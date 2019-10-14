Политика

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыЗеленский призвал украинцев «не создавать картинку» для российского ТВ

Политик попросил украинцев «не создавать красивую картинку для российского телевидения».
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Зеленский призвал украинцев «не делать картинку» для российского ТВ

Газета.Ru04:44

Зеленский призвал украинцев не делать «подарки» российским СМИ

Известия02:32

Зеленский призвал полицейских уважать право граждан на мирный протест

News.ruвчера в 14:00

Зеленский посоветовал украинцам не делать «картинку» для российских новостей

Национальная служба новостей02:14

Украинцев попросили не делать «красивую картинку» для российского ТВ

URA.Ruвчера в 22:48

Зеленский попросил украинцев не делать «картинку» для российского ТВ

РБКвчера в 20:52

Зеленский призвал украинцев «не делать картинку» для российского ТВ

РИА Новости02:30
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Политика

В ФРГ пожаловались на убытки от антироссийских санкций

Почти половина убытков от антироссийских санкций приходится на страны Запада, заявили немецкие эксперты.
Газета.Ru 04:44
Политика

Премьер Украины объяснил свой визит на концерт националистов

Газета.Ru 08:26
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Обнародованы выводы медицинской экспертизы отца сестер Хачатурян

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Курды договорились с Дамаском об отражении атаки турок

Руководство курдов достигло договорённости с Дамаском о выдвижении сирийских войск неподалёку от границы с Турцией, передаёт портал AFP.
SM News вчера в 15:30
Политика

Путин прибыл в Саудовскую Аравию

Президент России Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Саудовскую Аравию, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 07:05
Общество

Нобелевскую премию по экономике присудили за борьбу с бедностью

РИА Новости 05:53
Происшествия

Двое россиян насмерть забили мужчину и остались на свободе

В Красноярске двое мужчин до смерти забили местного жителя и сняли избиение на видео, пострадавший умер в больнице.
Lenta.ru 06:36
Происшествия

Самолет «Аэрофлота» вернулся в Шереметьево после отказа двигателя

Самолет авиакомпании "Аэрофлот" вернулся в столичный аэропорт Шереметьево из-за отказа двигателя после взлета.
ТАСС 08:37
Общество

Туристы назвали самые скучные города Европы

Специалисты сервиса опросили в соцсетях тысячу пользователей и выяснили, в каких городах прошел их самый неинтересных отдых.
РИА Новости вчера в 03:18
Политика

Великобритания изменит миграционное законодательство после Brexit

Британское правительство изменит миграционное законодательство после Brexit с тем, чтобы создать справедливую миграционную систему, заявила Королева Великобритании Елизавета II.
РИА Новости 07:14
Политика

Песков исключил возможность обсуждения Крыма в нормандском формате

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков исключил возможность обсуждения Крыма в нормандском формате.
RT на русском 06:37
Происшествия

СКР объявил о задержании новых фигурантов «московского дела»

Следственный комитет России (СКР) сообщил о задержании в качестве подозреваемых четверых новых фигурантов «московского дела».
Ведомости 08:30
Культура

Познер дал объяснение своему презрению к интернету

Журналист Владимир Познер заявил об отсутствии интереса к интернету, а также объяснил, почему среди тех, кто начинал работать на телевидении, есть люди, которые предпочли уйти на YouTube.
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Религия

Красноярцы празднуют Покров Пресвятой Богородицы 14 октября 2019

Празднование Покрова Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии 14 октября уже давно стало традицией, хотя само по себе торжество не относится к числу двунадесятых (только к числу великих), а происхождение ведет от события, произошедшего за пределами нашей страны.
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Авто

Минивэн Volkswagen Viloran может стать глобальной моделью

Компания позицианирует модель как китайский эксклюзив, однако фотошпионам не раз новый MPV попадался и на дорогах Европы.
SpeedMe 05:37
Армия и оружие

В Минобороны опровергли сообщения об ударах России по больницам в САР

Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что материал The News York Times об ударах Воздушно-космических сил России является манипуляцией со стороны террористов и британских спецслужб.
RT на русском 05:47
Экономика

Медведев потребовал разобраться с низкими темпами строительства яслей

Как заявляла в начале июня вице-премьер Татьяна Голикова, для ликвидации очередей в ясли в России нужно ввести в строй 120 тыс. новых мест.
Интерфакс 08:32
Общество

День, определяющий зиму: Синоптики рассказали о погоде после Покрова

Традиционно 14 октября отмечается праздник Покрова Пресвятой Богородицы. В этот день наши предки определяли, какой будет зима.
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Происшествия

На Урале в машине пропавшей девушки обнаружили кровь

Кому именно принадлежит кровь, пока не известно. Автомобиль пропавшей нашли у перекупщиков в Челябинске, имя оказались цыгане.
Газета.Ru 06:41
Армия и оружие

В Кремле оценили возможность военного конфликта России и Турции в САР

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона не хотела бы даже представлять возможность вовлечения в конфликт с Турцией в Сирии.
Известия 07:35
Политика

Президент Израиля попросил Путина помиловать осужденную израильтянку

Президент Израиля Реувен Ривлин написал письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании израильтянки Наамы Иссахар, которая на этой неделе была приговорена российском судом к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков.
Коммерсантъ вчера в 09:54
Космос

Российский тяжелый луноход впервые создадут в цифровом виде

Российский тяжелый луноход, отправка которого планируется ближе к 2030 году, будет создан не только в "железе", но и в цифровом виде - будет построена его цифровая модель, сообщили РИА Новости в пресс-службе разработчика ровера НПО имени Лавочкина.
РИА Новости вчера в 18:09
Происшествия

Появилось видео с места гибели главы Абакана в ДТП

В Сети появилось видео с места аварии, в котором погиб мэр Абакана Николай Булакин.
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У пожаловавшейся на слабость москвички нашли опухоль диаметром 50 см

"В ходе вмешательства выяснилось, что опухоль размерами 50 х 40 см исходила из правого яичника, а матка была увеличена размерами до 14 недель условной беременности за счет миоматозных узлов", – рассказали Агентству "Москва" в пресс-службе департамента здравоохранения.
Москва 24 вчера в 12:23
Кино

В России в повторный прокат выходит первая «Матрица»

RuNews24.ru 08:10
Шоу-бизнес

Женя Малахова и Ренат Давлетьяров расстались после шести лет брака

Супруги предпочитают не комментировать разрыв, пока готовят документы для суда, брак продлился шесть лет, и им определенно есть что делить.
StarHit.ru 00:00
Общество

Покойник развеселил родственников на своих похоронах

Lenta.ru 05:26
Политика

Каталонских сепаратистов приговорили к срокам до 13 лет за референдум

Девять активистов приговорены к тюремным срокам от девяти до 13 лет заключения.
Газета.Ru 08:11
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Холдинг Рустама Тарико начал производство шотландского виски

Алкогольный холдинг Roust Рустама Тарико запустил производство своего первого шотландского виски Darrow.
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Арабский инвестор выкупит половину ТРЦ «Галерея» в Петербурге

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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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