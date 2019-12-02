Политика
Московский КомсомолецЗеленский призвал США помочь Украине вернуть Крым
В ситуации с Крымом США могли бы помочь Украине, заявил в интервью польской Gazeta Wyborcza, французской Le Monde и немецкой Spiegel президент Украины Владимир Зеленский. «Мог бы быть такой формат переговоров: Украина, Россия, США» - добавил глава государства.
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Политика
Зеленский прокомментировал ситуацию с транзитом газа через Украину
Газопровод «Северный поток — 2» ослабил позиции Киева на переговорах по транзиту газа, вопрос транзита может быть рассмотрен в рамках встречи «нормандской четвёрки» 9 декабря.
Политика
Пушков ответил на слова Кравчука о том, что Украина древнее России
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание первого президента Украины Леонида Кравчука о том, что государственность его страны якобы на 300 лет древнее русской.
Армия и оружие
На маршруте российской военной полиции в Сирии произошёл взрыв
Политика
Бывший депутат Госдумы Роберт Шлегель получил гражданство Германии
Бывший комиссар молодежного движения «Наши» и экс-депутат Госдумы Роберт Шлегель весной 2019 г. получил немецкое гражданство, сообщает издание Süddeutsche Zeitung.
Происшествия
СКР впервые раскрыл данные по делам о пытках в колониях и СИЗО
Как правоохранительная система реагирует на сообщения о пытках С 2015 по 2018 год в России было возбуждено 148 уголовных дел об избыточном применении силы сотрудниками колоний и СИЗО.
Общество
Названы регионы России с самыми большими зарплатами
Лидером по доле высоких зарплат в текущем году стала Чукотка, где более 32 процентов работников зарабатывают 100 тысяч рублей.
Общество
Ученые Чукотки выяснят, кто написал «Т-34» на белом медведе
Чукотские ученые выясняют, кто и где снял видео с белым медведем, на правом боку которого черной краской написано "Т-34".
Авто
Вступили в силу новые правила для автомобилистов с 1 декабря
С 1 декабря 2019 года в РФ вступают в силу новые законы и правила.
Общество
Минюст представил к отмене более 3,7 тысячи нормативных актов СССР
Министерство юстиции России представило правительству перечень из более 3,7 тыс. нормативных актов СССР, подлежащих отмене в рамках «регуляторной гильотины».
Культура
Гусман назвал несмешной вырезанную из КВН шутку Светлакова
Политика
В Киеве назвали условия отказа от исков к «Газпрому»
Оржель отметил, что Киев готов принять прямые поставки газа в качестве компенсаций по искам к "Газпрому".
Экономика
Кабмин поддержал законопроект об увеличении страховой суммы вкладов
В официальном отзыве отмечается, что перед принятием законопроекта необходимо просчитать его влияние на достаточность средств фонда обязательного страхования вкладов и продумать, возникнет ли необходимость в увеличении размера ставки страховых взносов, уплачиваемых банками - участниками системы страхования вкладов в данный фонд.
Политика
В ДНР предложили сделать русский язык единственным государственным
Отмечается, что на сегодняшний день, согласно Конституции ДНР, государственными языками в республике являются русский и украинский.
Происшествия
Суд отклонил жалобу Голунова на бездействие следствия
Басманный суд Москвы отклонил жалобу корреспондента «Медузы» Ивана Голунова на бездействие следователя СК в связи с проверкой в отношении полицейских, задержавших журналиста, сообщили в пресс-службе суда.
Экономика
Цены на дорогие новостройки Москвы вернулись к уровню 2015 года
По итогам третьего квартала в сегменте экспонировалось только 1,6 тыс. лотов, что на 15% меньше, чем во II квартале, и на 40% меньше, чем в III квартале 2018 года.
Гаджеты
Sony готовит к выпуску компактный и похожий на iPhone SE смартфон
СМИ сообщили, что Sony работает над компактным смартфоном в линейке Xperia.
Происшествия
В Новосибирске мужчина убил ребенка, пока его мать была в больнице
Уголовное дело по факту убийства пятилетней девочки возбудили в Новосибирске.
Общество
Никас Сафронов прокомментировал инцидент с застрявшим в туалете сыном
Известный художник Никас Сафронов назвал негодяем снявшего на видео инцидент с сыном, 29-летним пианистом Лукой Сафроновым-Затравкиным, во время перелета из Казани в Москву, и опроверг влияние его веса на проблему.
Экономика
Louis Vuitton купил особняк в центре Москвы
Французская группа компаний Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) выкупила особняк в Столешниковом переулке, где уже 16 лет располагается флагманский магазин Louis Vuitton.
Единоборства
Александр Емельяненко ответил на вызов олимпийского чемпиона Чахкиева
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко ответил на вызов олимпийского чемпиона 2008 года по боксу в весовой категории до 91 кг Рахима Чахкиева.
Кино
Начались съемки второго сезона сериала «Ничто не случается дважды»
Политика
Песков подтвердил дату запуска «Турецкого потока»
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о готовящейся 8 января встрече между российским и турецкими лидерами Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом, где будет открыт газопровод «Турецкий Поток».
Авто
Названы самые угоняемые в Москве автомобили
По данным прокуратуры Москвы, самыми угоняемыми автомобилями столице в последнее время являются машины азиатских марок.
Армия и оружие
Россия применяет в Сирии боевых роботов
В интернете появилось фото российского робототехнического комплекса «Уран-9» в Сирии.
Общество
На Кубани подал в отставку судья, обругавший участницу процесса
На Кубани судья, обругавший участницу одного из процессов, подал прошение об отставке, не дожидаясь завершения проводимой в отношении него проверки.
Политика
США пригрозили России санкциями за строительство «Северного потока-2»
Соединенные Штаты пообещали ввести санкции в отношении российских компаний, об этом 1 декабря сообщает издание Bild.