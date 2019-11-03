Политика
ИзвестияЗеленский призвал «держать порох сухим» в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил военных страны с Днем ракетных войск и артиллерии и потребовал от них «держать порох сухим» в Донбассе. Соответствующее обращение появилось на сайте главы государства в воскресенье, 3 ноября.
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Транспорт
В России водителям установили новые штрафы с 1 ноября
Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, с 1 ноября вступили в силу поправки в законодательство, согласно которым грузовые автомобили, автобусы и легковые авто, рассчитанные на 8 или больше пассажирских мест, должны быть с тахографоми.
Новости Рязани вчера в 03:48
Технологии
Microsoft представила обновленный логотип браузера Edge
Актуальные Новости 03:01
Футбол
Карпин: «„Краснодар“ радуется ничьей с нами, это радует»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился впечатлениями от матча с «Краснодаром» (2:2) в эфире канала «Матч Премьер».
Евро-футбол.ру 10:45
Политика
Голикова признала неудачной оптимизацию здравоохранения
Оптимизация здравоохранения прошла неудачно во многих регионах России.
Российская газета 08:38
Теннис
Барти победила Свитолину и выиграла Итоговый турнир WTA
Барти выиграла четвертый турнир в сезоне, ранее в этом году она выигрывала Roland Garros, а также турниры в Бирмингеме и Майами.
Спорт-Экспресс 08:14
Общество
«Нафтогаз Украины» подал новый иск против «Газпрома»
Украинская компания «Нафтогаз» направила в Стокгольмский арбитраж новый иск против «Газпрома», который касается газового транзита.
REGNUM вчера в 11:47
Армия и оружие
The National Interest напомнил о последнем секретном самолете СССР
Актуальные Новости вчера в 10:30
Политика
Песков: «Северный поток-2» состоялся бы и без Дании
Песков указал, что "Северный поток-2" выгодный для европейских стран коммерческий проект, который "способен внести очень важный вклад в энергобезопасность и в диверсификацию надежных поставок газа в Европу", а вовсе не "аркан на шее Европы".
Вести.Ru 10:33
Космос
Облака на Юпитере поднимаются над окружающей атмосферой
AstroNews.ru 01 ноября в 02:26
Экономика
Концепция развития России до 2020 года оказалась невыполнимой
Стратегия-2020 Концепция социально-экономического развития России до 2020 года, разработанная Минэкономразвития, была утверждена правительством в ноябре 2008 года.
РБК вчера в 01:00
Фигурное катание
Золотую медаль Косторной по ошибке отдали американской фигуристке
Золотую медаль, которую предполагалось вручить 16-летней россиянке Алене Косторной, Феррари отдал американке Мэрайе Белл, показавшей третий результат.
РБК 07:57
Музыка
Горан Брегович задумался о покупке дома в Крыму
Приехавший в Крым музыкант и композитор Горан Брегович рассказал журналистам, что задумывается о покупке дома на полуострове.
РИА Новости 08:33
Армия и оружие
На Украине изобрели «несбиваемую» сверхзвуковую ракету
Сверхзвуковую ракету "Молния", которую "невозможно сбить", разработали на Украине.
Газета.Ru 10:12
Политика
WP: Трамп испытывал ненависть к Украине с первых дней президентства
Дональд Трамп испытывал "неукротимую ненависть" к Украине с первых дней пребывания на посту президента США.
ТАСС вчера в 17:33
Единоборства
Хорхе Масвидал пообещал повторить бой с Нэйтом Диасом
Американский боец смешанных единоборств Хорхе Масвидал пообещал снова встретиться с Нэйтом Диасом после того, как врач остановил их бой на турнире UFC 244.
Allboxing.ru 00:03
Единоборства
Боксер Альварес откажется от завоеванного в бою с Ковалевым титула
Мексиканский боксер Сауль Альварес откажется от титула чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе, передает ТАСС.
Газета.Ru 11:16
Шоу-бизнес
Бузова подарила Симоньян ползунки Gucci для новорожденной дочки
Главный редактор RT Маргарита Симоньян поделилась со своими подписчиками в сторис Instagram фотографиями подарков для новорожденной дочери от певицы и ведущей Ольги Бузовой.
Телеканал 360° 05:47
Политика
Аркадий Бабченко покинул Украину, СМИ
Южный Федеральный 05:35
Происшествия
ДТП с автобусом во Франции: граждане РФ не пострадали
В результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с участием автобуса на севере Франции, следовавшего по маршруту Париж — Лондон, никто из граждан Российской Федерации не пострадал.
REGNUM 10:37
Общество
Бутина получила новый российский паспорт
РИА Новости 10:55
Политика
Адвокат Буркова опротестовал решение Израиля о его экстрадиции в США
Защита россиянина Алексея Буркова подала апелляцию на решение министра юстиции Израиля о его экстрадиции в США.
Профиль 11:19
Армия и оружие
Штаб ВСУ заявил о начале разминирования и демонтажа позиций в Золотом
ИА Новороссия 11:00
Авто
Татарстан вошёл в топ-5 регионов по покупке новых автомобилей
Kazanfirst.ru 08:26
Здоровье
Кардиолог оценила опасность аномального тепла в ноябре для здоровья
Главный кардиолог Москвы Елена Васильева оценила сообщения врачей об опасности, ожидающей жителей столицы из-за аномального тепла на следующей неделе.
Известия 09:07
Армия и оружие
В США назвали Россию реальной военной угрозой
Авторы доклада для американского исследовательского института Heritage Foundation заявляют, что Россия остаётся реальной военной угрозой для США и интересов Вашингтона в Европе.
RT на русском вчера в 17:49
Баскетбол
«Химки» обыграли УНИКС в матче баскетбольной Единой лиги ВТБ
Подмосковный баскетбольный клуб "Химки" со счетом 109:83 обыграл казанский УНИКС в матче Единой лиги ВТБ.
ТАСС Спорт 09:20
Экономика
Пенсионный фонд объяснил, как индексируются пенсии
Перерасчет реализуется автоматически, без необходимости обращения в Пенсионный фонд и подачи заявлений.
Московский Комсомолец 08:37