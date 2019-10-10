Политика

REGNUMREGNUMЗеленский призвал украинцев отказаться от поездок на работу в Россию

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что украинцам лучше отказаться от поездок на заработки в Россию, поскольку их часто арестовывают без причины, тем самым пополняя обменный фонд. Соответствующее заявление Зеленский сделал 10 октября на пресс-марафоне в Киеве.
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Зеленский выступил против запрета украинцам ездить в Россию

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Зеленский призвал украинцев отказаться от поездок на работу в Россию

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Зеленский нашёл виновных в миграции украинцев на заработки в РФ

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Московский Комсомолецвчера в 15:54

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Российская газетавчера в 16:38

Зеленский назвал виноватых в том, что украинцы едут на заработки в Россию

РИА Новостивчера в 15:30
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Политика

Зеленский назвал странным отсутствие авиасообщения между РФ и Украиной

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал отсутствие прямого авиасообщения с Россией.
Российская газета 00:08
Происшествия

Стало известно имя подозреваемого в убийстве девочки в Саратове

В СМИ появились сведения о том, что подозреваемым в убийстве девятилетней школьницы в Саратове оказался 35-летний местный житель Михаил Туватин.
Газета.Ru 03:52
Экономика

ЦБ сообщил о новом виде хищения денег с банковских карт

Банк России беспокоит появившийся в этом году новый способ обмана владельцев платежных карт, когда злоумышленники подменяют исходящие телефонные номера на номера колл-центров банков.
Российская газета вчера в 10:53
Общество

Минтруд хочет изменить условия выплаты пособия по уходу за ребенком

Как следует из документа, «если в период работы застрахованного лица на условиях неполного рабочего времени уход за ребенком осуществляет иное лицо, право застрахованного лица на ежемесячное пособие по уходу за ребенком прекращается».
Коммерсантъ 00:15
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Николай Добрынин объявил об уходе из «Сватов»

RuNews24.ru 09 октября в 10:22
Происшествия

Иранский танкер подорвали у берегов Саудовской Аравии

В июне в иранских водах Оманского залива были атакованы два нефтяных танкера. Один из них перевозил нафту, другой вез груз метанола.
Lenta.ru 02:42
Футбол

Сборная России разгромила Шотландию, Дзюба оформил дубль

В концовке игры Дзюба оформил дубль и отдал голевую передачу на Александра Головина, который довел счет до разгромного — 4:0.
Реальное время вчера в 16:38
Футбол

«Зенит» вновь попытается приобрести защитника «Ювентуса», пишут СМИ

РИА Новости вчера в 17:36
Здоровье

Названы регионы-лидеры по заболеваемости алкоголизмом

Шесть из десяти регионов с наибольшими количеством заболевших находятся на Дальнем Востоке.
Газета.Ru 01:27
Политика

Зеленский признал отсталость украинского Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в находившемся под юрисдикцией Украины Крыму отсутствовала «цивилизация и инфраструктура».
Lenta.ru 03:31
Футбол

Дзюба: «В перерыве матча с Шотландией поговорили на повышенных тонах»

В перерыве сделали коррективы, немножко на повышенных тонах поговорили, потому что мы не можем себе позволить играть не то, что вальяжно, — не включая максимальные скорости.
Sport24.ru 03:39
Происшествия

В Екатеринбурге фигуранту смертельного ДТП на Малышева продлили арест

В Екатеринбурге гражданин, обвиняемый в нарушении Правил дорожного движения, повлекших по неосторожности смерть двух человек, останется в следственном изоляторе по 12 декабря 2019 года включительно.
REGNUM 04:17
Технологии

Китай построил «безголовую» субмарину

Китай построил субмарину, в верхней части корпуса которой не заметно рубки, сообщает Forbes со ссылкой на разведку, проведенную на основе открытых источников (спутниковые снимки).
Lenta.ru вчера в 13:33
Политика

Путин и Бердымухамедов обсудили поставки в Туркмению автомобилей Aurus

Президент РФ Владимир Путин встретился с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и обсудил с ним поставки в Туркмению автомобилей Aurus и сотрудничество в других сферах экономики.
ТАСС 02:34
Здоровье

Более половины россиян старше 30 лет страдают от ожирения

Свыше 50% жителей России старше 30 лет страдают от ожирения.
Известия 01:07
Политика

Лукашенко призвал лидеров СНГ поддержать новую украинскую власть

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу на саммите глав государств СНГ в Ашхабаде призвал лидеров стран СНГ поддержать действующую власть Украины.
Взгляд.ру 04:47
Гаджеты

Новая операционная система сможет работать после конца света

Разработчик программного обеспечения Вирджил Дюпра представил операционную систему с открытым исходным кодом Collapse OS.
News.ru 04:45
Политика

Лавров объяснил, зачем Украине саммит «нормандской четверки»

Москва не исключает, что Киев инициирует саммит в нормандском формате с целью пересмотра Минских соглашений, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
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Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк отреагировала на слова поддержки от Стаса Михайлова

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна в Instagram поблагодарила певца Стаса Михайлова за ранее опубликованный пост с поддержкой в адрес актрисы.
Радио Sputnik 03:36
Футбол

Газзаев сделал заявление о возможном возвращении в футбол

Бывший наставник сборной России Валерий Газзаев прокомментировал слухи о том, что он может возглавить московское «Динамо».
Матч ТВ 04:21
Технологии

Опубликовано видео экстремальных испытаний АК-201

Концерн "Калашников" опубликовал видео испытаний автомата АК-201.
РИА Новости вчера в 07:25
Происшествия

Двух стюардов российской авиакомпании нашли мертвыми в Подмосковье

Известия вчера в 05:09
Политика

Украина заявила о скором возвращении задержанных Россией кораблей

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Россия «в ближайшее время» вернет Украине корабли, которые задержала при нарушении ими российской границы в Керченском проливе.
Взгляд.ру вчера в 17:58
Шоу-бизнес

Скончалась вдова актера Анатолия Папанова

Вдова актера Анатолия Папанова Надежда Каратаева скончалась на 96-м году жизни, сообщает РЕН ТВ.
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Происшествия

Ан-12 совершил аварийную посадку в Екатеринбурге

ТАСС вчера в 03:34
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Надежда Грановская показала идеальную растяжку

Певица показала в Instagram идеальную растяжку.
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Экономика

Совокупный долг семьи Гуцериева достиг 1 трлн рублей — Forbes

«Итого, сумма упомянутых в открытых источниках долгов вплотную приближается к 1 трлн рублей — 970 млрд рублей», — пишет издание.
REGNUM 03:32
Происшествия

В Москве задержали подозреваемую в выводе 1 млрд рублей за границу

МВД и ФСБ задержали в Москве 34-летнюю женщину, которую подозревают в организации нелегальной схемы, по которой за границу в период с 2015 по 2018 годы было выведена сумма, превышающая 1 млрд рублей.
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Политика

В России обнаружили потерю 150 миллиардов из-за США

Российская рыбопромышленная отрасль потеряла порядка 150 миллиардов рублей из-за соглашения с США о морской границе.
Lenta.ru 03:19
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Контрразведчика засекли с включенным телефоном

Подполковник Михаил Самохин, проходивший службу в в/ч 97740 с 2010 года, попался начальству сразу с двумя личными включенными мобильными телефонами «в выделенном категорированном помещении».
Коммерсантъ вчера в 19:04
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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