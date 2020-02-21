Политика

Газета.RuГазета.RuЗеленский призвал Конте закрыть офисы ЛНР и ДНР в Италии

Зеленский отметил, что призвал Конте закрыть открывшиеся в нескольких итальянских городах офисы ДНР и ЛНР. В офисе президента Украины добавили, что лидер страны также обсудил с Конте возвращение на родину Виталия Маркива, арестованного в Италии 30 июня 2017 года.
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Зеленский попросил премьера Италии закрыть представительства ДНР и ЛНР

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Зеленский попросил Конте закрыть офисы ДНР и ЛНР

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