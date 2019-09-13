Президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад не снимать санкций против России. Об этом он заявил на форуме "Ялтинская европейская стратегия" (YES), трансляцию ведет "Страна.ua".

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