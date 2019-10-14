Политика
Аргументы и ФактыЗеленский призвал украинцев «не создавать картинку» для российского ТВ
Политик попросил украинцев «не создавать красивую картинку для российского телевидения».
Читать в источнике
Оценить34
Подробнее о событии
Показать все источники
Зеленский посоветовал украинцам не делать «картинку» для российских новостей
Национальная служба новостей02:14
Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 09:17, Вашингтон
Политика
В ФРГ пожаловались на убытки от антироссийских санкций
Почти половина убытков от антироссийских санкций приходится на страны Запада, заявили немецкие эксперты.
Газета.Ru 04:44
Армия и оружие
Курды договорились с Дамаском об отражении атаки турок
Руководство курдов достигло договорённости с Дамаском о выдвижении сирийских войск неподалёку от границы с Турцией, передаёт портал AFP.
SM News вчера в 15:30
Политика
Путин прибыл в Саудовскую Аравию
Президент России Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Саудовскую Аравию, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 07:05
Происшествия
Двое россиян насмерть забили мужчину и остались на свободе
В Красноярске двое мужчин до смерти забили местного жителя и сняли избиение на видео, пострадавший умер в больнице.
Lenta.ru 06:36
Происшествия
Самолет «Аэрофлота» вернулся в Шереметьево после отказа двигателя
Самолет авиакомпании "Аэрофлот" вернулся в столичный аэропорт Шереметьево из-за отказа двигателя после взлета.
ТАСС 08:37
Общество
Туристы назвали самые скучные города Европы
Специалисты сервиса опросили в соцсетях тысячу пользователей и выяснили, в каких городах прошел их самый неинтересных отдых.
РИА Новости вчера в 03:18
Политика
Великобритания изменит миграционное законодательство после Brexit
Британское правительство изменит миграционное законодательство после Brexit с тем, чтобы создать справедливую миграционную систему, заявила Королева Великобритании Елизавета II.
РИА Новости 07:14
Политика
Песков исключил возможность обсуждения Крыма в нормандском формате
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков исключил возможность обсуждения Крыма в нормандском формате.
RT на русском 06:37
Происшествия
СКР объявил о задержании новых фигурантов «московского дела»
Следственный комитет России (СКР) сообщил о задержании в качестве подозреваемых четверых новых фигурантов «московского дела».
Ведомости 08:30
Культура
Познер дал объяснение своему презрению к интернету
Журналист Владимир Познер заявил об отсутствии интереса к интернету, а также объяснил, почему среди тех, кто начинал работать на телевидении, есть люди, которые предпочли уйти на YouTube.
Наша версия 04:20
Религия
Красноярцы празднуют Покров Пресвятой Богородицы 14 октября 2019
Празднование Покрова Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии 14 октября уже давно стало традицией, хотя само по себе торжество не относится к числу двунадесятых (только к числу великих), а происхождение ведет от события, произошедшего за пределами нашей страны.
КП - Красноярск 03:21
Авто
Минивэн Volkswagen Viloran может стать глобальной моделью
Компания позицианирует модель как китайский эксклюзив, однако фотошпионам не раз новый MPV попадался и на дорогах Европы.
SpeedMe 05:37
Армия и оружие
В Минобороны опровергли сообщения об ударах России по больницам в САР
Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что материал The News York Times об ударах Воздушно-космических сил России является манипуляцией со стороны террористов и британских спецслужб.
RT на русском 05:47
Экономика
Медведев потребовал разобраться с низкими темпами строительства яслей
Как заявляла в начале июня вице-премьер Татьяна Голикова, для ликвидации очередей в ясли в России нужно ввести в строй 120 тыс. новых мест.
Интерфакс 08:32
Общество
День, определяющий зиму: Синоптики рассказали о погоде после Покрова
Традиционно 14 октября отмечается праздник Покрова Пресвятой Богородицы. В этот день наши предки определяли, какой будет зима.
Life.ru 07:46
Происшествия
На Урале в машине пропавшей девушки обнаружили кровь
Кому именно принадлежит кровь, пока не известно. Автомобиль пропавшей нашли у перекупщиков в Челябинске, имя оказались цыгане.
Газета.Ru 06:41
Армия и оружие
В Кремле оценили возможность военного конфликта России и Турции в САР
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона не хотела бы даже представлять возможность вовлечения в конфликт с Турцией в Сирии.
Известия 07:35
Политика
Президент Израиля попросил Путина помиловать осужденную израильтянку
Президент Израиля Реувен Ривлин написал письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании израильтянки Наамы Иссахар, которая на этой неделе была приговорена российском судом к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков.
Коммерсантъ вчера в 09:54
Космос
Российский тяжелый луноход впервые создадут в цифровом виде
Российский тяжелый луноход, отправка которого планируется ближе к 2030 году, будет создан не только в "железе", но и в цифровом виде - будет построена его цифровая модель, сообщили РИА Новости в пресс-службе разработчика ровера НПО имени Лавочкина.
РИА Новости вчера в 18:09
Происшествия
Появилось видео с места гибели главы Абакана в ДТП
В Сети появилось видео с места аварии, в котором погиб мэр Абакана Николай Булакин.
Известия 08:20
Здоровье
У пожаловавшейся на слабость москвички нашли опухоль диаметром 50 см
"В ходе вмешательства выяснилось, что опухоль размерами 50 х 40 см исходила из правого яичника, а матка была увеличена размерами до 14 недель условной беременности за счет миоматозных узлов", – рассказали Агентству "Москва" в пресс-службе департамента здравоохранения.
Москва 24 вчера в 12:23
Кино
В России в повторный прокат выходит первая «Матрица»
RuNews24.ru 08:10
Шоу-бизнес
Женя Малахова и Ренат Давлетьяров расстались после шести лет брака
Супруги предпочитают не комментировать разрыв, пока готовят документы для суда, брак продлился шесть лет, и им определенно есть что делить.
StarHit.ru 00:00
Политика
Каталонских сепаратистов приговорили к срокам до 13 лет за референдум
Девять активистов приговорены к тюремным срокам от девяти до 13 лет заключения.
Газета.Ru 08:11
Экономика
Холдинг Рустама Тарико начал производство шотландского виски
Алкогольный холдинг Roust Рустама Тарико запустил производство своего первого шотландского виски Darrow.
Коммерсантъ 03:12
Экономика
Арабский инвестор выкупит половину ТРЦ «Галерея» в Петербурге
Политика Сегодня 08:25