Инсайдер рассказал о проблемах с производительностью PS5-версии Resident Evil Village

По словам Dusk Golem, как минимум «несколько месяцев назад» версия Resident Evil Village для PlayStation 5 страдала от серьёзных проблем с производительностью, тогда как на Xbox Series X с этим аспектом всё было в полном порядке.