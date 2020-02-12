Политика

ИнтерфаксИнтерфаксЗеленский призвал разработать программу украинизации молодежи Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по обеспечению молодежи, живущей на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса, возможностями получения украинского паспорта и содействию абитуриентам в поступлении в украинские вузы.
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Зеленский объявил о планах по «украинизации» молодежи Донбасса

REGNUMвчера в 19:11

Зеленский анонсировал программу по украинизации молодежи Донбасса

РИА Новостивчера в 15:06

Зеленский обсудил с министрами меры по «украинизации» молодежи Донбасса

Газета.Ruвчера в 15:30

Зеленский провёл совещание по привлечению молодёжи Донбасса

RT на русскомвчера в 15:30

Зеленский анонсировал программу по предоставлению молодежи Донбасса гражданства Украины

ТАССвчера в 15:11

Зеленский призвал разработать программу украинизации молодежи Донбасса

Интерфаксвчера в 15:08

Зеленский поручил создать программу по привлечению молодежи Донбасса

РБКвчера в 17:59
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Политика

В Турции пожаловались на проблемы экспорта помидоров в Россию

Представители крупнейшего в стране ритейлера «Магнит» сказали, что временно не будут принимать поставки фруктов и овощей из Китая из-за вспышки коронавируса.
RuNews24.ru 01:30
Здоровье

Второй заболевший в России коронавирусом пациент выписался из больницы

Врачи краевой клинической инфекционной больницы в Чите 12 февраля выписали гражданина Китая Ван Юньбиня, который переболел новым типом коронавируса.
Ведомости 01:38
Экономика

Алтайский завод «Модест» купил бизнесмен Гарри Шония

В среду, 12 февраля, состоялись торги по продаже акций предприятия по производству детского питания АО «Модест», который находился в собственности Алтайского края.
Алтайская правда 01:53
Армия и оружие

РФ намерена разместить средства ПВО на военной базе в Киргизии

РФ намерена разместить на своей военной базе в Киргизии средства ПВО.
Политика Сегодня вчера в 05:52
Происшествия

Петербурженка сбежала из коронавирусного карантина

Жительница Санкт-Петербурга сбежала из коронавирусного карантина в Боткинской больнице.
Газета.Ru вчера в 08:59
Игры

PlayStation 5 уже появилась на официальном сайте

Неизбежность скорого анонса подтверждает появление раздела PlayStation 5 на официальном сайте PlayStation.
iXBT.com вчера в 12:27
Происшествия

Младенца нашли около станции метро в Москве

В подземном переходе рядом со станцией московского метро «Парк Победы» нашли младенца. На место вызвали полицию и скорую помощь.
RT на русском 01:32
Общество

Суд присяжных могут распространить на все категории особо тяжких дел

«Считаю возможным распространить эту процедуру на рассмотрение дел по всем особо тяжким преступлениям и преступлениям в сфере предпринимательской деятельности», - отметил председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев, добавив, что российские суды имеют достаточный опыт рассмотрения дел с участием присяжных заседателей.
Псковское агентство информации вчера в 05:22
Экономика

Банк ВТБ опустил ставку по ипотеке ниже 8%

Минимальная ставка банка ВТБ по ипотеке снижена до 7,9% годовых с 11 февраля. Об этом сообщает пресс-служба банка.
REGNUM вчера в 03:10
Армия и оружие

На Украине подсчитали потери бронетехники в Донбассе

Министерство обороны Украины обнародовало статистику, согласно которой ВСУ за время боевых действий в Донбассе с 2014 по 2016 годы потеряли 2576 единиц бронетехники.
Известия вчера в 20:54
Политика

В США показали фильм о причастности Обамы и Байдена к Майдану

Говорится в фильме и о прямом участии в управлении страной кураторов из США, в частности, Джо Байдена.
ТВ Центр 10 февраля в 06:52
Армия и оружие

США выразили Турции и России недовольство ситуацией в Идлибе

Штаты заявили о недовольстве сложившейся в сирийской провинции Идлиб ситуацией, а также дали ясно понять, что не собираются предпринимать каких-либо мер для разрешения конфликта, к созданию которого они не имеют никакого отношения.
Городовой 01:54
Происшествия

В Польше избили говоривших по-русски приезжих

Известия вчера в 08:42
Энергетика

Болгария попросила о «значительном снижении» цен на газ из России

"Булгаргаз" ведет переговоры с российской компанией "Газпром-экспорт" о "значительном снижении" цены на газ, сообщается на ее сайте.
Газета.Ru вчера в 12:58
Шоу-бизнес

Виторган прокомментировал видео Собчак, на котором она без макияжа

Ксения Собчак рискнула и выложила в сеть видео без макияжа. Ролик появился на официальной странице телеведущей в Instagram.
АиФ Санкт-Петербург вчера в 08:39
Общество

Запуск следующего спутника «Метеор-М» с Восточного отложили на год

Ранее сообщалось, что старт спутника «Метеор-М» №2-3 с Восточного перенесен с ноября 2020 года на следующий год из-за неготовности космического аппарата.
Известия вчера в 21:24
Экономика

«Роснефть» устала резать расходы

Взамен господин Сечин предлагает измерять операционную эффективность через показатель прибыли до вычета расходов по выплате процентов, налога на прибыль, износа и амортизации (EBITDA).
Коммерсантъ вчера в 17:48
Происшествия

В Хабаровске задержали подозреваемого в нападении на женщин

Российская газета 01:59
Кино

Российский зритель выбрал лучшую мелодраму ко Дню всех влюбленных

Российский зритель проголосовал за лучшую мелодраму, которую модно посмотреть в День всех влюбленных.
Культуромания 00:43
Гаджеты

Samsung представила складной смартфон Galaxy Z Flip

Компания Samsung представила новый складной смартфон модели Galaxy Z Flip.
RT на русском вчера в 15:01
Хоккей

В «Сент-Луисе» сообщили, что Боумистер перенес сердечный приступ

Ранее сообщалось, что матч "Сент-Луис" — "Анахайм" был прерван из-за ЧП с Боумистером.
Газета.Ru 01:44
Общество

Контрабандные белорусские сигареты попали почти во все регионы России

В январе контрабандные сигареты из Белоруссии продавали в большинстве регионов России.
Известия 01:15
Экономика

ЦБ раскрыл детали продажи доли в Сбербанке правительству

ЦБ и Минфин 11 февраля сообщили о предстоящей продаже правительству 50% плюс одна акция Сбербанка, которые сейчас принадлежат регулятору.
РБК вчера в 11:09
Гаджеты

В России распродают смартфоны Honor со скидками и подарками

На смартфон действует скидка в 8 тысяч рублей, а так же можно будет выбрать на выбор фитнес-браслет Honor Band 5 или наушники Honor AM61 в качестве подарка.
ToDay News Ufa вчера в 10:39
Политика

Чижов заявил, что не ждет прорывов в отношениях России и Евросоюза

Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов не ждет прорывов во взаимоотношениях страны и союза ввиду текущей ситуации, хотя окно возможности для этого есть, об этом он рассказал в интервью РИА Новости.
РИА Новости 01:02
Общество

Насильникам и убийцам запретят водить такси в России

Минтранс подготовил законопроект, запрещающий с 2021 года насильникам, убийцам и террористам водить такси и общественный транспорт.
Телеканал 360° вчера в 19:39
Общество

Медсестра из ФРГ рассказала об отличиях российских врачей от немецких

Медсестра из Германии Мария Герлиц узнала, чем немецкие врачи отличаются от российских, проходя практику в больнице Нижнего Новгорода.
Газета.Ru 00:21
Политика

На праймериз в Нью-Гэмпшире лидирует Берни Сандерс

Сенатор Берни Сандерс одержал победу на прошедших во вторник праймериз Демократической партии США в штате Нью-Гэмпшир.
РИА Новости 00:13
Армия и оружие

В Японии хотят создать систему, вызывающую самоподрыв у ракет КНДР

Ранее NEWS.ru писал, что США, Монголия и Япония попросили КНДР соблюдать свои обязательства по резолюции СБ ООН и прекратить провокации, в частности, запуски баллистических ракет.
News.ru 01:17
Общество

ГИБДД получит право аннулировать результаты незаконного техосмотра

Минтранс выступил с предложением разрешить сотрудникам ГИБДД аннулировать диагностическую карту техосмотра автомобиля, если он не проходил диагностику либо прошел ее с нарушениями.
Ведомости 00:50
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист.
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