Политика

Газета.RuГазета.RuЗеленский признался в несовершенном владении украинским языком

Украинский президент Владимир Зеленский честно сказал, что владеет украинским языком не в совершенстве. Об этом он сказал в своем видеоблоге "Откровенно с Президентом". Он отметил, что уровень владения языком постепенно растет, но ошибки у него все еще бывают.
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Зеленский признался в несовершенном владении украинским языком

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Зеленский признался в несовершенном владении украинским языком

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РЕН ТВ14:03

Зеленский заявил о желании усовершенствовать уровень украинского языка

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Футболисты российского ЦСКА со счетом 0:0 сыграли вничью с венгерским "Ференцварошем" в матче четвертого тура группового раунда Лиги Европы.
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Boeing представила проект аппарата для высадки астронавтов на Луну

В Соединенных Штатах корпорация Boeing представила проект аппарата для высадки астронавтов на поверхность Луны, сообщается на сайте компании.
REGNUM вчера в 03:49
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СК возбудил дело из-за допуска к штурвалу самолёта «ИрАэро» девушки

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Представлен смартфон Xiaomi Mi Note 10 с камерой на 108 Мп

The GEEK вчера в 06:48
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Макрон назвал сценарии развития России

У России есть три сценария развития, такое мнение высказал президент Франции Эммануэль Макрон в интервью для журнала The Economist.
РИА Новости 16:53
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Существует связь между верой в демонов и инфекционными заболеваниями

Международная команда исследователей заявила, что обнаружена связь между верой в демонов и инфекционными заболеваниями.
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В аэропорту Хабаровска загорелся двигатель самолета

При подготовке к вылету в аэропорту в Хабаровске загорелся двигатель самолета Embraer-190, который должен был утром в пятницу, 8 ноября, лететь в Магадан, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Дальневосточной транспортной прокуратуры.
Газета.Ru 19:41
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РФ и Казахстан примут концепцию программы приграничного сотрудничества

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Maruv прокомментировала скандал вокруг премии «MTV Россия»

Украинская певица Maruv впервые прокомментировала разгоревшийся скандал, который развернулся после конкурса MTV.
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Общество

В Москве мужчину не пустили в самолет из-за толстого кота

В Шереметьево мужчину не пустили на борт самолета, следовавшего из Москвы во Владивосток, из-за слишком тяжелого кота.
РИА Новости 10:13
Общество

Студию украинского телеканала «захватили» вооруженные люди в масках

В студию украинского телеканала «Прямой» ворвались вооруженные люди в масках и якобы ранили ведущего.
Lenta.ru 19:31
Космос

В NASA вскрыли капсулу с лунным грунтом, собранным в 1972 году

В США ученые распечатали капсулу с лунным грунтом, доставленным на Землю в 1972 году астронавтами из миссии «Аполлон-17», сообщили в NASA.
Аргументы и Факты 07:02
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Умер друживший с тигром Амуром козел Тимур

Козел Тимур из Приморского сафари-парка, который в 2015 году прославился среди пользователей сети своей дружбой с тигром Амуром, умер.
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7 ноября индекс Московской биржи впервые пробил отметку 3000 пунктов.
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Синоптик пообещал аномально теплую зиму с ледяными дождями и туманом

В полдень 5 ноября температура воздуха достигла 10,6 градуса тепла, побив рекорд 140-летней истории метеонаблюдений.
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Культура

Павел Деревянко рассказал, когда выйдет продолжение сериала «Дылды»

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Начальника пожарной части в Хакасии обвиняют в поджогах домов

В Хакасии начальника пожарной части в селе Балыкса Аскизского района обвиняют в поджоге шести жилых домов.
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Коммунисты отметили годовщину Октябрьской революции митингом в Москве

Коммунисты и представители других политических сил левого спектра отметили в четверг 102-ю годовщину Октябрьской революции митингом у памятника Карлу Марксу в Москве, сообщает корреспондент ТАСС.
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Яну Рудковскую подняли на смех за «колхозные» танцы

Кто-то из подписчиков назвал танцы Рудковской «колхозными», и с этим комментарием многие согласились.
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Политика

Цемах решился дать показания по делу MH17 следователям из Нидерландов

Свидетель по делу крушения малазийского Boeing MH17 Владимир Цемах согласился дать следователям из Нидерландов показания по делу о крушении Boeing MH17.
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Росгидромет определил самый пыльный город России

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МВД задержало 16 человек по делу о кредитном мошенничестве

Сотрудники МВД провели задержание 16 человек в четырех регионах России по делу о кредитном мошенничестве в крупном размере.
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Экс-мэр Нью-Йорка Блумберг хочет баллотироваться в президенты США

Экс-мэр Нью-Йорка и миллиардер Майкл Блумберг может поучаствовать в президентских выборах в США, которые пройдут в 2020 году.
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Экономика

Аркадий Ротенберг продал компанию «Стройгазмонтаж»

В марте РБК со ссылкой на источники сообщало, что структуры "Газпрома" ведут переговоры о покупке его крупнейших подрядчиков — компаний "Стройгазмонтаж" у Аркадия Ротенберга и "Стройтранснефтегаз" у Геннадия Тимченко.
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Минюст не успел пересмотреть все советские правовые акты для их отмены

Минюст не успевает к 15 ноября выполнить поручение премьер-министра Дмитрия Медведева – подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов советских времен.
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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