Политика

РИА НовостиРИА НовостиЗеленский призвал украинцев вернуться на родину в течение трех суток

Президент Украины Владимир Зеленский призвал находящихся за границей украинцев вернуться на родину в течение трех суток, пока страна не прекратила авиасообщение. С 17 марта Украина ограничит пассажирское авиасообщение из-за коронавируса.
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Зеленский попросил украинцев вернуться в страну в течение трех дней

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Зеленский призвал украинцев вернуться на родину в течении трех дней

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Зеленский призвал украинцев вернуться на родину в течение трех суток

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Зеленский призвал украинцев вернуться в страну в течение трех суток

ТАСС16:29

Владимир Зеленский призвал сограждан находящихся за рубежом в течении трёх суток вернуться домой

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Владимир Зеленский
Президент Украины
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