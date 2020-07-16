Политика
RT на русскомЗеленский призвал все партии объединиться для «возвращения территорий»
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления в Верховной раде к годовщине принятия декларации о государственном суверенитете призвал все политические силы страны объединиться ради «возвращения территорий».
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«Мечта о непобедимой Украине»: Зеленский призвал все партии объединиться и «вернуть свои территории»
Комсомольская правда11:45
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Парламентская газета 10:27
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