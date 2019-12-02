Политика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецЗеленский призвал США помочь Украине вернуть Крым

В ситуации с Крымом США могли бы помочь Украине, заявил в интервью польской Gazeta Wyborcza, французской Le Monde и немецкой Spiegel президент Украины Владимир Зеленский. «Мог бы быть такой формат переговоров: Украина, Россия, США» - добавил глава государства.
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Пушков прокомментировал слова Зеленского о помощи США по Крыму

РИА Новости06:27

Зеленский придумал формат для обсуждения «крымского вопроса»

РИА Новости Крым05:41

Зеленский хочет привлечь США к обсуждению вопроса о принадлежности Крыма

Газета.Ru05:36

Зеленский выразил надежду на помощь США в «возвращении» Крыма

REGNUM04:19

Зеленский предложил провести переговоры по Крыму с участием США

Lenta.ru03:40

Зеленский призвал США помочь Украине вернуть Крым

Московский Комсомолец03:27

Зеленский считает, что США могут помочь Киеву в ситуации с Крымом

ТАСС03:10
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Политика

Зеленский прокомментировал ситуацию с транзитом газа через Украину

Газопровод «Северный поток — 2» ослабил позиции Киева на переговорах по транзиту газа, вопрос транзита может быть рассмотрен в рамках встречи «нормандской четвёрки» 9 декабря.
RT на русском 03:16
Политика

Пушков ответил на слова Кравчука о том, что Украина древнее России

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание первого президента Украины Леонида Кравчука о том, что государственность его страны якобы на 300 лет древнее русской.
Комсомольская правда 01:35
Армия и оружие

На маршруте российской военной полиции в Сирии произошёл взрыв

RT на русском 06:40
Политика

Бывший депутат Госдумы Роберт Шлегель получил гражданство Германии

Бывший комиссар молодежного движения «Наши» и экс-депутат Госдумы Роберт Шлегель весной 2019 г. получил немецкое гражданство, сообщает издание Süddeutsche Zeitung.
Ведомости 07:07
Происшествия

В Крыму пьяный водитель прокатил на капоте полицейского

SM News 04:06
Происшествия

СКР впервые раскрыл данные по делам о пытках в колониях и СИЗО

Как правоохранительная система реагирует на сообщения о пытках С 2015 по 2018 год в России было возбуждено 148 уголовных дел об избыточном применении силы сотрудниками колоний и СИЗО.
РБК 01:00
Общество

Названы регионы России с самыми большими зарплатами

Лидером по доле высоких зарплат в текущем году стала Чукотка, где более 32 процентов работников зарабатывают 100 тысяч рублей.
Lenta.ru вчера в 18:52
Футбол

Московское «Динамо» бросило танцевальный вызов тренеру «Уфы» Евсееву

Газета.Ru 06:41
Общество

Ученые Чукотки выяснят, кто написал «Т-34» на белом медведе

Чукотские ученые выясняют, кто и где снял видео с белым медведем, на правом боку которого черной краской написано "Т-34".
Российская газета 02:00
Авто

Вступили в силу новые правила для автомобилистов с 1 декабря

С 1 декабря 2019 года в РФ вступают в силу новые законы и правила.
Тарантас Ньюс 29 ноября в 16:10
Происшествия

Суд в Екатеринбурге арестовал отца убитого сектантами мальчика

Интерфакс 06:43
Общество

Минюст представил к отмене более 3,7 тысячи нормативных актов СССР

Министерство юстиции России представило правительству перечень из более 3,7 тыс. нормативных актов СССР, подлежащих отмене в рамках «регуляторной гильотины».
RT на русском 06:29
Культура

Гусман назвал несмешной вырезанную из КВН шутку Светлакова

Ридус 30 ноября в 08:37
Политика

В Киеве назвали условия отказа от исков к «Газпрому»

Оржель отметил, что Киев готов принять прямые поставки газа в качестве компенсаций по искам к "Газпрому".
Газета.Ru 06:41
Экономика

Кабмин поддержал законопроект об увеличении страховой суммы вкладов

В официальном отзыве отмечается, что перед принятием законопроекта необходимо просчитать его влияние на достаточность средств фонда обязательного страхования вкладов и продумать, возникнет ли необходимость в увеличении размера ставки страховых взносов, уплачиваемых банками - участниками системы страхования вкладов в данный фонд.
Российская газета вчера в 02:14
Политика

В ДНР предложили сделать русский язык единственным государственным

Отмечается, что на сегодняшний день, согласно Конституции ДНР, государственными языками в республике являются русский и украинский.
REGNUM 05:48
Происшествия

Суд отклонил жалобу Голунова на бездействие следствия

Басманный суд Москвы отклонил жалобу корреспондента «Медузы» Ивана Голунова на бездействие следователя СК в связи с проверкой в отношении полицейских, задержавших журналиста, сообщили в пресс-службе суда.
Ведомости 03:38
Экономика

Цены на дорогие новостройки Москвы вернулись к уровню 2015 года

По итогам третьего квартала в сегменте экспонировалось только 1,6 тыс. лотов, что на 15% меньше, чем во II квартале, и на 40% меньше, чем в III квартале 2018 года.
Интерфакс 04:19
Гаджеты

Sony готовит к выпуску компактный и похожий на iPhone SE смартфон

СМИ сообщили, что Sony работает над компактным смартфоном в линейке Xperia.
Ferra вчера в 09:51
Происшествия

В Новосибирске мужчина убил ребенка, пока его мать была в больнице

Уголовное дело по факту убийства пятилетней девочки возбудили в Новосибирске.
Российская газета 06:37
Общество

Никас Сафронов прокомментировал инцидент с застрявшим в туалете сыном

Известный художник Никас Сафронов назвал негодяем снявшего на видео инцидент с сыном, 29-летним пианистом Лукой Сафроновым-Затравкиным, во время перелета из Казани в Москву, и опроверг влияние его веса на проблему.
Известия вчера в 22:58
Экономика

Louis Vuitton купил особняк в центре Москвы

Французская группа компаний Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) выкупила особняк в Столешниковом переулке, где уже 16 лет располагается флагманский магазин Louis Vuitton.
Ведомости вчера в 19:34
Единоборства

Александр Емельяненко ответил на вызов олимпийского чемпиона Чахкиева

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко ответил на вызов олимпийского чемпиона 2008 года по боксу в весовой категории до 91 кг Рахима Чахкиева.
News.ru 05:42
Кино

Начались съемки второго сезона сериала «Ничто не случается дважды»

iReactor 30 ноября в 14:43
Политика

Песков подтвердил дату запуска «Турецкого потока»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о готовящейся 8 января встрече между российским и турецкими лидерами Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом, где будет открыт газопровод «Турецкий Поток».
Известия 06:24
Авто

Названы самые угоняемые в Москве автомобили

По данным прокуратуры Москвы, самыми угоняемыми автомобилями столице в последнее время являются машины азиатских марок.
Московский Комсомолец вчера в 06:33
Армия и оружие

Путин потребовал нарастить боевые возможности флота

REGNUM 06:10
Армия и оружие

Россия применяет в Сирии боевых роботов

В интернете появилось фото российского робототехнического комплекса «Уран-9» в Сирии.
REGNUM 06:59
Общество

На Кубани подал в отставку судья, обругавший участницу процесса

На Кубани судья, обругавший участницу одного из процессов, подал прошение об отставке, не дожидаясь завершения проводимой в отношении него проверки.
Российская газета 06:24
Политика

США пригрозили России санкциями за строительство «Северного потока-2»

Соединенные Штаты пообещали ввести санкции в отношении российских компаний, об этом 1 декабря сообщает издание Bild.
REGNUM вчера в 14:14
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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