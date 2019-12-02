Политика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецЗеленский призвал США помочь Украине вернуть Крым

В ситуации с Крымом США могли бы помочь Украине, заявил в интервью польской Gazeta Wyborcza, французской Le Monde и немецкой Spiegel президент Украины Владимир Зеленский. «Мог бы быть такой формат переговоров: Украина, Россия, США» - добавил глава государства.
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