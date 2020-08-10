Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
РИА Новости
РИА Новости

Зеленский призвал белорусов к диалогу и толерантности

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Белоруссия должна придерживаться общепризнанных в цивилизованном мире демократических стандартов и обеспечить народу его права в полном объеме, а также призвал белорусов максимально отказаться от уличного насилия.В источнике
Подробнее о событии
Газета.Ru

Зеленский призвал белорусов отказаться от уличного насилия после выборов

Газета.Ru05:16
Дождь

«Легитимность возникает исключительно из общественного доверия». Зеленский — о выборах и протестах в Беларуси

Дождь03:14
Lenta.ru

Зеленский отреагировал на напоминающие Евромайдан протесты в Белоруссии

Lenta.ru02:33
ТАСС

Зеленский призвал Белоруссию к диалогу и отказу от насилия

ТАСС02:51
Интерфакс

Зеленский призвал белорусское общество и власть к диалогу

Интерфакс02:50
РИА Новости

Зеленский призвал белорусов к диалогу и толерантности

РИА Новости02:46
RT на русском

Зеленский прокомментировал протесты в Белоруссии

RT на русском03:07

«Фратрия» призвала Кашшаи и Хачатурянца уйти в отставку

В объединении болельщиком отметили, что глава глава департамента судейства (РФС) Виктора Кашшаи должен быть уволен, а глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц — уйти в отставку с занимаемой должности.
RT на русском05:28

Зрители ахнули, увидев резко изменившегося Юрия Гальцева

Пародист Юрий Гальцев, который всегда ассоциировался со смешным клоуном, на днях удивил зрителей телеканала "Россия 1". В шоу Елены Степаненко "Еще не вечер" поклонники были поражены, увидев, как изменился любимый 59-летний артист.
Вести.Ru05:00
26

Лукашенко назвал протестующих овцами, которыми управляют из-за границы

«Из Польши, Великобритании и Чехии были звонки, управляли нашими, извините меня, овцами: они не понимают, что делают, и ими начинают уже управлять»,— заявил господин Лукашенко (цитата по БелТА).
Коммерсантъ05:40
1

В Алтайском крае за выходные скончались 11 человек с коронавирусом

За прошедшие сутки в Алтайском крае у 95 человек лаборно подтверждено инфицирование коронавирусом, выздоровели 45 пациентов, скончались два носителя COVID-19, в том числе один человек от коронавируса и вызванных им осложнений (за выходные, скончались 11 носителей коронавируса).
Kursk.com03:14
891

Россия наращивает подводный флот для уничтожения врага одним ударом

Ситуация с подводным флотом, по мнению ряда экспертов, дает понять, что российское командование вместо строительства очень дорогих авианосцев сделало ставку на подлодки, способные в боевой обстановке в кратчайший срок вывести из строя вражеские группы кораблей одним ударом.
ФАН8 августа в 07:24
2