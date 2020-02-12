Политика
ИнтерфаксЗеленский призвал разработать программу украинизации молодежи Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по обеспечению молодежи, живущей на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса, возможностями получения украинского паспорта и содействию абитуриентам в поступлении в украинские вузы.
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Политика
В Турции пожаловались на проблемы экспорта помидоров в Россию
Представители крупнейшего в стране ритейлера «Магнит» сказали, что временно не будут принимать поставки фруктов и овощей из Китая из-за вспышки коронавируса.
Здоровье
Второй заболевший в России коронавирусом пациент выписался из больницы
Врачи краевой клинической инфекционной больницы в Чите 12 февраля выписали гражданина Китая Ван Юньбиня, который переболел новым типом коронавируса.
Экономика
Алтайский завод «Модест» купил бизнесмен Гарри Шония
В среду, 12 февраля, состоялись торги по продаже акций предприятия по производству детского питания АО «Модест», который находился в собственности Алтайского края.
Армия и оружие
РФ намерена разместить средства ПВО на военной базе в Киргизии
РФ намерена разместить на своей военной базе в Киргизии средства ПВО.
Происшествия
Петербурженка сбежала из коронавирусного карантина
Жительница Санкт-Петербурга сбежала из коронавирусного карантина в Боткинской больнице.
Игры
PlayStation 5 уже появилась на официальном сайте
Неизбежность скорого анонса подтверждает появление раздела PlayStation 5 на официальном сайте PlayStation.
Происшествия
Младенца нашли около станции метро в Москве
В подземном переходе рядом со станцией московского метро «Парк Победы» нашли младенца. На место вызвали полицию и скорую помощь.
Общество
Суд присяжных могут распространить на все категории особо тяжких дел
«Считаю возможным распространить эту процедуру на рассмотрение дел по всем особо тяжким преступлениям и преступлениям в сфере предпринимательской деятельности», - отметил председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев, добавив, что российские суды имеют достаточный опыт рассмотрения дел с участием присяжных заседателей.
Экономика
Банк ВТБ опустил ставку по ипотеке ниже 8%
Минимальная ставка банка ВТБ по ипотеке снижена до 7,9% годовых с 11 февраля. Об этом сообщает пресс-служба банка.
Армия и оружие
На Украине подсчитали потери бронетехники в Донбассе
Министерство обороны Украины обнародовало статистику, согласно которой ВСУ за время боевых действий в Донбассе с 2014 по 2016 годы потеряли 2576 единиц бронетехники.
Политика
В США показали фильм о причастности Обамы и Байдена к Майдану
Говорится в фильме и о прямом участии в управлении страной кураторов из США, в частности, Джо Байдена.
Армия и оружие
США выразили Турции и России недовольство ситуацией в Идлибе
Штаты заявили о недовольстве сложившейся в сирийской провинции Идлиб ситуацией, а также дали ясно понять, что не собираются предпринимать каких-либо мер для разрешения конфликта, к созданию которого они не имеют никакого отношения.
Происшествия
В Польше избили говоривших по-русски приезжих
Энергетика
Болгария попросила о «значительном снижении» цен на газ из России
"Булгаргаз" ведет переговоры с российской компанией "Газпром-экспорт" о "значительном снижении" цены на газ, сообщается на ее сайте.
Шоу-бизнес
Виторган прокомментировал видео Собчак, на котором она без макияжа
Ксения Собчак рискнула и выложила в сеть видео без макияжа. Ролик появился на официальной странице телеведущей в Instagram.
Общество
Запуск следующего спутника «Метеор-М» с Восточного отложили на год
Ранее сообщалось, что старт спутника «Метеор-М» №2-3 с Восточного перенесен с ноября 2020 года на следующий год из-за неготовности космического аппарата.
Экономика
«Роснефть» устала резать расходы
Взамен господин Сечин предлагает измерять операционную эффективность через показатель прибыли до вычета расходов по выплате процентов, налога на прибыль, износа и амортизации (EBITDA).
Происшествия
В Хабаровске задержали подозреваемого в нападении на женщин
Кино
Российский зритель выбрал лучшую мелодраму ко Дню всех влюбленных
Российский зритель проголосовал за лучшую мелодраму, которую модно посмотреть в День всех влюбленных.
Гаджеты
Samsung представила складной смартфон Galaxy Z Flip
Компания Samsung представила новый складной смартфон модели Galaxy Z Flip.
Хоккей
В «Сент-Луисе» сообщили, что Боумистер перенес сердечный приступ
Ранее сообщалось, что матч "Сент-Луис" — "Анахайм" был прерван из-за ЧП с Боумистером.
Общество
Контрабандные белорусские сигареты попали почти во все регионы России
В январе контрабандные сигареты из Белоруссии продавали в большинстве регионов России.
Экономика
ЦБ раскрыл детали продажи доли в Сбербанке правительству
ЦБ и Минфин 11 февраля сообщили о предстоящей продаже правительству 50% плюс одна акция Сбербанка, которые сейчас принадлежат регулятору.
Гаджеты
В России распродают смартфоны Honor со скидками и подарками
На смартфон действует скидка в 8 тысяч рублей, а так же можно будет выбрать на выбор фитнес-браслет Honor Band 5 или наушники Honor AM61 в качестве подарка.
Политика
Чижов заявил, что не ждет прорывов в отношениях России и Евросоюза
Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов не ждет прорывов во взаимоотношениях страны и союза ввиду текущей ситуации, хотя окно возможности для этого есть, об этом он рассказал в интервью РИА Новости.
Общество
Насильникам и убийцам запретят водить такси в России
Минтранс подготовил законопроект, запрещающий с 2021 года насильникам, убийцам и террористам водить такси и общественный транспорт.
Общество
Медсестра из ФРГ рассказала об отличиях российских врачей от немецких
Медсестра из Германии Мария Герлиц узнала, чем немецкие врачи отличаются от российских, проходя практику в больнице Нижнего Новгорода.
Политика
На праймериз в Нью-Гэмпшире лидирует Берни Сандерс
Сенатор Берни Сандерс одержал победу на прошедших во вторник праймериз Демократической партии США в штате Нью-Гэмпшир.
Армия и оружие
В Японии хотят создать систему, вызывающую самоподрыв у ракет КНДР
Ранее NEWS.ru писал, что США, Монголия и Япония попросили КНДР соблюдать свои обязательства по резолюции СБ ООН и прекратить провокации, в частности, запуски баллистических ракет.
Общество
ГИБДД получит право аннулировать результаты незаконного техосмотра
Минтранс выступил с предложением разрешить сотрудникам ГИБДД аннулировать диагностическую карту техосмотра автомобиля, если он не проходил диагностику либо прошел ее с нарушениями.