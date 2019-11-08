Политика

News.ruNews.ruЗеленский признался в усталости от работы президентом

Владимир Зеленский признался, что настолько устаёт от работы президентом Украины, что зачастую в конце дня чувствует себя как «организм, который не хочет ни думать, ни что-то делать». Украинский лидер пожаловался на усталость в видеоролике, опубликованном на личной странице в Facebook.
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Зеленский признался, что устает от своей работы

ТАСС13:23

Зеленский рассказал о сложностях работы президента

RT на русском14:50

Зеленский рассказал об усталости от работы президентом

Известия14:02

Зеленский заявил об усталости от работы на посту президента

РБК15:28

Зеленский пожаловался на усталость от работы президентом

РЕН ТВ15:25

Зеленский пожаловался, что работа президента изнуряет

Московский Комсомолец13:12

Зеленский рассказал, как «превращается из человека в организм»

РИА Новости16:40
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Зеленский признался в несовершенном владении украинским языком

Украинский президент Владимир Зеленский честно сказал, что владеет украинским языком не в совершенстве.
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Футбол

«Манчестер Юнайтед» разгромил «Партизан»

В матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» на своем поле разгромил сербский «Партизан» — 3:0. Счет в матче был открыт на 21-й минуте.
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Россия ежегодно представляет резолюцию ООН о борьбе с героизацией нацизма, против нее традиционно голосуют только две страны — США и Украина.
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Общество

Студию украинского телеканала «захватили» вооруженные люди в масках

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На складе в Подмосковье нашли арестованные картины Ананьевых

Пропавшие картины и финансовые документы по иску Промсвязьбанка против бывших владельцев банка Дмитрия и Алексея Ананьевых следователи нашли на территории склада в городском округе Домодедово, сообщает Forbes.
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В сети появился документальный фильм про Децла

В сети появился документальный фильм про рэпера Кирилла "Децла" Толмацкого, ушедшего из жизни в феврале этого года.
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Президент США Дональд Трамп должен заплатить 2 миллиона долларов за урегулирования иска штата Нью-Йорк против благотворительных организаций президента США, говорится в распоряжении суда.
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Появился сервис по прокату дорогих смартфонов от Apple.Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, раньше такая же услуга по аренде дорогих смартфонов появилась в США.
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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