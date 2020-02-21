Политика

Газета.RuГазета.RuЗеленский призвал Конте закрыть офисы ЛНР и ДНР в Италии

Зеленский отметил, что призвал Конте закрыть открывшиеся в нескольких итальянских городах офисы ДНР и ЛНР. В офисе президента Украины добавили, что лидер страны также обсудил с Конте возвращение на родину Виталия Маркива, арестованного в Италии 30 июня 2017 года.
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Зеленский попросил Италию закрыть представительства ДНР и ЛНР

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Зеленский призвал Конте закрыть офисы ЛНР и ДНР в Италии

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Зеленский обсудил с Конте закрытие представительских центров ДНР и ЛНР

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Зеленский попросил Конте закрыть офисы ДНР и ЛНР

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Зеленский пожаловался Джузеппе Конте на наличие в Италии офисов ДНР и ЛНР

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Политика

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Президент России Владимир Путин освободил от занимаемых должностей генералов МВД, МЧС и одного полковника юстиции.
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Документ предусматривает повышение штрафов за нарушение правил дорожного движения, однако премьер назвал предложенные санкции «непосильными», передает корреспондент РБК.
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Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что российские производители способны нарастить производство защитных масок почти втрое — до 900 млн штук в год.
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Армия США закажет боевую машину за полтора бюджета Минобороны РФ

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Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова опровергла сообщения о том, что она якобы предприняла попытку покончить жизнь самоубийством.
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Стали известны все полуфиналисты Кубка Испании

Определились все участники полуфинала Кубка Испании. На этой стадии турнира сыграют «Гранада», «Мирандес», «Реал Сосьедад» и «Атлетик».
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Тематическую экскурсию «Химия и космос» запустят на ВДНХ

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