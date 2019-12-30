Политика

ИнфоросЗеленский призвал украинцев к объединению в новогоднем поздравлении

Во время новогоднего поздравления глава украинского государства Владимир Зеленский призвал страну к объединению, передает РИА Новости.
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