Зеленский отметил, что призвал Конте закрыть открывшиеся в нескольких итальянских городах офисы ДНР и ЛНР. В офисе президента Украины добавили, что лидер страны также обсудил с Конте возвращение на родину Виталия Маркива, арестованного в Италии 30 июня 2017 года.

Зеленский призвал Конте закрыть офисы ЛНР и ДНР в Италии

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