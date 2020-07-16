Политика
ИзвестияЗеленский призвал украинцев объединиться ради возвращения территорий
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 16 июля, призвал сограждан объединиться с целью возвращения территорий, которые потеряла страна.
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Общество
В Минске заявили, что арестовали счета жены замглавы Минфина России
В рамках расследования уголовного дела в Белгазпромбанке арестованы счета жены заместителя министра финансов России Андрея Круглова.
RT на русском 00:55
Шоу-бизнес
Жена Джейми Оливера перенесла пятый выкидыш
Очередной выкидыш у женщины случился три недели назад, но рассказать об этом она решилась только сейчас.
StarHit.ru 19:30
Кино
Вышел трейлер боевика «Проект „Сила“» от Netflix
Evo-rus.com 03:14
Происшествия
Суд вынес приговор впустившему убийцу в детсад Нарьян-Мара охраннику
Суд признал виновным охранника, впустившего убийцу шестилетнего ребёнка в детский сад в Нарьян-Маре, и приговорил его к двум с половиной годам колонии общего режима, сообщил Следственный комитет России.
RT на русском 15:16
Политика
В США подготовят новый закон против «российских хакеров»
Маккарти добавил, что в ближайшие дни представит проект закона, направленного против "российских хакеров".
Газета.Ru 18:46
Шоу-бизнес
Вайнона Райдер и Ванесса Паради выступили в защиту Джонни Деппа на суде
Бывшие возлюбленные актера Джонни Деппа, актрисы Вайнона Райдер и Ванесса Паради предоставили письменные заявления в его защиту на рассмотрение лондонского суда.
РИА Новости 13:13
Армия и оружие
Пентагон подтвердил испытания «супер-пупер» ракеты Трампа
Пентагон подтвердил, что во время испытаний скорость новой гиперзвуковой ракеты, о которой рассказывал Дональд Трамп, превышала скорость звука в 17 раз, сообщает телеканал CNN.
РИА Новости 19:10
Хоккей
Хоккейный клуб «Ак Барс» подписал контракт с форвардом Доусом
CT news вчера в 01:58
Здоровье
В Хабаровске заполненность коек заболевшими коронавирусом достигла 90%
О заполненности в 90% можно говорить только о коечном фонде непосредственно Хабаровска, но самые лучшие больницы сконцентрированы именно там.
Новые Известия 06:03
Футбол
«Локомотив» победил ЦСКА и гарантировал себе участие в Лиге чемпионов
«Локомотив» на своем поле победил ЦСКА в рамках 29-го тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» и обеспечил себе минимум бронзовые медали чемпионата России по футболу и участие в квалификации Лиги чемпионов.
Известия 15:47
Футбол
«Краснодар» ведёт переговоры по аргентинскому нападающему
"Краснодар" может подписать нападающего "Тальерес Кордоба" Науэля Бустоса.
Soccer.ru 18:20
Футбол
Месси раскритиковал игру «Барселоны» после поражения от «Осасуны»
Форвард «Барселоны» Лионель Месси был раздосадован поражением своей команды от «Осасуны» (1:2) в матче 37-го тура Примеры.
RT на русском 18:07
Происшествия
СК опроверг версию об уничтожении тел членов царской семьи кислотой
RT на русском 19:15
Шоу-бизнес
Аршавин признался, что предпочел бы больше не видеть первую жену
Футболист Андрей Аршавин дал откровенное интервью, в котором заявил, что уже семь лет не контактирует с бывшей женой, телеведущей Юлией Барановской, и рад этому факту.
iReactor 03:25
Армия и оружие
На границе Армении и Турции появились российские военные вертолеты
Военные подчеркнули, что это никак не связано с заявлениями Турции о поддержке Азербайджана, которую Анкара выразила на фоне обострения ситуации на армяно-азербайджанской границе 12 июля.
Профиль вчера в 06:42
Наука
Российские ученые исследуют возможность предотвращать землетрясения
Ученые, помимо задачи предсказания землетрясений, говорят также о возможности их трансформации, чтобы избежать катастрофического развития событий.
ИА Красная Весна 16:03
Политика
Сайгидпаша Умаханов освобожден от должности главы Минпромэнерго РД
Главой Минпромторга республики был назначен Батыр Эмеев, занимавший в упраздненном министерстве должность заместителя министра.
Махачкалинские известия 09:20
Происшествия
Пожар на десантном корабле ВМС США в Сан-Диего потушен
Представитель командования Тихоокеанского флота США контр-адмирал Филип Собек сообщил журналистам, что возгорание на универсальном десантном корабле USS Bonhomme RіснаrdВМС США в Сан-Диего удалось потушить.
Московский Комсомолец 18:15
Общество
Собянин опроверг слухи о «сокрытии властями» данных по коронавирусу
В Москве открыто публикуются все данные по числу заболевших и умерших от коронавирусной инфекции COVID-19, заявил в интервью радио «Комсомольская правда» мэр столицы Сергей Собянин.
RT на русском 11:56
Авто
Audi представила в РФ юбилейную версию Audi A6 allroad quattro
Как уточняет портал Тарантас Ньюс, Audi A6 Allroad 20 Years Edition приводится в движение 3,0-литровым турбированным дизельным агрегатом V6 мощностью 249 лошадиных сил, который работает в паре с 8-ступенчатой АКПП и постоянным полным приводом quattro.
Моя Москва.онлайн 15:18
Финансы
Россия сократила вложения в госбумаги США до $5,39 млрд
Россия сократила вложения в государственные бумаги США до $5,39 млрд за май текущего года, сообщает ТАСС со ссылкой на данные американского министерства финансов.
Газета.Ru 17:15
Армия и оружие
Разведка США засекла повышенную готовность ПВО Ирана
По данным американской разведки, сегменты противовоздушной обороны Ирана были приведены в состояние повышенной готовности после пожара на атомном объекте в Натанзе и некоторых других событий.
Ридус 19:15
Энергетика
Цена на газ для населения с 1 августа вырастет на 3%
Напомним, в июне 2019 года ФАС выпустила приказ о повышении оптовых цен на газ для населения и промышленных потребителей с 1 июля на 1,4%. Предыдущая индексация была в позапрошлом году: с 1 июля 2018 года цены на газ были увеличены на 3,4%.
Коммерсантъ 13:52
Авто
Хьюз назвал причины, по которым «Феррари» уступает «Мерседесу» 50 лошадиных сил
Эксперт отметил, что по данным GPS в квалификационном режиме «Скудерия» уступает «Мерседесу» 50 лошадиных сил, сообщает The Race.
Чемпионат 17:13