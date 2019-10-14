Политика
РБКЗеленский попросил украинцев не делать «картинку» для российского ТВ
Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook призвал украинцев во время митингов, которые намечены на День защитника Украины, 14 октября, не поддаваться на провокации, чтобы не создавать «картинку для российского телевидения».
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с чего всё началось
На своей странице в Facebook глава украинского государства Владимир Зеленский призвал граждан соблюдать правила общественного порядка во время праздничных мероприятий ко Дню защитника Украины, чтобы не создавать "картинку для российского телевидения", передает РИА Новости.Инфорос04:51
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Зеленский посоветовал украинцам не делать «картинку» для российских новостей
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