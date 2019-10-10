Политика
REGNUMЗеленский призвал украинцев отказаться от поездок на работу в Россию
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что украинцам лучше отказаться от поездок на заработки в Россию, поскольку их часто арестовывают без причины, тем самым пополняя обменный фонд. Соответствующее заявление Зеленский сделал 10 октября на пресс-марафоне в Киеве.
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Зеленский: Киев виноват в том, что украинцы едут в Россию на заработки
Российская газетавчера в 16:38
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 04:51, Вашингтон
Политика
Зеленский назвал странным отсутствие авиасообщения между РФ и Украиной
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал отсутствие прямого авиасообщения с Россией.
Российская газета 00:08
Происшествия
Стало известно имя подозреваемого в убийстве девочки в Саратове
В СМИ появились сведения о том, что подозреваемым в убийстве девятилетней школьницы в Саратове оказался 35-летний местный житель Михаил Туватин.
Газета.Ru 03:52
Экономика
ЦБ сообщил о новом виде хищения денег с банковских карт
Банк России беспокоит появившийся в этом году новый способ обмана владельцев платежных карт, когда злоумышленники подменяют исходящие телефонные номера на номера колл-центров банков.
Российская газета вчера в 10:53
Общество
Минтруд хочет изменить условия выплаты пособия по уходу за ребенком
Как следует из документа, «если в период работы застрахованного лица на условиях неполного рабочего времени уход за ребенком осуществляет иное лицо, право застрахованного лица на ежемесячное пособие по уходу за ребенком прекращается».
Коммерсантъ 00:15
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Николай Добрынин объявил об уходе из «Сватов»
RuNews24.ru 09 октября в 10:22
Происшествия
Иранский танкер подорвали у берегов Саудовской Аравии
В июне в иранских водах Оманского залива были атакованы два нефтяных танкера. Один из них перевозил нафту, другой вез груз метанола.
Lenta.ru 02:42
Футбол
Сборная России разгромила Шотландию, Дзюба оформил дубль
В концовке игры Дзюба оформил дубль и отдал голевую передачу на Александра Головина, который довел счет до разгромного — 4:0.
Реальное время вчера в 16:38
Футбол
«Зенит» вновь попытается приобрести защитника «Ювентуса», пишут СМИ
РИА Новости вчера в 17:36
Здоровье
Названы регионы-лидеры по заболеваемости алкоголизмом
Шесть из десяти регионов с наибольшими количеством заболевших находятся на Дальнем Востоке.
Газета.Ru 01:27
Политика
Зеленский признал отсталость украинского Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в находившемся под юрисдикцией Украины Крыму отсутствовала «цивилизация и инфраструктура».
Lenta.ru 03:31
Футбол
Дзюба: «В перерыве матча с Шотландией поговорили на повышенных тонах»
В перерыве сделали коррективы, немножко на повышенных тонах поговорили, потому что мы не можем себе позволить играть не то, что вальяжно, — не включая максимальные скорости.
Sport24.ru 03:39
Происшествия
В Екатеринбурге фигуранту смертельного ДТП на Малышева продлили арест
В Екатеринбурге гражданин, обвиняемый в нарушении Правил дорожного движения, повлекших по неосторожности смерть двух человек, останется в следственном изоляторе по 12 декабря 2019 года включительно.
REGNUM 04:17
Технологии
Китай построил «безголовую» субмарину
Китай построил субмарину, в верхней части корпуса которой не заметно рубки, сообщает Forbes со ссылкой на разведку, проведенную на основе открытых источников (спутниковые снимки).
Lenta.ru вчера в 13:33
Политика
Путин и Бердымухамедов обсудили поставки в Туркмению автомобилей Aurus
Президент РФ Владимир Путин встретился с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и обсудил с ним поставки в Туркмению автомобилей Aurus и сотрудничество в других сферах экономики.
ТАСС 02:34
Здоровье
Более половины россиян старше 30 лет страдают от ожирения
Свыше 50% жителей России старше 30 лет страдают от ожирения.
Известия 01:07
Политика
Лукашенко призвал лидеров СНГ поддержать новую украинскую власть
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу на саммите глав государств СНГ в Ашхабаде призвал лидеров стран СНГ поддержать действующую власть Украины.
Взгляд.ру 04:47
Гаджеты
Новая операционная система сможет работать после конца света
Разработчик программного обеспечения Вирджил Дюпра представил операционную систему с открытым исходным кодом Collapse OS.
News.ru 04:45
Политика
Лавров объяснил, зачем Украине саммит «нормандской четверки»
Москва не исключает, что Киев инициирует саммит в нормандском формате с целью пересмотра Минских соглашений, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
Взгляд.ру вчера в 06:02
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк отреагировала на слова поддержки от Стаса Михайлова
Дочь Анастасии Заворотнюк Анна в Instagram поблагодарила певца Стаса Михайлова за ранее опубликованный пост с поддержкой в адрес актрисы.
Радио Sputnik 03:36
Футбол
Газзаев сделал заявление о возможном возвращении в футбол
Бывший наставник сборной России Валерий Газзаев прокомментировал слухи о том, что он может возглавить московское «Динамо».
Матч ТВ 04:21
Технологии
Опубликовано видео экстремальных испытаний АК-201
Концерн "Калашников" опубликовал видео испытаний автомата АК-201.
РИА Новости вчера в 07:25
Происшествия
Двух стюардов российской авиакомпании нашли мертвыми в Подмосковье
Известия вчера в 05:09
Политика
Украина заявила о скором возвращении задержанных Россией кораблей
Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Россия «в ближайшее время» вернет Украине корабли, которые задержала при нарушении ими российской границы в Керченском проливе.
Взгляд.ру вчера в 17:58
Шоу-бизнес
Скончалась вдова актера Анатолия Папанова
Вдова актера Анатолия Папанова Надежда Каратаева скончалась на 96-м году жизни, сообщает РЕН ТВ.
Мойка78 вчера в 05:05
Происшествия
Ан-12 совершил аварийную посадку в Екатеринбурге
ТАСС вчера в 03:34
Шоу-бизнес
Надежда Грановская показала идеальную растяжку
Певица показала в Instagram идеальную растяжку.
OAnews 03:39
Экономика
Совокупный долг семьи Гуцериева достиг 1 трлн рублей — Forbes
«Итого, сумма упомянутых в открытых источниках долгов вплотную приближается к 1 трлн рублей — 970 млрд рублей», — пишет издание.
REGNUM 03:32
Происшествия
В Москве задержали подозреваемую в выводе 1 млрд рублей за границу
МВД и ФСБ задержали в Москве 34-летнюю женщину, которую подозревают в организации нелегальной схемы, по которой за границу в период с 2015 по 2018 годы было выведена сумма, превышающая 1 млрд рублей.
Газета.Ru 00:37
Политика
В России обнаружили потерю 150 миллиардов из-за США
Российская рыбопромышленная отрасль потеряла порядка 150 миллиардов рублей из-за соглашения с США о морской границе.
Lenta.ru 03:19
Общество
Контрразведчика засекли с включенным телефоном
Подполковник Михаил Самохин, проходивший службу в в/ч 97740 с 2010 года, попался начальству сразу с двумя личными включенными мобильными телефонами «в выделенном категорированном помещении».
Коммерсантъ вчера в 19:04