Политика

РБКРБКЗеленский заявил об усталости от работы на посту президента

Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на трудности и усталость в связи с пребыванием на посту главы государства. Об этом он рассказал в ролике, опубликованном на его странице в Facebook.
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Зеленский признался, что устает от своей работы

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Зеленский рассказал о сложностях работы президента

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Зеленский рассказал об усталости от работы президентом

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Зеленский пожаловался на усталость от работы президентом

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Зеленский пожаловался, что работа президента изнуряет

Московский Комсомолец13:12

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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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