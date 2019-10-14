Политика
РБКЗеленский попросил украинцев не делать «картинку» для российского ТВ
Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook призвал украинцев во время митингов, которые намечены на День защитника Украины, 14 октября, не поддаваться на провокации, чтобы не создавать «картинку для российского телевидения».
Читать в источнике
Оценить34
Подробнее о событии
Показать все источники
Зеленский посоветовал украинцам не делать «картинку» для российских новостей
Национальная служба новостей02:14
Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 07:42, Ашберн
Армия и оружие
В Минобороны опровергли сообщения об ударах России по больницам в САР
Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что материал The News York Times об ударах Воздушно-космических сил России является манипуляцией со стороны террористов и британских спецслужб.
RT на русском 05:47
Политика
В ФРГ пожаловались на убытки от антироссийских санкций
Почти половина убытков от антироссийских санкций приходится на страны Запада, заявили немецкие эксперты.
Газета.Ru 04:44
Здоровье
Употребление салатов может довести до инсульта
Ученые объяснили, как употребление салатов может навредить человеку и даже спровоцировать инсульт.
ФедералПресс 02:02
Происшествия
Мэр Абакана Николай Булакин погиб в ДТП
Погиб мэр Абакана Николай Булакин, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу правительства Хакасии.
Газета.Ru 06:28
Политика
Путин прибыл в Саудовскую Аравию
Президент России Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Саудовскую Аравию, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 07:05
Музыка
Группа «Ленинград» дала свой последний прощальный концерт
Вчера, в субботу, 12 октября, в Санкт-Петербурге прошел последний концерт из стадионного тура группы "Ленинград", который ознаменовал окончание существования группы.
Кривое-зеркало.ру вчера в 06:38
Политика
В Кремле прокомментировали статью Суркова о «путинизме»
Эффект действий президента России Владимира Путина по росту суверенитета и разрушению монополярности мира трудно переоценить, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова помощника главы государства Владислава Суркова о "путинизме".
РИА Новости 07:08
Политика
Песков заявил о важности опроса насчет постройки храма в Екатеринбурге
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул важность проведения городского опроса в Екатеринбурге, в результате которого местные жители выбрали альтернативную площадку для строительства храма.
Известия 07:24
Религия
Красноярцы празднуют Покров Пресвятой Богородицы 14 октября 2019
Празднование Покрова Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии 14 октября уже давно стало традицией, хотя само по себе торжество не относится к числу двунадесятых (только к числу великих), а происхождение ведет от события, произошедшего за пределами нашей страны.
КП - Красноярск 03:21
Общество
В России отключили аналоговое телевещание
РИА Новости 04:55
Политика
Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России
Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.
Известия вчера в 20:18
Политика
Прокуратура остановила дела против Порошенко
Руководство Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) запретило подчиненным подписывать любые ходатайства по делам, связанным с преследованием бывшего президента страны Петра Порошенко, заявил на своей странице в Facebook бывший глава администрации Виктора Януковича Андрей Портонов.
Рамблер 06:30
Общество
Минздрав внес доработанную антитабачную концепцию в правительство
Министерство здравоохранения на прошлой неделе представило правительству доработанную антитабачную концепцию, заявил заместитель главы ведомства Олег Салагай.
РИА Новости 06:25
Политика
Симоньян отреагировала на цитирование Трампом ведущего Sputnik
Главный редактор RT и информационного агентства Sputnik Маргарита Симоньян прокомментировала цитирование американским президентом Дональдом Трампом поста ведущего радио Sputnik в соцсетях.
Взгляд.ру 06:58
Экономика
Рынок искусственного интеллекта в России к 2024 году вырастет в 80 раз
Российский рынок решений в сфере искусственного интеллекта (ИИ) к 2024 году, как ожидается, вырастет в 80 раз - до 160 миллиардов рублей с 2 миллиардов рублей в 2018 году, говорится в документе, опубликованном на сайте Минкомсвязи.
РИА Новости 02:07
Происшествия
Обнародованы выводы медицинской экспертизы отца сестер Хачатурян
Медицинская экспертиза пришла к выводу, что отец сестер Хачатурян Михаил подвергал своих дочерей сексуальному насилию и испытывал сексуальное влечение к несовершеннолетним.
Lenta.ru 05:17
Происшествия
Житель Томской области задержан по подозрению в серии изнасилований
В Томской области сотрудники правоохранительных органов задержали жителя города Стрежевого, который в течение 15 лет совершал нападения на женщин.
Российская газета вчера в 09:54
Здоровье
Медведев расширил перечень жизненно важных лекарств
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, расширяющее перечень жизненно важных и необходимых лекарственных средств (ЖВНЛС) на 23 позиции с 2020 года.
ТАСС 06:52
Происшествия
В Саратове простились с девятилетней Лизой Киселёвой
В Саратове похоронили девятилетнюю Лизу Киселёву, которая пропала 9 октября по пути в школу, а затем была найдена убитой.
RT на русском вчера в 11:15
Кино
Фильм «Джокер» вновь возглавил российский прокат в выходные
ТАСС вчера в 16:53
Происшествия
Число жертв тайфуна в Японии продолжает расти
В Японии скончались при тайфуне "Хагибис" 14 человек, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.
Газета.Ru 12 октября в 23:45
Экономика
Счетная палата назвала нереалистичным проект федерального бюджета
Макроэкономический прогноз, на котором основан бюджет, нереалистичен, предупредила Счетная палата в заключении на проект закона о бюджете на 2020–2022 гг. У аудиторов есть претензии ко всем трем вариантам прогноза.
Ведомости 04:32
Наука
Обладатель Нобелевской премии заявил о бессилии науки перед раком
Выдающийся ученый Томас Линдал, ставший обладателем Нобелевской премии по химии, высказался относительно причин возникновения раковых опухолей.
Наша версия 01:59
Политика
«Оппозиционная платформа» потребовала отставки премьера Украины
Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" требует немедленной отставки премьера Украины Алексея Гончарука из-за того, что он посетил мероприятие, на котором также выступила украинская ультраправая рок-группа "Сокира Перуна".
РИА Новости 06:52
Политика
Великобритания осуществит Brexit 31 октября, подтвердила Елизавета II
Правительство Великобритании осуществит Brexit 31 октября и намерено выработать новую схему партнерства с Евросоюзом, которая укрепит устойчивость британской экономики, подтвердила британская королева Елизавета II.
РИА Новости 07:16
Общество
В Роструде напомнили о двойной оплате работы в праздники
В Роструде подчеркнули, что привлекать к работе в выходные и праздники можно только в исключительных случаях.
Известия 00:40