Политика
Газета.RuЗеленский призвал мировой кинобизнес снимать фильмы на Украине
Украинский лидер Владимир Зеленский призвал мировое киносообщество снимать фильмы на Украине. Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, двери Украины всегда открыты для мирового кинобизнеса.
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Зеленский встретился с Эштоном Катчером и призвал снимать фильмы на Украине
Комсомольская правдавчера в 15:43
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 06:02, Вашингтон
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Американский боксер Флойд Мейвезер-младший, не проигравший на профессиональном ринге ни одного поединка, заявил, что в ближайшее время готовится к показательному бою с действующим чемпионом мира в полусреднем весе Мэнни Пакьяо.
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Эксперты дали прогноз стоимости популярных в России круп.
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Торжественная церемония открытия стратегических командно-штабных учений (СКШУ) "Центр-2019", которые станут завершающим этапом боевой подготовки Вооруженных Сил РФ в этом году, состоялась на полигоне Донгуз в Оренбургской области в воскресенье, говорится в сообщении Минобороны РФ.
ТАСС 03:28
Политика
Украинский экс-чиновник заявил об угрозе ликвидации железных дорог
Приватизация «Укрзализныцы» («Украинских железных дорог»), которая была анонсирована командой президента Украины Владимира Зеленского, может иметь катастрофические последствия для железнодорожного транспорта страны.
Известия вчера в 23:45
Общество
Сноуден рассказал о жизни в Москве
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Власти Италии выплатят по 25 тысяч евро за переезд в забытые города
Народные новости 13 сентября в 20:56
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Франция обыграла Австралию в матче за бронзу чемпионата мира
Сборная Франции победила команду Австралии в матче за 3-е место на проходящем в Китае чемпионате мира по баскетболу.
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В чемпионате голландской футбольной Эредивизи сменился лидер: клуб "Витесс", который тренирует россиянин Леонид Слуцкий, в очередном матче был разгромлен соперниками из ПСВ со счетом 0:5. При этом все пять голов в это игре забил нападающий из Эйндховена Дониэл Мален.
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Полный текст интервью читайте в понедельник на сайте РБК Чемезов отметил, что необходимо уходить от сильной зависимости от иностранных комплектующих в самолете.
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Роскачество совместно с ICRT протестировало смартфоны и составило рейтинг телефонов на сентябрь 2019 года.
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Атака дронов на объекты национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco привела к сокращению уровня добычи нефти в королевстве почти вдвое.
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Одним из наиболее распространенных симптомов лейкемии являются опухшие болезненные лимфатические узлы на шее.
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Новый автомобильный детектор обнаруживает скрытые под асфальтом мины по вибрации
Для обнаружения мин детектор используется в сочетании с источником волн. Из-за них грунт начинает вибрировать.
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