Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook призвал украинцев во время митингов, которые намечены на День защитника Украины, 14 октября, не поддаваться на провокации, чтобы не создавать «картинку для российского телевидения».

Зеленский попросил украинцев не делать «картинку» для российского ТВ

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