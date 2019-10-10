Президент Украины Владимир Зеленский считает, что украинцам лучше отказаться от поездок на заработки в Россию, поскольку их часто арестовывают без причины, тем самым пополняя обменный фонд. Соответствующее заявление Зеленский сделал 10 октября на пресс-марафоне в Киеве.

Зеленский призвал украинцев отказаться от поездок на работу в Россию

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