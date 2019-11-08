Политика
News.ruЗеленский признался в усталости от работы президентом
Владимир Зеленский признался, что настолько устаёт от работы президентом Украины, что зачастую в конце дня чувствует себя как «организм, который не хочет ни думать, ни что-то делать». Украинский лидер пожаловался на усталость в видеоролике, опубликованном на личной странице в Facebook.
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Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 20:35, Вашингтон
Политика
От ограничений ЕС «Северный поток-2» в Германии защитят законом
Как сообщает издание Bild, правящая коалиция внесла в Бундестаг законопроект, который снимет ограничения на газопровод, которые накладывает на него измененная в этом году Газовая директива ЕС.
Экономика
Малый бизнес приблизился к стагнации
Снижение индекса до 50,9 указывает фактически на остановку роста деловой активности в сегменте малого и среднего бизнеса, отмечается в материалах исследования.
Общество
Умер друживший с тигром Амуром козел Тимур
Козел Тимур из Приморского сафари-парка, который в 2015 году прославился среди пользователей сети своей дружбой с тигром Амуром, умер.
Происшествия
При пожаре на нефтебазе в Новороссийске пострадали пять человек
В результате пожара на нефтебазе "Грушовая" в Новороссийске Краснодарского края по предварительным данным пострадали пять человек.
Кино
Колин Фаррелл может сыграть Пингвина в новом «Бэтмене»
Ирландский актёр Колин Фаррелл может исполнить роль антигероя Пингвина в фильме «Бэтмен».
Здоровье
Доктор Мясников рассказал о головной боли при раке мозга
Доктор Мясников рассказал в очередном выпуске программы, как правильно бороться с обычной головной болью, в каким количествах следует принимать обезболивающие препараты в месяц, и какая именно головная боль может свидетельствовать о наличии опухоли мозга, аневризме или случившемся инсульте.
Наука
Учёные освоили биопечать кожи с кровеносными сосудами
Исследователи из Политехнического института Ренсселера в США разработали способ трёхмерной печати живой кожи с кровеносными сосудами.
Политика
Президенту Казахстана понравился Омск
Политика
Героя сюжета украинского канала арестовали по доносу журналиста
В Луганской области житель города Рубежное неаккуратно рассказал журналисту телеканала ICTV все, что думает о ситуации в современной Украине.
Общество
Звезда Comedy Club возмутился разгуливающими по Киеву фашистами
Шоу-бизнес
Артур Ваха женится на актрисе младше его на четверть века
Армия и оружие
«Аллигаторы» и «Буки» стали противниками на учениях в Египте
Происшествия
В аэропорту Хабаровска загорелся двигатель самолета
При подготовке к вылету в аэропорту в Хабаровске загорелся двигатель самолета Embraer-190, который должен был утром в пятницу, 8 ноября, лететь в Магадан, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Дальневосточной транспортной прокуратуры.
Транспорт
Начинается продажа железнодорожных билетов на поезда в Крым
Продажа железнодорожных билетов в Крым начнется в пятницу, 8 ноября.
Политика
Зеленский признался в несовершенном владении украинским языком
Украинский президент Владимир Зеленский честно сказал, что владеет украинским языком не в совершенстве.
Шоу-бизнес
Асмус рассказала о съёмках скандальной сцены фильма «Текст»
Ранее News.ru сообщал, что Кристина Асмус пожаловалась на травлю в социальных сетях.
Политика
Зеленский назначил нового «главу СБУ по Крыму»
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил Евгения Нетужилова новым «главой СБУ по Крыму».
Армия и оружие
Российская военная авиация провела воздушное патрулирование в Сирии
Российская военная полиция продолжает патрулирование по маршруту Айн-Иса – Алау – Телль–Эм – Самен-Хазима в Сирии, также воздушное патрулирование провела армейская авиация РФ, сообщил на брифинге руководитель российского центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк появился снимок с мужем
В Instagram-аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк появилось совместное фото с ее супругом Петром Чернышевым.
Футбол
Черчесов прокомментировал ошибку Гильерме в матче с «Ювентусом»
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов — про ошибку голкипера «Локомотива» Маринату Гильерме в матче Лиги чемпионов с «Ювентусом» (1:2). Вратарь не сумел удержать мяч в руках после штрафного от Криштиану Роналду, после чего забил Аарон Рэмси.
Общество
Минюст не успел пересмотреть все советские правовые акты для их отмены
Минюст не успевает к 15 ноября выполнить поручение премьер-министра Дмитрия Медведева – подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов советских времен.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» разгромил «Партизан»
В матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» на своем поле разгромил сербский «Партизан» — 3:0. Счет в матче был открыт на 21-й минуте.
Политика
Комитет ООН поддержал резолюцию России по борьбе с героизацией нацизма
Россия ежегодно представляет резолюцию ООН о борьбе с героизацией нацизма, против нее традиционно голосуют только две страны — США и Украина.
Общество
Студию украинского телеканала «захватили» вооруженные люди в масках
В студию украинского телеканала «Прямой» ворвались вооруженные люди в масках и якобы ранили ведущего.
Общество
На складе в Подмосковье нашли арестованные картины Ананьевых
Пропавшие картины и финансовые документы по иску Промсвязьбанка против бывших владельцев банка Дмитрия и Алексея Ананьевых следователи нашли на территории склада в городском округе Домодедово, сообщает Forbes.
Культура
В сети появился документальный фильм про Децла
В сети появился документальный фильм про рэпера Кирилла "Децла" Толмацкого, ушедшего из жизни в феврале этого года.
Политика
Трамп заплатит $2 млн по иску к его благотворительным организациям
Президент США Дональд Трамп должен заплатить 2 миллиона долларов за урегулирования иска штата Нью-Йорк против благотворительных организаций президента США, говорится в распоряжении суда.
Гаджеты
В России можно взять iPhone в аренду
Появился сервис по прокату дорогих смартфонов от Apple.Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, раньше такая же услуга по аренде дорогих смартфонов появилась в США.
Общество
Польские антимонопольщики пообещали Газпрому «самый высокий штраф в своей истории»
Польский антимонопольный регулятор UOKIK на пресс-конференции относительно своего решения в отношении проекта "Северный поток 2" 8 ноября в 13:00 мск объявит о "самом высоком штрафе в своей истории", сказало ведомство в приглашении для прессы.