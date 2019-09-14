Политика
РИА НовостиЗеленский призвал снимать фильмы на Украине
Украинский президент Владимир Зеленский призвал мировой кинобизнес снимать фильмы на Украине. Ранее Зеленский пообещал приложить все усилия, чтобы превратить страну в мощное кинематографическое государство.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Зеленский встретился с Эштоном Катчером и призвал снимать фильмы на Украине
Комсомольская правда15:43
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 22:25, Вашингтон
Экономика
Социальные пенсии россиян проиндексируют на 7% в 2020 году
Кабмин в 2020 году планирует проиндексировать страховые пенсии в России на 6,6%, а социальные - на 7%, заявила зампред правительства РФ Татьяна Голикова.
Интерфакс вчера в 04:39
Космос
Роскосмос создаст двигатель для космического ядерного буксира
В 2020 году Роскосмос планирует испытания макета двигателя для космического ядерного буксира.
Российская газета 08:01
Политика
Сенатор США призвал атаковать нефтяные объекты Ирана
Сенатор США Линдси Грэм заявил, что властям США нужно изучить возможность нанесения ударов по нефтяным объектам Ирана в связи с атаками на нефтеперерабатывающие заводы национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco ("Сауди Арамко").
Газета.Ru 21:08
Происшествия
Волки напали на трех человек в Крыму
Газета.Ru 10:11
Транспорт
В Москве прошёл парад городской техники
Около 700 единиц спецтехники приняли участие в параде в Москве.
RT на русском 14:01
Наука
Из стволовых клеток человека вырастили эмбрионоподобные структуры
13.09.2019 Исследования, в результате которых возникают сложные искусственные эмбрионоподобные структуры, сегодня проводятся многими учеными.
Портал Поиск вчера в 06:46
Финансы
Курс валют: доллар и евро продолжают своё падение
В свою очередь, евро в пятницу на открытии стал дороже на восемь копеек по сравнению с закрытием, курс валюты ЕС составлял 71,67 рубля.
Свободная Пресса вчера в 04:23
Здоровье
Названы простые способы профилактики рака кишечника
Известия вчера в 12:47
Происшествия
Семь человек пострадали при наезде такси на пешеходов в Японии
По меньшей мере семь человек пострадали в городе Нагоя (Япония) при наезде такси на пешеходов, сообщает телеканал NHK.
РБК 20:59
Политика
Трамп объявил о смерти сына Усамы бен Ладена
Газета.Ru 11:20
Шоу-бизнес
Наташа Королева сыграла в карты на раздевание
Певица поделилась архивным видео. Наташа Королева опубликовала в своем микроблоге архивное видео 1996 года.
Srnsk вчера в 14:27
Экономика
Конфликт в Ормузском проливе угрожает рынку алюминия
Обострение ситуации в зоне Ормузского пролива ставит под угрозу стабильность мирового рынка алюминия и химической продукции.
RT на русском 21:43
Происшествия
Под Челябинском четыре человека насмерть отравились картофельным газом
В Челябинской области четыре человека погибли от отравления парами сгнившего картофеля, сообщило следственное управление СК по региону.
РИА Новости 15:35
Общество
Историк сообщил о подходах к установлению истории рода по фамилии
Председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин объяснил, как по фамилии узнать историю своего рода.
РБК 03:40
Религия
Западноевропейский «Русский экзархат» присоединился к РПЦ
Московский патриархат удовлетворил просьбу главы «Русского экзархата» и присоединил Архиепископию западноевропейских приходов к Русской православной церкви (РПЦ).
Известия 08:37
Политика
МИД Украины высказался по полной амнистии и особому статусу Донбасса
Украина не рассматривает возможность полной амнистии участников конфликта в Донбассе в рамках переговоров о выполнении Минских соглашений.
Вести.Ru 11:22
Единоборства
Серроне и Гэтжи показали одинаковый вес, Крылов тяжелее Тейшейры
В преддверии противостояния соперники прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам соперники показали одинаковый вес — 70,5 кг.
Чемпионат вчера в 13:27
Общество
На месте ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово открыли сквер
Сквер Ангелов построен в Кемерове на месте снесённого торгового центра «Зимняя вишня», где 25 марта 2018 года произошёл пожар и погибли 60 человек.
RT на русском 22:02
Наука
Крысы оказались способны к групповым играм только ради удовольствия
Газета DAILY вчера в 14:34
Футбол
Кононов ответил на требования фанатов «Спартака» уйти в отставку
Наставник московского «Спартака» Олег Кононов отреагировал на кричалки болельщиков, в ходе матча против екатеринбургского «Урала» требовавших его отставки.
РБК 13:53
Происшествия
Пятиэтажка загорелась при взрыве самогонного аппарата в Ангарске
Пожар возник в одном из домов Ангарска из-за взрыва самогонного аппарата.
Известия 22:08
Шоу-бизнес
Киркоров спел на свадьбе Собчак и Богомолова
Певец Филипп Киркоров выступил на свадьбе телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова.
РИА Новости 02:33
Происшествия
В Северной Осетии детского врача сняли пьяным на приеме
Детский рач-травматолог Моздокской городской поликлиники Денис Прохоров, который вел прием пациентов в алкогольном угаре, выписал ребенку мазь для гипса, пишет портал 360.
Sputnik Южная Осетия 14:53
Происшествия
Золотой унитаз, украденный из британского дворца, стоил 6 млн долларов
Ранее британские СМИ писали о том, что стоимость унитаза, полностью отлитого из 18-каратного золота, составляет 1,25 млн долларов, однако по словам управляющего дворца, в действительности эта цифра почти в пять раз больше, сообщает ТАСС.
Вести.Ru 18:18
Политика
Посла России вызвали в МИД Чехии из-за слов Мединского
Российского посла Александра Змеевского вызвали в МИД Чехии, где ему выразили протест из-за «оскорбительных заявлений» члена российского правительства в адрес главы столичного района Прага-6 Ондржея Коларжа из-за переноса памятника маршалу Ивану Коневу, сообщается на сайте министерства.
РБК вчера в 10:10
Технологии
Волгоградские инженеры создали уникальный легкий самолет
Легкое воздушное судно PJ-II DREAMER недавно презентовали на Международном авиасалоне в подмосковном Жуковском.
Московский Комсомолец вчера в 10:22
Происшествия
В ДТП с автобусом под Ярославлем погибли семь человек
Как сообщили ТАСС в экстренных службах, в результате аварии, по предварительным данным, погибли семь человек.
Российская газета 04:19
Здоровье
Врачи рекомендуют семечки, капусту, орехи и перец для снижения веса
Регулярное употребление капусты, сладкого перца, орехов и семечек снизит риски ожирения.
NashGorod.ru 03:54
Энергетика
США распечатают нефтяные резервы в случае ухудшения ситуации на рынке
Министр энергетики Рик Перри заявил, что в случае ухудшения ситуации будут задействованы стратегические нефтяные резервы, которые на данный момент составляют 645 миллионов баррелей нефти.
Российская газета 20:26