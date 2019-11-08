Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на трудности и усталость в связи с пребыванием на посту главы государства. Об этом он рассказал в ролике, опубликованном на его странице в Facebook.

Зеленский заявил об усталости от работы на посту президента

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