Политика

ИзвестияИзвестияЗеленский призвал украинцев объединиться ради возвращения территорий

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 16 июля, призвал сограждан объединиться с целью возвращения территорий, которые потеряла страна.
Читать в источнике
Комментировать127

Подробнее о событии

Зеленский назвал единственный способ вернуть «оккупированные» территории

РБК14:44

Зеленский призвал украинцев объединиться для «возвращения территорий»

РИА Новости11:24

Зеленский призвал все партии объединиться для «возвращения территорий»

RT на русском10:07

Зеленский предложил всем партиям объединиться для «возвращения территорий»

Газета.Ru10:26

Зеленский призвал политические силы Украины «вернуть свои территории»

Взгляд.ру10:12

Зеленский призвал объединиться против российской агрессии «как 30 лет назад»

Lenta.ru10:38

Зеленский призвал политические силы Украины объединиться и «вернуть свои территории»

ТАСС09:37
Показать все источники
Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 19:55, Ашберн
Общество

В Минске заявили, что арестовали счета жены замглавы Минфина России

В рамках расследования уголовного дела в Белгазпромбанке арестованы счета жены заместителя министра финансов России Андрея Круглова.
RT на русском 00:55
494
Шоу-бизнес

Жена Джейми Оливера перенесла пятый выкидыш

Очередной выкидыш у женщины случился три недели назад, но рассказать об этом она решилась только сейчас.
StarHit.ru 19:30
Кино

Вышел трейлер боевика «Проект „Сила“» от Netflix

Evo-rus.com 03:14
5
Происшествия

Суд вынес приговор впустившему убийцу в детсад Нарьян-Мара охраннику

Суд признал виновным охранника, впустившего убийцу шестилетнего ребёнка в детский сад в Нарьян-Маре, и приговорил его к двум с половиной годам колонии общего режима, сообщил Следственный комитет России.
RT на русском 15:16
15
Политика

В США подготовят новый закон против «российских хакеров»

Маккарти добавил, что в ближайшие дни представит проект закона, направленного против "российских хакеров".
Газета.Ru 18:46
Общество

Мосгорсуд признал законным арест хабаровского губернатора Фургала

Evo-rus.com 10:19
362
Шоу-бизнес

Вайнона Райдер и Ванесса Паради выступили в защиту Джонни Деппа на суде

Бывшие возлюбленные актера Джонни Деппа, актрисы Вайнона Райдер и Ванесса Паради предоставили письменные заявления в его защиту на рассмотрение лондонского суда.
РИА Новости 13:13
Армия и оружие

Пентагон подтвердил испытания «супер-пупер» ракеты Трампа

Пентагон подтвердил, что во время испытаний скорость новой гиперзвуковой ракеты, о которой рассказывал Дональд Трамп, превышала скорость звука в 17 раз, сообщает телеканал CNN.
РИА Новости 19:10
187
Кино

Стартовали съемки экранизации Uncharted с Томом Холландом

TV BRICS 13:06
17
Хоккей

Хоккейный клуб «Ак Барс» подписал контракт с форвардом Доусом

CT news вчера в 01:58
1
Спорт

В Epic Games Store началась бесплатная раздача второй части Torchlight

Goroday.ru 18:51
2
Здоровье

В Хабаровске заполненность коек заболевшими коронавирусом достигла 90%

О заполненности в 90% можно говорить только о коечном фонде непосредственно Хабаровска, но самые лучшие больницы сконцентрированы именно там.
Новые Известия 06:03
17
Футбол

«Локомотив» победил ЦСКА и гарантировал себе участие в Лиге чемпионов

«Локомотив» на своем поле победил ЦСКА в рамках 29-го тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» и обеспечил себе минимум бронзовые медали чемпионата России по футболу и участие в квалификации Лиги чемпионов.
Известия 15:47
Футбол

«Краснодар» ведёт переговоры по аргентинскому нападающему

"Краснодар" может подписать нападающего "Тальерес Кордоба" Науэля Бустоса.
Soccer.ru 18:20
Футбол

Месси раскритиковал игру «Барселоны» после поражения от «Осасуны»

Форвард «Барселоны» Лионель Месси был раздосадован поражением своей команды от «Осасуны» (1:2) в матче 37-го тура Примеры.
RT на русском 18:07
Происшествия

СК опроверг версию об уничтожении тел членов царской семьи кислотой

RT на русском 19:15
36
Шоу-бизнес

Аршавин признался, что предпочел бы больше не видеть первую жену

Футболист Андрей Аршавин дал откровенное интервью, в котором заявил, что уже семь лет не контактирует с бывшей женой, телеведущей Юлией Барановской, и рад этому факту.
iReactor 03:25
63
Армия и оружие

На границе Армении и Турции появились российские военные вертолеты

Военные подчеркнули, что это никак не связано с заявлениями Турции о поддержке Азербайджана, которую Анкара выразила на фоне обострения ситуации на армяно-азербайджанской границе 12 июля.
Профиль вчера в 06:42
19
Наука

Российские ученые исследуют возможность предотвращать землетрясения

Ученые, помимо задачи предсказания землетрясений, говорят также о возможности их трансформации, чтобы избежать катастрофического развития событий.
ИА Красная Весна 16:03
Политика

Сайгидпаша Умаханов освобожден от должности главы Минпромэнерго РД

Главой Минпромторга республики был назначен Батыр Эмеев, занимавший в упраздненном министерстве должность заместителя министра.
Махачкалинские известия 09:20
3
Происшествия

Пожар на десантном корабле ВМС США в Сан-Диего потушен

Представитель командования Тихоокеанского флота США контр-адмирал Филип Собек сообщил журналистам, что возгорание на универсальном десантном корабле USS Bonhomme RіснаrdВМС США в Сан-Диего удалось потушить.
Московский Комсомолец 18:15
Общество

Собянин опроверг слухи о «сокрытии властями» данных по коронавирусу

В Москве открыто публикуются все данные по числу заболевших и умерших от коронавирусной инфекции COVID-19, заявил в интервью радио «Комсомольская правда» мэр столицы Сергей Собянин.
RT на русском 11:56
136
Авто

Audi представила в РФ юбилейную версию Audi A6 allroad quattro

Как уточняет портал Тарантас Ньюс, Audi A6 Allroad 20 Years Edition приводится в движение 3,0-литровым турбированным дизельным агрегатом V6 мощностью 249 лошадиных сил, который работает в паре с 8-ступенчатой АКПП и постоянным полным приводом quattro.
Моя Москва.онлайн 15:18
13
Армия и оружие

Азербайджан пригрозил Армении ракетным ударом по атомной станции

Известия 16:07
2,4K
Финансы

Россия сократила вложения в госбумаги США до $5,39 млрд

Россия сократила вложения в государственные бумаги США до $5,39 млрд за май текущего года, сообщает ТАСС со ссылкой на данные американского министерства финансов.
Газета.Ru 17:15
6
Происшествия

Распространение огня на Сереброплавильном заводе остановлено

АМИТЕЛ 14:25
1
Армия и оружие

Разведка США засекла повышенную готовность ПВО Ирана

По данным американской разведки, сегменты противовоздушной обороны Ирана были приведены в состояние повышенной готовности после пожара на атомном объекте в Натанзе и некоторых других событий.
Ридус 19:15
Армия и оружие

Лукашенко: белорусская армия модернизирована с учетом современных войн

Газета.Ru 13:57
Энергетика

Цена на газ для населения с 1 августа вырастет на 3%

Напомним, в июне 2019 года ФАС выпустила приказ о повышении оптовых цен на газ для населения и промышленных потребителей с 1 июля на 1,4%. Предыдущая индексация была в позапрошлом году: с 1 июля 2018 года цены на газ были увеличены на 3,4%.
Коммерсантъ 13:52
2,8K
Авто

Хьюз назвал причины, по которым «Феррари» уступает «Мерседесу» 50 лошадиных сил

Эксперт отметил, что по данным GPS в квалификационном режиме «Скудерия» уступает «Мерседесу» 50 лошадиных сил, сообщает The Race.
Чемпионат 17:13
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель. Действующий президент Украины с 20 мая 2019. Основатель политической партии «Слуга народа». До избрания президентом получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное