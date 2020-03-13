Политика

РИА НовостиРИА НовостиЗеленский призвал украинцев вернуться на родину в течение трех суток

Президент Украины Владимир Зеленский призвал находящихся за границей украинцев вернуться на родину в течение трех суток, пока страна не прекратила авиасообщение. С 17 марта Украина ограничит пассажирское авиасообщение из-за коронавируса.
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Зеленский попросил украинцев вернуться в страну в течение трех дней

РБК17:38

Зеленский призвал украинцев вернуться на родину в течении трех дней

Московский Комсомолец16:52

Зеленский обратился к нации из-за коронавируса

Lenta.ru16:07

Зеленский призвал украинцев в течение трёх дней вернуться домой

RT на русском16:29

Зеленский призвал украинцев вернуться на родину в течение трех суток

РИА Новости16:12

Зеленский призвал украинцев вернуться в страну в течение трех суток

ТАСС16:29

Владимир Зеленский призвал сограждан находящихся за рубежом в течении трёх суток вернуться домой

Эхо Москвы16:02
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Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 22:31, Ашберн
Общество

В России впервые выявили коронавирус у ребенка

В России впервые выявили коронавирусную инфекцию COVID-19 у ребенка.
РБК 11 марта в 14:38
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Клип Little Big оставил далеко позади конкурентов по Евровидению

Клип на песню Uno, с которой российская группа Little Big выступит на Евровидении-2020, оказался самым популярным среди работ участников.
РИА Новости 04:50
Интернет

«Лаборатория Касперского» сообщила о новых зловредах, крадущих cookie-файлы на устройствах с Android

Специалисты из «Лаборатории Касперского», работающей в сфере информационной безопасности, выявили две новые вредоносные программы, которые, действуя в паре, могут красть cookie-файлы, хранящиеся в мобильных версиях браузеров и приложениях социальных сетей.
3DNews 07:16
Здоровье

Выявлен первый подтвержденный случай коронавируса в Краснодарском крае

В Краснодарском крае выявлен первый подтвержденный случай заражения коронавирусом. Заболел житель Кубани, который прибыл из Италии.
Каспий.Инфо 04:59
Общество

Дерипаска призывает к полному карантину в России

Бизнесмен Олег Дерипаска призывает ввести в России полный карантин на 60 дней в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа, об этом он написал в своем Telegram-канале.
Газета.Ru 22:05
Общество

Ницой назвала творчество Пушкина и Лермонтова «оружием русского мира»

РИА Новости 19:57
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Двух офицеров столичной полиции уволили за селфи в морге

Вести.Ru 05:09
Происшествия

Режим ЧС ввели в Находке из-за разлива мазута

В приморском городе Находка, где из-за разгерметизации емкости разлилось 2,5 тысячи тонн мазута, введен режим ЧС.
Российская газета 22:07
Хоккей

Хоккеисты «Салавата Юлаева» выбили «Авангард» из Кубка Гагарина

Вести.Ru 11 марта в 12:44
Политика

Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

Президент США Дональд Трамп объявил о введении общенационального режима чрезвычайной ситуации из-за распространения нового коронавируса в стране.
РИА Новости 15:35
Политика

Зеленский подписал закон об образовании, урезающий обучение на русском

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "Об общем среднем образовании", постепенно сокращающий обучение на языках меньшинств, передает ТАСС.
Газета.Ru 16:45
Здоровье

В Омске госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус

Омск, 13 марта 2020, 13:37 — REGNUM Жительницу Омска, вернувшуюся с Филиппин, госпитализировали с подозрением на коронавирус.
REGNUM 06:37
Общество

Россия ограничивает авиасообщение со странами ЕС

Как говорится в сообщении оперативного штаба, Россия с 16 марта ограничивает сообщения со странами ЕС за исключением регулярных рейсов в столицы стран Евросоюза и чартеров.
RT на русском 13:12
Единоборства

Нурмагомедов высказался о вероятной отмене боя с Фергюсоном

Российский боец, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов высказался о вероятной отмене поединка против американца Тони Фергюсона, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:17
Армия и оружие

Трофейный турецкий броневик Vuran замечен на МКАД

В Сети на странице "Военного Осведомителя" появились фотографии предположительно турецкого бронеавтомобиля Vuran, находящегося на платформе военного тягача, двигающегося по МКАДу.
Военное обозрение 09:13
Происшествия

Украинского олигарха окончательно обвинили в России

По данным следствия, Павел Климец за взятки пытался вернуть себе актив в Крыму Как стало известно "Ъ", следователи столичного главка СКР завершили расследование скандального уголовного дела украинского мультимиллионера Павла Климца, обвиняемого в даче взятки.
Коммерсантъ 17:59
Шоу-бизнес

Адвокат рассказал, что получит Самойлова после развода с Джиганом

Pravda.Ru 12:37
Политика

Козак анонсировал прямые переговоры Киева и Донбасса

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак анонсировал появление «нового механизма» урегулирования конфликта в Донбассе.
РБК 11 марта в 17:53
Футбол

Министр спорта Италии назвал даты возобновления чемпионата

Министр спорта Италии Винченцо Спадафора рассказал о ситуации с чемпионатом Италии по футболу и сроках его возвращения из карантина.
Евро-футбол.ру 18:37
Футбол

Ахмат — Динамо 2:3

Грозненский "Ахмат" и московское "Динамо" объявили составы на матч 22-го тура чемпионата России.
Газета.Ru 11:38
Экономика

Кудрин спрогнозировал нулевой рост экономики России из-за цен на нефть

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что при нынешних ценах на нефть и курсе доллара российская экономика не покажет никакого роста.
РИА Новости вчера в 07:48
Экономика

Фьючерсы на фондовые индексы США растут на 5%

Европейский фондовые индексы и фьючерсы на американские показывают значительный рост в пятницу, после того как днем ранее продемонстрировали самое значительное падение за десятилетия.
Ведомости 08:03
Общество

39-летний российский бизнесмен умер в тренажерном зале

Бизнесмен, бывший генеральный директор компании «Татспиртпром» Ирек Миннахметов умер в Казани в возрасте 39 лет.
Lenta.ru 17:03
Армия и оружие

Боевик из Сирии сообщил об участии США в подготовке террористов

Дамаск, 14 марта 2020, 05:22 — REGNUM Бывший полковник сирийской армии Султан Аид Абдулла Соуд, который в 2013 году перешёл на сторону террористов и в 2020 году был задержан сирийскими войсками, сообщил об участии США в подготовке террористов и поставках им оружия.
REGNUM 22:22
Здоровье

Спекуляция на масках. Почти 180 саратовцев проверены на коронавирус

178 жителей Саратовской области проверены на предмет коронавируса.
Взгляд-инфо 12:50
Здоровье

Ученые назвали скрытые факторы, влияющие на продолжительность жизни

РИА Новости вчера в 12:11
Политика

Украинский министр заявил, что от коронавируса «умрут все пенсионеры»

Как сообщает gordonua.com, глава ведомства рассказал о распространении коронавируса в стране, говорил о медицинской реформе и представил проект закона, связанного с "ликвидацией COVID-19".
РЕН ТВ 20:11
Общество

Россия и Китай хотят создать совместную базу на Луне

Газета.Ru 20:41
Биатлон

Фуркад объявил о завершении карьеры

Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону француз Мартен Фуркад объявил о завершении карьеры по окончании сезона.
РИА Новости 15:10
Энергетика

Белоусов назвал цену нефти в $35 «новой устойчивой реальностью»

Падение мировых цен на нефть на уровень $35 за баррель и ниже представляет собой выход в «новую устойчивую реальность», заявил журналистам первый вице-премьер Андрей Белоусов.
РБК 11:16
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, основатель политической партии «Слуга народа», действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист.
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