноября в 20:07
Транспорт

Начинается продажа билетов на поезда в Крым

Продажа билетов на пассажирские поезда в Крым, движение которых запустят в конце декабря, стартуют в пятницу, 8 ноября, сообщила компания "Гранд Сервис Экспресс", которая выбрана оператором этих перевозок.
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Большинство фирм увеличило зарплаты своих работников с мая 2018 года по апрель 2019-го.
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Президент Казахстана сообщил о приятных впечатлениях от Омска

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Вышла версия Red Dead Redemption 2 для ПК

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Создатели четвертых «Мстителей» нарушили правила вселенной ради Капитана Америки

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Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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