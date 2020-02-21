Политика

Газета.RuГазета.RuЗеленский призвал Конте закрыть офисы ЛНР и ДНР в Италии

Зеленский отметил, что призвал Конте закрыть открывшиеся в нескольких итальянских городах офисы ДНР и ЛНР. В офисе президента Украины добавили, что лидер страны также обсудил с Конте возвращение на родину Виталия Маркива, арестованного в Италии 30 июня 2017 года.
Читать в источнике
Комментировать84

Подробнее о событии

Зеленский попросил Италию закрыть представительства ДНР и ЛНР

Известия15:18

Зеленский попросил закрыть офисы ДНР и ЛНР в Италии

Rambler News Service12:37

Зеленский обсудил с Конте закрытие представительских центров ДНР и ЛНР

РИА Новости14:38

Зеленский попросил Конте закрыть офисы республик Донбасса в городах Италии

ТАСС12:38

Зеленский призвал Италию закрыть офисы ЛНР и ДНР

Газета.Ru16:17

Зеленский попросил Конте закрыть офисы ДНР и ЛНР

Вести.Ru12:34

Зеленский пожаловался Джузеппе Конте на наличие в Италии офисов ДНР и ЛНР

REGNUM12:12
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 18:32, Ашберн
Общество

ФАС сообщила о росте оптовых цен на медицинские маски

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России зафиксировала существенный рост оптовых цен на медицинские маски в оптовом сегменте.
Известия 03:12
Культура

Украинский телеканал «1+1» снял сериалы на русском языке

ИнфоСМИ 12:53
Политика

Понятие «федеральные территории» может появиться в Конституции РФ

Сопредседатель рабочей группы по подготовке изменений в Конституции РФ Андрей Клишас рассказал, что в основной документ могут внести понятие «федеральные территории» с прямым федеральным подчинением.
Политическая Экспертиза вчера в 04:12
Армия и оружие

Вице-адмирал ВМС США заявил об опасности русских подлодок в Атлантике

Корабли американских военно-морских сил больше не могут чувствовать себя в безопасности в Атлантическом океане из-за возросшей активности подводных лодок российского флота, заявил командующий 2-м флотом вице-адмирал ВМС США Эндрю Льюис 5 февраля в Центре стратегических и международных исследований, сообщает портал Military.com.
Красная весна 05 февраля в 09:26
Политика

Путин и Лукашенко провели второй раунд переговоров

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко провели второй раунд переговоров.
ТАСС 12:04
Спорт

Российские конькобежцы заняли весь пьедестал на этапе Кубка мира

Вечерняя Москва 15:30
Шоу-бизнес

Матвиенко считает, что Рыжий «Иванушка» «медленно себя убивает»

ФАН 03:20
Происшествия

Сообщивший одним из первых о коронавирусе врач умер от пневмонии

В Китае скончался Ли Вэньлян, один из восьми китайских врачей, которые первыми предупредили о вспышке нового коронавируса в стране.
Ведомости 01:30
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь

Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию.
РИА Новости 12:04
Общество

Защита израильтянки Иссахар подаст жалобу в ЕСПЧ

Адвокаты гражданки Израиль Наамы Иссахар, осужденной за контрабанду наркотиков и помилованной президентом России, намеревается подать кассационную жалобу на приговор, а также обратится в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
REGNUM 05:04
Футбол

Вратарь сборной Уругвая забил курьезный автогол в матче с Бразилией

РИА Новости 04:20
Экономика

Fitch подтвердило рейтинг России на уровне BBB

Fitch подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России на уровне BBB со стабильным прогнозом, сообщается на сайте рейтингового агентства.
Коммерсантъ 16:56
Происшествия

В Госдуме сообщили о гибели депутата Хайруллина при крушении вертолета

Депутат Госдумы Айрат Хайруллин погиб при крушении вертолета под Казанью.
Lenta.ru 11:31
Единоборства

Емельяненко и Исмаилов провели пресс-конференцию перед боем

Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов встретились на пресс-конференции перед боем.
Газета.Ru 13:30
Общество

Из-за теплой зимы в России могут исчезнуть комары

У теплой и бесснежной зимы есть и еще один негативный фактор.
Российская газета 04:24
Политика

Белый дом уволил эксперта по Украине после его показаний против Трампа

Белый дом уволил эксперта по Украине из Совета национальной безопасности Александра Виндмана, который в ходе процесса импичмента выступил с показаниями против президента США Дональда Трампа, передает CNN.
РИА Новости 16:32
Интернет

Пользователи сообщили о сбое в работе Twitter

Пользователи ряда стран сообщили о сбоях в работе социальной сети Twitter.
RT на русском 17:18
Происшествия

В Полтаве девушка после ссоры с парнем застрелила инструктора тира

В Полтаве 18-летняя девушка застрелила инструктора тира.
РЕН ТВ 17:13
Общество

СКР проверяет сообщения об анестезисте, «убивавшем ветеранов»

Газета.Ru 10:44
Шоу-бизнес

Отец Началовой рассказал, что певица плакала в коме перед смертью

Отец известной российской певицы Юлии Началовой, трагически скончавшейся в марте 2019 года, рассказал, что его дочь плакала, находясь в коме, за несколько дней до смерти.
Народные новости 18:10
Общество

Число жертв коронавируса в китайской провинции Хубэй возросло до 699

RT на русском 17:52
Игры

Sony запустила сайт, посвященный консоли PlayStation 5

iReactor 05 февраля в 00:39
Культура

Виртуальную галерею черкесского искусства создадут в Адыгее

Грант, полученный Северокавказским филиалом музея искусств народов Востока, позволит в ближайшие три года создать виртуальную галерею черкесского искусства, сообщили журналистам в пресс-службе учреждения культуры.
ТАСС 14:58
Общество

Директор ВОЗ заявил об истощении мировых запасов медицинских масок

По словам гендиректора ВОЗ, в первую очередь необходимо обеспечивать средствами защиты врачей и других медицинских работников, которые борются с распространением вируса на передовой.
РИА Новости 11:56
Фигурное катание

Загитова упала во время исполнения прыжка на шоу в Цюрихе

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка в одиночном катании Алина Загитова упала во время своего выступления в ледовом шоу Art on Ice в швейцарском Цюрихе.
News.ru 11:29
Политика

Иностранцам могут упростить процедуру получения гражданства России

Правительство работает над законопроектом об упрощении процесса получения российского гражданства, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники в рабочей группе по реализации Концепции государственной миграционной политики.
РИА Новости вчера в 22:24
Политика

Трамп высмеял Пелоси в шуточном видео

РИА Новости вчера в 21:20
Экономика

Хуснуллин назвал ставку по ипотеке в России преступлением

Считаю ипотечную ставку в 9% преступлением.
News.ru 05:31
Происшествия

Замначальника Генштаба арестован по делу о мошенничестве

Замначальника Генштаба — начальник Главного управления связи вооруженных сил России Халил Арсланов арестован до 7 апреля по делу о хищении 6,7 млрд руб. Генерал-полковник Арсланов заявил в суде, что его дело сфабриковано.
Коммерсантъ 10:48
Энергетика

Россия отказалась сокращать добычу нефти из-за коронавируса

Россия не смогла договориться с партнерами по ОПЕК+ на уровне технического комитета о том, нужно ли дополнительно сокращать добычу нефти из-за коронавируса, следует из сообщений «Интерфакса», ТАСС и Bloomberg.
РБК вчера в 13:48
Как работают Яндекс.Новости?
Украинский кризисБольше новостей по теме
Главное