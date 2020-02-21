Политика

Газета.RuГазета.RuЗеленский призвал Конте закрыть офисы ЛНР и ДНР в Италии

Зеленский отметил, что призвал Конте закрыть открывшиеся в нескольких итальянских городах офисы ДНР и ЛНР. В офисе президента Украины добавили, что лидер страны также обсудил с Конте возвращение на родину Виталия Маркива, арестованного в Италии 30 июня 2017 года.
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Зеленский попросил Италию закрыть представительства ДНР и ЛНР

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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 16:58, Ашберн
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В центре Москвы обнаружена мумия человека, умершего шесть лет назад

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Глава управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Северной Осетии Юрий Емельянов задержан по подозрению в растрате в особо крупном размере.
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В Петербурге ищут тело школьницы, утонувшей в Лахтинском разливе

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Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию.
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«Forbes» рассказал об отставании США от России в гонке вооружений

Авторы «Forbes» отмечают, что если робототехническая революция начнет подталкивать мир к созданию беспилотных лодок, то в этом вопросе у России будет неоспоримое преимущество.
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В Иране научились создавать ракеты-носители третьего поколения

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В Netflix назвал запрещенные к показу в ряде стран сериалы

Список фильмов и сериалов, которые были запрещены к показу в ряде стран, был опубликован Netflix.
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Мишустин назвал непосильными предложенные штрафы для автомобилистов

Документ предусматривает повышение штрафов за нарушение правил дорожного движения, однако премьер назвал предложенные санкции «непосильными», передает корреспондент РБК.
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Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе

Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.
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Полузащитник «Галатасарая» Беланда отклонил предложение «Рубина»

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Британия решила снять с России часть санкций

Правительство Великобритании решило снять с России часть санкций по завершении переходного периода после Brexit.
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Причиной аварийной посадки самолета в Стамбуле назвали погоду

Плохие погодные условия стали предварительной причиной аварийной посадки самолета Pegasus в Стамбуле, погиб человек, пострадали 157 человек.
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Лавров прибыл с деловым визитом в Венесуэлу

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Матч Федерера и Надаля в ЮАР установил рекорд по посещаемости

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В ЛНР четверо военных погибли в результате обстрела

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Посол заявил об отсутствии оттепели в отношениях России и Британии

Посол России в Великобритании Андрей Келин в настоящее время не видит признаков наступления оттепели в отношениях Москвы и Лондона.
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