Политика

Газета.RuГазета.RuЗеленский признался в несовершенном владении украинским языком

Украинский президент Владимир Зеленский честно сказал, что владеет украинским языком не в совершенстве. Об этом он сказал в своем видеоблоге "Откровенно с Президентом". Он отметил, что уровень владения языком постепенно растет, но ошибки у него все еще бывают.
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Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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