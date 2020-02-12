Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по обеспечению молодежи, живущей на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса, возможностями получения украинского паспорта и содействию абитуриентам в поступлении в украинские вузы.

Экономика Алтайский завод «Модест» купил бизнесмен Гарри Шония В среду, 12 февраля, состоялись торги по продаже акций предприятия по производству детского питания АО «Модест», который находился в собственности Алтайского края.

Происшествия Младенца нашли около станции метро в Москве В подземном переходе рядом со станцией московского метро «Парк Победы» нашли младенца. На место вызвали полицию и скорую помощь.

Общество Суд присяжных могут распространить на все категории особо тяжких дел «Считаю возможным распространить эту процедуру на рассмотрение дел по всем особо тяжким преступлениям и преступлениям в сфере предпринимательской деятельности», - отметил председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев, добавив, что российские суды имеют достаточный опыт рассмотрения дел с участием присяжных заседателей.

Армия и оружие На Украине подсчитали потери бронетехники в Донбассе Министерство обороны Украины обнародовало статистику, согласно которой ВСУ за время боевых действий в Донбассе с 2014 по 2016 годы потеряли 2576 единиц бронетехники.

Армия и оружие США выразили Турции и России недовольство ситуацией в Идлибе Штаты заявили о недовольстве сложившейся в сирийской провинции Идлиб ситуацией, а также дали ясно понять, что не собираются предпринимать каких-либо мер для разрешения конфликта, к созданию которого они не имеют никакого отношения.

Экономика «Роснефть» устала резать расходы Взамен господин Сечин предлагает измерять операционную эффективность через показатель прибыли до вычета расходов по выплате процентов, налога на прибыль, износа и амортизации (EBITDA).

Экономика ЦБ раскрыл детали продажи доли в Сбербанке правительству ЦБ и Минфин 11 февраля сообщили о предстоящей продаже правительству 50% плюс одна акция Сбербанка, которые сейчас принадлежат регулятору.

Гаджеты В России распродают смартфоны Honor со скидками и подарками На смартфон действует скидка в 8 тысяч рублей, а так же можно будет выбрать на выбор фитнес-браслет Honor Band 5 или наушники Honor AM61 в качестве подарка.

Политика Чижов заявил, что не ждет прорывов в отношениях России и Евросоюза Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов не ждет прорывов во взаимоотношениях страны и союза ввиду текущей ситуации, хотя окно возможности для этого есть, об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

Политика На праймериз в Нью-Гэмпшире лидирует Берни Сандерс Сенатор Берни Сандерс одержал победу на прошедших во вторник праймериз Демократической партии США в штате Нью-Гэмпшир.