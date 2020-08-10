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РИА Новости
РИА Новости

Зеленский призвал белорусов к диалогу и толерантности

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Белоруссия должна придерживаться общепризнанных в цивилизованном мире демократических стандартов и обеспечить народу его права в полном объеме, а также призвал белорусов максимально отказаться от уличного насилия.В источнике
Подробнее о событии
РБК

Зеленский призвал власти Белоруссии и протестующих к диалогу

РБК03:23
RT на русском

Зеленский прокомментировал протесты в Белоруссии

RT на русском03:07
РИА Новости

Зеленский призвал белорусов к диалогу и толерантности

РИА Новости02:46
ТАСС

Зеленский призвал Белоруссию к диалогу и отказу от насилия

ТАСС02:51
Интерфакс

Зеленский призвал белорусское общество и власть к диалогу

Интерфакс02:50
Газета.Ru

Зеленский призвал Белоруссию к диалогу с гражданами страны и отказу от насилия

Газета.Ru03:02
Lenta.ru

Зеленский отреагировал на напоминающие Евромайдан протесты в Белоруссии

Lenta.ru02:33

Российские журналисты пострадали в ходе ночных протестов в Минске

В Минске в ходе ночных столкновений пострадали несколько российских журналистов, в том числе бывший корреспондент РБК, журналист Meduza Максим Солопов, а также корреспонденты Daily Storm Антон Старков и Дмитрий Ласенко.
Российские журналисты пострадали в ходе ночных протестов в Минске
РБК03:40
7

Юристы демократов считают неконституционными последние указы Трампа

Юристы Демократической партии в Конгрессе США считают неконституционными четыре указа, которые президент США Дональд Трамп подписал накануне в целях смягчения экономических последствий пандемии коронавируса для жителей страны.
ТАССвчера в 10:34
7

Премьер Польши предложил провести чрезвычайный саммит ЕС по Белоруссии

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выступил с инициативой провести чрезвычайный саммит Европейского союза, посвященный ситуации в Белоруссии после состоявшихся в этой стране президентских выборов.
ТАСС03:46
12

Инсайдер рассказал о проблемах с производительностью PS5-версии Resident Evil Village

По словам Dusk Golem, как минимум «несколько месяцев назад» версия Resident Evil Village для PlayStation 5 страдала от серьёзных проблем с производительностью, тогда как на Xbox Series X с этим аспектом всё было в полном порядке.
3DNews03:40
1

Военные объединили «Торнадо» и «Искандер» в рамках единой системы

Автоматизированную систему управления (АСУ) артиллерией, объединяющую управление ракетными комплексами «Торнадо-С» и «Искандер-М», протестировали подразделения Южного Военного Округа, 10 июля сообщает газета «Известия».
ИА Красная Весна22:39