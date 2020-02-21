Политика
Газета.RuЗеленский призвал Конте закрыть офисы ЛНР и ДНР в Италии
Зеленский отметил, что призвал Конте закрыть открывшиеся в нескольких итальянских городах офисы ДНР и ЛНР. В офисе президента Украины добавили, что лидер страны также обсудил с Конте возвращение на родину Виталия Маркива, арестованного в Италии 30 июня 2017 года.
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Происшествия
В центре Москвы обнаружена мумия человека, умершего шесть лет назад
Мумия человека, умершего шесть лет назад, найдена в центре Москвы. Об этом в пятницу сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
Политика
В Канаде подали иск к Ирану из-за крушения украинского самолета
Канадские юристы подали в суд иск к Ирану в связи с крушением самолета Boeing 737 украинских авиалиний в Тегеране.
Происшествия
На западе Украины два человека ранены в ходе перестрелки
Как сообщил закарпатский журналист Виталий Глагола, раненные — помощник бывшего депутата Верховной рады Украины Михаила Ланьо Артур Пашкуляк и его телохранитель.
Экономика
Козак сообщил об условиях поставок нефти Белоруссии
Политика
Мэрия Львова отказалась передать России останки разведчика Кузнецова
Мэрия украинского города Львова ответила отказом на просьбу передать останки легендарного советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам для перезахоронения в России.
Футбол
Месси не будет уходить из «Барселоны» из-за конфликта с руководством
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси не планирует уходить из клуба после конфликта со спортивным директором Эриком Абидалем, сообщает Sky Sports.
Спорт
Гимнастка Солдатова попала в больницу после попытки суицида
Шоу-бизнес
Юлий Гусман назвал свою пенсию безобразной
Российский режиссер театра и кино, постоянный член жюри шоу КВН Юлий Гусман рассказал о размере своей пенсии.
Происшествия
В Кузбассе автомобиль с детской спортивной командой попал в ДТП
Кино
Зрители оценили игру Данилы Козловского в «Викингах»
Происшествия
Начальник УФСИН по Северной Осетии задержан за растрату
Глава управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Северной Осетии Юрий Емельянов задержан по подозрению в растрате в особо крупном размере.
Культура
Жан-Поль Готье представил в Москве «Фэшн Фрик Шоу»
В Москве начались показы «Фэшн Фрик Шоу» Жан-Поля Готье. В этом проекте знаменитый кутюрье выступил и режиссёром, и автором сценария.
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь
Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию.
Армия и оружие
«Forbes» рассказал об отставании США от России в гонке вооружений
Авторы «Forbes» отмечают, что если робототехническая революция начнет подталкивать мир к созданию беспилотных лодок, то в этом вопросе у России будет неоспоримое преимущество.
Авто
АвтоВАЗ приостановит производство на два дня
Отечественный автопроизводитель приостановит производство на одной из сборочных линий 7 и 8 февраля.
Космос
В Иране научились создавать ракеты-носители третьего поколения
Шоу-бизнес
Соседи принца Гарри и Меган Маркл встали на их защиту
Инсайдер отмечает, что жители Норт-Саанич встали на защиту Гарри и Меган не только из личных интересов (повышенное внимание мешает их работе), но и из симпатии к молодой паре, мечтающей о «нормальной» жизни.
Кино
В Netflix назвал запрещенные к показу в ряде стран сериалы
Список фильмов и сериалов, которые были запрещены к показу в ряде стран, был опубликован Netflix.
Общество
Мишустин назвал непосильными предложенные штрафы для автомобилистов
Документ предусматривает повышение штрафов за нарушение правил дорожного движения, однако премьер назвал предложенные санкции «непосильными», передает корреспондент РБК.
Культура
Новое шоу Собчак обвинили в плагиате
Ксения Собчак же уверяла, что над идеей думали на протяжении двух лет. Пока что Первый канал никак не комментировал обвинения.
Происшествия
Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе
Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.
Футбол
Полузащитник «Галатасарая» Беланда отклонил предложение «Рубина»
Хавбек «Галатасарая» Юнес Беланда отказался перейти в «Рубин».
Политика
Британия решила снять с России часть санкций
Правительство Великобритании решило снять с России часть санкций по завершении переходного периода после Brexit.
Происшествия
Причиной аварийной посадки самолета в Стамбуле назвали погоду
Плохие погодные условия стали предварительной причиной аварийной посадки самолета Pegasus в Стамбуле, погиб человек, пострадали 157 человек.
Политика
Лавров прибыл с деловым визитом в Венесуэлу
Теннис
Матч Федерера и Надаля в ЮАР установил рекорд по посещаемости
Армия и оружие
В ЛНР четверо военных погибли в результате обстрела
Политика
Посол заявил об отсутствии оттепели в отношениях России и Британии
Посол России в Великобритании Андрей Келин в настоящее время не видит признаков наступления оттепели в отношениях Москвы и Лондона.