Политика

РБКРБКЗеленский попросил украинцев не делать «картинку» для российского ТВ

Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook призвал украинцев во время митингов, которые намечены на День защитника Украины, 14 октября, не поддаваться на провокации, чтобы не создавать «картинку для российского телевидения».
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с чего всё началось
На своей странице в Facebook
 глава украинского государства Владимир Зеленский призвал граждан соблюдать правила общественного порядка во время праздничных мероприятий ко Дню защитника Украины, чтобы не создавать "картинку для российского телевидения", передает РИА Новости.
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