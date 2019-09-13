Президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад не снимать санкций против России. Об этом он заявил на форуме "Ялтинская европейская стратегия" (YES), трансляцию ведет "Страна.ua".

Культура Ксения Собчак станет новой ведущей «Пусть говорят» По имеющейся информации, звезда займет место Дмитрия Борисова в качестве ведущей ток-шоу «Пусть говорят».

Происшествия Школы и детсады на Алтае приостановили работу из-за трех землетрясений Из-за трех землетрясений за одни сутки на Алтае приостановило работу несколько десятков школ и детсадов.

Шоу-бизнес Ксения Собчак опубликовала фото в свадебном платье Телеведущая и журналистка Ксения Собчак опубликовала в социальной сети Instagram фотографию, на которой она запечатлена в свадебном платье.

Происшествия СК возбудил дело об афере с пенсионными накоплениями россиян Московские следователи возбудили уголовное дело об афере с пенсионными накоплениями россиян. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по столице.

Экономика Голикова сообщила об увеличении размера маткапитала в 2020 году Российский вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что размер маткапитала в 2020 году увеличится на 3,8% и составит 466 тыс. рублей.

Экономика Греф заявил о неверии в экономический прорыв благодаря нацпроектам Ключевой проблемой российской экономики остается неэффективное управление. Устаревшими инструментами не добиться экономического роста.

Политика Медведев назвал условия сокращения рабочей недели Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что уменьшение трудовой недели будет зависеть от ситуации в экономике, передает РИА "Новости".

Здоровье В Дагестане уменьшилось количество инвалидов Глава ведомства сообщил, что связано это с тем, что больные или не приходят на повторное переосвидетельствование или лишены статуса инвалида, из-за чего указанных заболеваний не обнаружили.

Общество Заявление на регистрацию «Фризиума» в России подадут в течение месяца Фармкомпания "Санофи", производящая противосудорожный препарат "Фризиум", в течение месяца подаст заявление на регистрацию лекарства в России, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова в пресс-центре МИА "Россия Сегодня".

Происшествия В Петербурге бывшего офицера ФСБ приговорили к четырем годам колонии за пытки карабином Пока коллеги Кирсанова искали доказательства, он надел на хозяина дома наручники и воткнул ему в задний проход карабин.

Политика Зеленский заявил, что против миротворцев в Донбассе Украинский президент Владимир Зеленский выступил в Киеве на форуме "Ялтинской европейской стратегии", сделав перед западными политиками и дипломатами ряд важных заявлений по проблеме Донбасса и российско-украинским отношениям.

Кино Назван самый убыточный фильм в истории Голливуда Научно-фантастический фильм Диснея «Джон Картер» назван самым убыточным за всю историю голливудского кино.

Политика В Кремле оценили призыв Зеленского сохранять санкции против России В Кремле негативно относятся к словам украинского лидера Владимира Зеленского, который призвал Запад сохранять санкции в отношении России, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Единоборства Путин оценил приемы Нурмагомедова Президент Владимир Путин поздравил чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова с защитой титула. Они встретились в аэропорту Махачкалы.

Технологии Россиян предупредили о проблемах с доступом к сайтам По данным экспертов, неудобства с доступом к порталам могут возникнуть у миллионов россиян.

Политика Новак прокомментировал решение суда ЕС по газопроводу Opal Юристы Минэнерго России прорабатывают решение суда ЕС по газопроводу Opal, подробные комментарии будут после их заключения, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

Шоу-бизнес Врачи отказались отрезать «руки-базуки» Врачи не берутся за операцию по удалению воспаленных мышц прославившегося «руками-базуками» россиянина Кирилла Терешина.

Экономика Латвийские шпроты не вернутся на российский рынок Посол Латвии в Москве Марис Риекстиньш рассказал, что производители шпрот из Латвии вряд ли вернутся на российский рынок в прежнем объеме.

Экономика Медведев запустил в России эксперимент по маркировке велосипедов В России с 16 сентября начнется эксперимент по маркировке велосипедов, следует из постановления правительства, с которым ознакомился РБК.

Общество Налоговая опровергла информацию о блокировке счетов Киркорова Информация о блокировке счетов певца Филиппа Киркорова не соответствует действительности, заявили РБК в пресс-службе Федеральной налоговой службы (ФНС).

Футбол Дуглас Сантос: Не понимаю шутки Дзюбы По словам Дугласа Сантоса, Дзюба не учит его русскому, и бразилец не понимает шутки Артема.

Гаджеты «Роскачество» опубликовало новый рейтинг смартфонов российского рынка Напомним, прошлый рейтинг смартфонов «Роскачество» опубликовало 18 июня 2019 года. первые три позиции тогда также заняли смартфоны Samsung Galaxy S10+, Galaxy Note 10+ и Galaxy Note 10.

Общество Росстандарт выявил недолив топлива на каждой пятой заправке Почти каждая пятая АЗС в России (19 процентов) недоливает клиентам топливо, сообщили "Известия" со ссылкой на данные Росстандарта.

Кино Актёр фильма «Гардемарины, вперёд!» изменился до неузнаваемости Владимир Шевельков, покоривший сердца советских зрительниц в образе князя Никиты Оленева из фильма «Гардемарины, вперёд!» заметно преобразился с возрастом.