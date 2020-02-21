Политика
Газета.RuЗеленский призвал Конте закрыть офисы ЛНР и ДНР в Италии
Зеленский отметил, что призвал Конте закрыть открывшиеся в нескольких итальянских городах офисы ДНР и ЛНР. В офисе президента Украины добавили, что лидер страны также обсудил с Конте возвращение на родину Виталия Маркива, арестованного в Италии 30 июня 2017 года.
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Политика
Путин и Лукашенко провели в Сочи переговоры тет-а-тет
Общество
Число зараженных коронавирусом на борту лайнера в Японии выросло до 61
Количество случаев инфицирования новым типом коронавируса на круизном лайнере Diamond Princess в Японии увеличилось до 61, сообщает 7 февраля телеканал NHK со ссылкой на минздрав страны.
Происшествия
На западе Украины два человека ранены в ходе перестрелки
Как сообщил закарпатский журналист Виталий Глагола, раненные — помощник бывшего депутата Верховной рады Украины Михаила Ланьо Артур Пашкуляк и его телохранитель.
Политика
Лавров начал рабочий визит в Венесуэлу
В рамках визита запланирована встреча Лаврова с венесуэльским президентом Николасом Мадуро, а также переговоры с исполнительным вице-президентом Дельси Родригес и главой МИД Арреасой.
Политика
Путин уволил четырех генералов МВД и МЧС
Президент России Владимир Путин освободил от занимаемых должностей генералов МВД, МЧС и одного полковника юстиции.
Общество
Актера Игоря Ливанова не пустили на Украину
Украинские власти не пустили в страну актера Игоря Ливанова – уроженца Украины, который ехал погостить на родину.
Армия и оружие
Украина строит две военные базы в Донбассе по стандартам НАТО
Киев построит две военные базы по стандартам НАТО в Северодонецке – областном центре Луганской области, и в Мариуполе Донецкой области, об этом рассказал министр обороны Украины Андрей Загороднюк.
Экономика
Козак: Россия и Белоруссия договорились о поставках газа на 2020 год
Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что российская и белорусская стороны договорились о поставках газа на 2020 год на условиях 2019 года.
Общество
Мишустин назвал непосильными предложенные штрафы для автомобилистов
Документ предусматривает повышение штрафов за нарушение правил дорожного движения, однако премьер назвал предложенные санкции «непосильными», передает корреспондент РБК.
Происшествия
ТАСС: депутат Госдумы Айрат Хайруллин погиб при крушении вертолета
В Татарстане при крушении вертолета под Казанью погиб депутат Госдумы Айрат Хайруллин. Об этом ТАСС сообщил источник в Госдуме.
Экономика
Минпромторг заявил о способности России утроить выпуск медмасок
Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что российские производители способны нарастить производство защитных масок почти втрое — до 900 млн штук в год.
Авто
Из Volkswagen Multivan сделали спортивный микроавтобус
Тюнинг-ателье ABT Sportsline превратило модернизированный Volkswagen T6.1 в спортивный минивэн.
Происшествия
Замначальника Генштаба арестован по делу о мошенничестве
Замначальника Генштаба — начальник Главного управления связи вооруженных сил России Халил Арсланов арестован до 7 апреля по делу о хищении 6,7 млрд руб. Генерал-полковник Арсланов заявил в суде, что его дело сфабриковано.
Общество
Глава украинского министерства купила квартиру почти за миллион гривен
Глава Министерства образования и науки Анна Новосад приобрела квартиру в столице Украины, Киеве, за 944 тысячи гривен 3 февраля.
Общество
Филиал охраны Минэнерго заказал наклейки «Обама ЧМО»
Северо-Кавказский филиал ФГУП «Ведомственная охрана» Минэнерго России заказал в рамках госзакупок наклейки на автомобиль с надписью «Обама ЧМО».
Здоровье
Число погибших от коронавируса выросло до 565-ти человек
Заражены 28 тысяч, - пишет газета South China Morning Post. Большинство заболевших – в Китае.
Экономика
Потанин стал богатейшим россиянином по версии Forbes
Один из совладельцев «Норникеля» Владимир Потанин стал самым богатым россиянином по версии Forbes.
Единоборства
Александр Емельяненко рассказал о причинах ареста в Анапе
Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко ответил на вопрос о причинах ареста в Анапе.
Шоу-бизнес
Актер Валерий Гаркалин госпитализирован в Москве
Актер Валерий Гаркалин госпитализирован накануне в Москве с воспалением легких.
Общество
Гимнастка Солдатова опровергла информацию о попытке суицида
Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова опровергла сообщения о том, что она якобы предприняла попытку покончить жизнь самоубийством.
Политика
Си Цзиньпин обсудил с Трампом ситуацию по коронавирусу
Председатель КНР Си Цзиньпин обсудил по телефону с президентом США Дональдом Трампу ситуацию с новым коронавирусом и методы борьбы с ним, передает телеканал CCTV.
Футбол
Стали известны все полуфиналисты Кубка Испании
Определились все участники полуфинала Кубка Испании. На этой стадии турнира сыграют «Гранада», «Мирандес», «Реал Сосьедад» и «Атлетик».
Армия и оружие
«Forbes» рассказал об отставании США от России в гонке вооружений
Авторы «Forbes» отмечают, что если робототехническая революция начнет подталкивать мир к созданию беспилотных лодок, то в этом вопросе у России будет неоспоримое преимущество.
Футбол
ФК Чертаново замахнулся на Премьер-Лигу и Лужники
Футбольный клуб «Чертаново» нацелился на выход в российскую Премьер-Лигу. На зимний перерыв команда из Москвы ушла в хорошем настроении.
Армия и оружие
Начальник Генштаба России и главком ВС НАТО встретились в Баку
В Баку начальник Генштаба России Валерий Герасимов встретился с главкомом вооруженных сил НАТО Тодом Уолтерсом.
Космос