Политика
РБКЗеленский заявил об усталости от работы на посту президента
Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на трудности и усталость в связи с пребыванием на посту главы государства. Об этом он рассказал в ролике, опубликованном на его странице в Facebook.
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Общество
На складе в Подмосковье обнаружены арестованные картины Ананьевых
Картины хранились на территории одного из складских помещений в городском округе Домодедово.
Авто
Первый кроссовер Rolls-Royce стал мощнее и получил «звездный потолок»
Компания Rolls-Royce расширила «бунтарскую» линейку Black Badge, добавив в нее кроссовер Cullinan.
Происшествия
СК опубликовал видео покушения на адвоката в Кемерове
Следственный комитет обнародовал видео с камер наблюдения, снявших нападение на кемеровского юриста Сергея Учителя.
Происшествия
В аэропорту Хабаровска у самолета загорелся двигатель
Двигатель самолета Embraer 190 загорелся при подготовке к вылету в аэропорту Хабаровска.
Общество
Росгидромет назвал повышающие риск смерти факторы
Эксперты подготовили ежегодник под названием «Состояние загрязнения атмосферы в городах на территории России за 2018 год», в котором сказано, что риск смерти человека повышают пять факторов.
Политика
Экс-депутат Рады предрёк Украине энергетический коллапс
Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко заявил, что если транзит российского газа прекратится, то Украину ждёт энергетический коллапс и «холодные бунты».
Происшествия
В Челябинской области забеременели три воспитанницы детского дома
В Челябинской области организована проверка после выявления беременности у трех воспитанниц детского дома.
Общество
Умер друживший с тигром Амуром козел Тимур
Козел Тимур из Приморского сафари-парка, который в 2015 году прославился среди пользователей сети своей дружбой с тигром Амуром, умер.
Политика
Макрон: НАТО сегодня переживает «смерть мозга»
Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что в настоящий момент НАТО переживает «смерть мозга».
Политика
Украина пообещала найти способ заблокировать «Северный поток-2»
Украина пообещала найти способ заблокировать "Северный поток-2".
Общество
Зарплаты офисных работников в России выросли
Зарплаты управленцев старшего и среднего звена увеличились на 6%. На столько же выросло жалование вспомогательного персонала и рядовых специалистов.
Общество
В Японском море начался выпуск 19 белух из «китовой тюрьмы» в Приморье
В Японском море начался выпуск 19 белух, которые ранее незаконно содержались в "китовой тюрьме" в Приморье.
Происшествия
Адвокат Кадырова взялся защищать рядового Шамсутдинова
Армия и оружие
В России командиров армии смогут увольнять за плохое настроение солдат
В российской армии начнут контролировать настроение и поведение солдат и офицеров, сообщили "Известиям" источники в Минобороны.
Общество
Глава Комитета солдатских матерей отказалась уйти в отставку
Председательница «Комитета солдатских матерей России» Флера Салиховская, заявившая о влиянии компьютерных игр на психологическое здоровье расстрелявшего сослуживцев в воинской части в Забайкалье солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, отказалась уходить с должности.
Экономика
Аркадий Ротенберг продал компанию «Стройгазмонтаж»
В марте РБК со ссылкой на источники сообщало, что структуры "Газпрома" ведут переговоры о покупке его крупнейших подрядчиков — компаний "Стройгазмонтаж" у Аркадия Ротенберга и "Стройтранснефтегаз" у Геннадия Тимченко.
Хоккей
Молодежная сборная России проиграла в третьем матче Суперсерии
Подопечные Валерия Брагина проиграли сборной хоккейной лиги Онтарио (OHL) со счетом 1:4. Матч прошел в Китченере (Канада).
Происшествия
Восемь человек задержаны в Забайкалье за незаконную вырубку леса
Полиция задержала восемь человек за незаконную вырубку леса в Забайкальском крае, ущерб оценивается в 10 млн рублей.
Хоккей
«Вашингтон» победил «Флориду» в матче НХЛ. Овечкин забросил две шайбы
Овечкин провел на площадке 20 минут 52 секунды, нанес восемь бросков по воротам "Флориды", забросил две шайбы, отдал голевую передачу и совершил два силовых приема.
Происшествия
Отец расстрелявшего сослуживцев солдата встретился с ним в СИЗО
Отец тюменского срочника Рамиля Шамсутдинова, убившего в забайкальской части восьмерых человек, впервые после инцидента поговорил с сыном.
Политика
Цемах решился дать показания по делу MH17 голландским следователям
Как заявил ТАСС адвокат Владимир Цемаха Анатолий Кучерена, его подзащитный готов дать показания по делу разбившегося в Донецкой области в июле 2014 года рейса МН17.
Интернет
В WhatsApp изменились настройки конфиденциальности
Мессенджер WhatsApp ввел для своих пользователей новую функцию: отныне будет невозможно добавить потенциального собеседника в групповой чат без его согласия.
Общество
Минюст не успел пересмотреть все советские правовые акты для их отмены
Минюст не успевает к 15 ноября выполнить поручение премьер-министра Дмитрия Медведева – подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов советских времен.
Хоккей
Крэйг Мактавиш: «В КХЛ хоккей основывается на искусстве паса»
Гленн Андерсон всегда говорил: «Не умеешь играть в пас — не умеешь играть в хоккей».
Космос
Virgin Galactic и Under Armour показали скафандр для космических туристов
Футбол
Представлена форма сборной России на чемпионат Европы 2020 года
В четверг состоялась презентация формы сборной России по футболу к чемпионату Европы 2020 года.
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Алена Рапунцель сделала две пластические операции
Звезда "Дома-2" Алена Рапунцель сделала две пластические операции Рапунцель отметила, что легла на операционный стол для полного преображения, чтобы сделать подарок своему мужчине.
Фигурное катание
Тутберидзе поздравила дочь с первой победой
Российский тренер Этери Тутберидзе поздравила свою дочь Диану Дэвис с первой победой на юниорском уровне.