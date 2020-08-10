Зеленский призвал белорусов к диалогу и толерантности
Смотрите также
Юристы демократов считают неконституционными последние указы Трампа
Милиция применяет слезоточивый газ на акции протеста в Минске
Премьер Польши предложил провести чрезвычайный саммит ЕС по Белоруссии
Путин лишил каракулевых шапок высших офицеров и полковников ВС России
Киркоров показал подписчикам кроссовки за 7 млн рублей
Посольство России в Турции поясняет, какими будут правила тестирования и карантина для туристов
Военные объединили «Торнадо» и «Искандер» в рамках единой системы
В России выявили 5118 новых случаев коронавируса
Москвичи пожелали получать на пенсии 92 тыс. рублей
Врач: Российские школы не станут рассадниками коронавируса
В Польше не верят в победу Лукашенко на выборах
Правозащитник сообщил об одном погибшем в ходе беспорядков в Минске
Россиянам предрекли более тяжелое течение коронавируса осенью
Федун: «Спартак» снимается с чемпионата России
Зеленский призвал белорусов к диалогу и толерантности
Семак: Один из игроков «Зенита» сдал положительный тест на коронавирус
Банки протестируют автосписание денег за услуги по запросу компаний
Россия возобновляет авиасообщение с курортами Турции
В Крыму выявили рекордное число новых носителей коронавируса
В Совбезе России рассказали о готовности США «удушить» Европу
Работающим удаленно россиянам предложили выплачивать северные надбавки
Россиянам дадут возможность исправлять кредитную историю
Лукашенко предварительно лидирует на выборах в Белоруссии
Врач: Российские школы не станут рассадниками коронавируса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Белоруссия должна придерживаться общепризнанных в цивилизованном мире демократических стандартов и обеспечить народу его права в полном объеме, а также призвал белорусов максимально отказаться от уличного насилия.В источнике
Подробнее о событии