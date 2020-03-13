Политика

РИА НовостиРИА НовостиЗеленский призвал украинцев вернуться на родину в течение трех суток

Президент Украины Владимир Зеленский призвал находящихся за границей украинцев вернуться на родину в течение трех суток, пока страна не прекратила авиасообщение. С 17 марта Украина ограничит пассажирское авиасообщение из-за коронавируса.
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Зеленский призвал украинцев вернуться на родину в течение трех суток

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Зеленский призвал украинцев вернуться в страну в течение трех суток

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Зеленский попросил украинцев вернуться в страну в течение трех дней

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Зеленский обратился к нации из-за коронавируса

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RT на русском16:29

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Газета.Ru16:57
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, основатель политической партии «Слуга народа», действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист.
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