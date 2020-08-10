В Алтайском крае за выходные скончались 11 человек с коронавирусом

За прошедшие сутки в Алтайском крае у 95 человек лаборно подтверждено инфицирование коронавирусом, выздоровели 45 пациентов, скончались два носителя COVID-19, в том числе один человек от коронавируса и вызванных им осложнений (за выходные, скончались 11 носителей коронавируса).