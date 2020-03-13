Президент Украины Владимир Зеленский призвал находящихся за границей украинцев вернуться на родину в течение трех суток, пока страна не прекратила авиасообщение. С 17 марта Украина ограничит пассажирское авиасообщение из-за коронавируса.

Зеленский призвал украинцев вернуться на родину в течение трех суток

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