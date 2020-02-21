Политика

Газета.RuГазета.RuЗеленский призвал Конте закрыть офисы ЛНР и ДНР в Италии

Зеленский отметил, что призвал Конте закрыть открывшиеся в нескольких итальянских городах офисы ДНР и ЛНР. В офисе президента Украины добавили, что лидер страны также обсудил с Конте возвращение на родину Виталия Маркива, арестованного в Италии 30 июня 2017 года.
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Зеленский обсудил с премьером Италии закрытие представительств ДНР и ЛНР

РБК20:31

Зеленский попросил Италию закрыть представительства ДНР и ЛНР

Известия15:18

Зеленский попросил Конте закрыть офисы ДНР и ЛНР

Вести.Ru12:34

Зеленский попросил Конте закрыть офисы республик Донбасса в городах Италии

ТАСС12:38

Зеленский попросил закрыть офисы ДНР и ЛНР в Италии

Rambler News Service12:37

Зеленский обсудил с Конте закрытие представительских центров ДНР и ЛНР

РИА Новости14:38

Зеленский пожаловался Джузеппе Конте на наличие в Италии офисов ДНР и ЛНР

REGNUM12:12
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Счетная палата указала на недостаточное финансирование науки в России

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Российский посол пообещал Латвии ответ за преследование журналистов

Посол России в Латвии Евгений Лукьянов заявил, что российская сторона не обойдёт вниманием преследование журналистов в Латвии и Эстонии.
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Учеными зафиксирован загадочный сигнал из космоса

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Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию.
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Поставки Белоруссии нефти будут осуществляться на прежней коммерческой основе, экспорт газа сохранится на условиях прошлого года, заявил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак.
РИА Новости 18:31
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NASA обнаружило в ионосфере Марса аномальные явления

Сотрудники NASA после изучения изображений Марса обнаружили, что на планете существуют аномалии способные блокировать сигналы радиоточек.
ToDay News Ufa 12:56
Общество

Шести российским актерам запретили въезд на Украину

Двум актерам из РФ запретили въезд на Украину сроком на 10 лет, еще четырем - запретили въезд на три года, сообщила в пятницу пресс-служба украинского министерства внутренних дел.
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Шоу-бизнес

Размер своей пенсии раскрыл Юлий Гусман

О своей пенсии высказался режиссер театра и кино Юлий Гусман. Она меньше, чем у телеведущей Елены Ханги.
Соловей.Инфо 03:43
Политика

Британия решила снять с России часть санкций

Правительство Великобритании решило снять с России часть санкций по завершении переходного периода после Brexit.
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Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 722 человек

В Китае выросло число погибших от нового коронавируса. По последним данным, погибли уже 722 человека.
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От злоупотребления виагрой побочным эффектом может стать дальтонизм

Медики из больницы Дунягоз Адана пришли к выводу, что прием Виагры может привести к дальтонизму.
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Дональда Трампа окончательно оправдали по делу об импичменте

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Отец Началовой рассказал, что певица плакала в коме перед смертью

Отец известной российской певицы Юлии Началовой, трагически скончавшейся в марте 2019 года, рассказал, что его дочь плакала, находясь в коме, за несколько дней до смерти.
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Во время ударов Израиля по Сирии могли сбить пассажирский самолет

Газета.Ru 01:42
Политика

В Праге площадь перед посольством России назовут в честь Немцова

Власти Праги намерены переименовать площадь Pod kaštany (Под каштанами), на которой расположено посольство России в Чехии, в площадь Бориса Немцова, сообщил в пятницу журналистам приматор (глава) столицы Зденек Гржиб.
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Финансы

Центробанк России понизил ключевую ставку

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Происшествия

При посадке в Стамбуле потерпел крушение самолет

Губернатор Стамбула Али Ерликая заявил NTV, что при жесткой посадке самолета ранения получили 52 человека, все они госпитализированы.
РБК 05 февраля в 12:49
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В авиакатастрофе погиб депутат Госдумы

В авиакатастрофе погиб депутат Госдумы В пятницу вечером в Татарстане при попытке совершить вынужденную посадку разбился вертолет Bell 407, которым пользовался депутат Госдумы от «Единой России» и крупный в прошлом бизнесмен Айрат Хайруллин.
Коммерсантъ 15:13
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Лавров прокомментировал угрозы США в адрес России из-за Венесуэлы

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров прокомментировал угрозы со стороны США ввести санкции против России из-за сотрудничества с правительством Венесуэлы.
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Роуз: Моуринью не дал мне шанса, как другим защитникам

Арендное соглашение Роуза с «Ньюкаслом» рассчитано до конца нынешнего сезона. Роуз является игроком «Тоттенхэма» с лета 2007 года.
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Емельяненко и Исмаилов провели пресс-конференцию перед боем

3 апреля на московской "ВТБ Арене" в ходе турнира Absolute Championship Akhmat АСА 107 встретятся Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов.
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Samsung анонсировала смартфон Galaxy M31 с камерой на 64 Мп

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Билайн отдает смартфоны Samsung за полцены

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«Холоп» стал самым кассовым фильмом в истории

Фильм «Холоп» собрал в прокате 3,044 млрд рублей и стал самым кассовым русским фильмом в кинопрокате.
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«Запорожец» за миллион рублей продают в Барнауле

Житель Барнаула выставил на продажу автомобиль "ЗАЗ 968М" 1987 года выпуска. Автовладелец просит за него 1 миллион рублей.
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Путин подписал закон о праве ребенка на жилье при разводе родителей

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