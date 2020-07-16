Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 16 июля, призвал сограждан объединиться с целью возвращения территорий, которые потеряла страна.

Общество Reuters: ФБР расследует взлом аккаунтов знаменитостей в Twitter Федеральное бюро расследований (ФБР) США начало расследование массового взлома аккаунтов знаменитостей в Twitter, который произошел накануне.

Общество Госдума поддержала новый порядок раздела имущества при разводе Госдума приняла в первом чтении законопроект об общем имущества супругов и порядке его раздела при разводе.

Футбол Гончаренко устал считать пенальти в ворота ЦСКА Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после неудачи в домашнем матче 29-го тура чемпионата России с «Локомотивом» намекнул на систематические ошибки судей не в пользу своей команды.

Космос Ученые США начали новые поиски черной дыры в Солнечной системе В прошлом году специалисты предположили, что девятая планета в Солнечной системе является первичной чёрной дырой, размер которой довольно мал, не превышает и мяча. 9

Общество В Саратовской области 11 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов Ранее ИА REGNUM сообщало, в Оренбургской области, согласно утвержденным результатам первых ЕГЭ 2020 года (по литературе, географии, а также информатике и ИКТ), 11 выпускников получили высший балл. 26

Игры В No Man’s Sky добавляют элементы хоррора с новыми заброшенными кораблями Игроки, в одиночку или в компании товарищей, смогут исследовать их в поисках ресурсов и историй, однако суда окажутся не совсем заброшены — на некоторых из них из-за сбоя в работе местных систем, например, появилась новая форма жизни.

Наука Российские ученые исследуют возможность предотвращать землетрясения Ученые, помимо задачи предсказания землетрясений, говорят также о возможности их трансформации, чтобы избежать катастрофического развития событий.

Происшествия На Кубани выявили 67 новых носителей коронавируса Краснодар, 16 июля 2020, 10:43 — REGNUM 67 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за последние сутки, сообщили в региональном оперативном штабе 16 июля. 13

Шоу-бизнес Авербух построит новый особняк для Лизы Арзамасовой По словам главного аналитика российского фигурного катания Елены Родиной, актриса захотела новый дом - поэтому Авербух собирается разобрать и продать старый коттедж на берегу Истринского водохранилища. 1

Общество В полевом госпитале Ленэкспо не осталось пациентов Санкт-Петербург, 15 июля 2020, 18:42 — REGNUM В петербургском полевом госпитале на базе выставочного комплекса «Ленэкспо» не осталось пациентов. 117

Происшествия Задержанных за взятки сотрудников «Матросской тишины» арестовали Двух сотрудников СИЗО-1 ("Матросская тишина") в Москве, которые получили порядка 5 миллионов рублей взяток, заключили под стражу, сообщила сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова. 5

Политика Исполнительный директор «Нафтогаза» Витренко покинул пост Исполнительный директор Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко покинул свой пост.

Авто По обходу воронежского села Лосево проехало 220 тысяч автомобилей За десять дней после открытия, состоявшегося 4 июля, по новому обходу Лосево и Павловска на М-4 «Дон» в Воронежской области проехало почти 220 тысяч автомобилей, рассказали в пресс-службе «Автодора». 1

Единоборства Россиянка Джоджуа впервые победила в UFC Лиана Джоджуа, девушка-боец из РФ, смогла наконец-то одержать первую победу в рамках UFC. Ее соперницей была уроженка Румынии Диана Белбицэ. 3