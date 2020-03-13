Политика

РИА НовостиРИА НовостиЗеленский призвал украинцев вернуться на родину в течение трех суток

Президент Украины Владимир Зеленский призвал находящихся за границей украинцев вернуться на родину в течение трех суток, пока страна не прекратила авиасообщение. С 17 марта Украина ограничит пассажирское авиасообщение из-за коронавируса.
Читать в источнике
Комментировать408

Подробнее о событии

Зеленский оставил украинцам трое суток для возвращения на родину

РЕН ТВвчера в 22:44

Владимир Зеленский призвал сограждан находящихся за рубежом в течении трёх суток вернуться домой

Эхо Москвывчера в 16:02

Зеленский призвал украинцев вернуться в страну в течение трех суток

ТАССвчера в 16:29

Зеленский призвал украинцев в течение трёх дней вернуться домой

RT на русскомвчера в 16:29

Зеленский призвал украинцев вернуться на родину в течение трех суток

РИА Новостивчера в 16:12

Зеленский обратился к нации из-за коронавируса

Lenta.ruвчера в 16:07

Зеленский попросил украинцев вернуться в страну в течение трех дней

РБКвчера в 17:38
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 03:06, Ашберн
Биатлон

Биатлонист Фуркад объявил о завершении карьеры

Пятикратный олимпийский чемпион француз Мартен Фуркад объявил о завершении спортивной карьеры по окончании текущего сезона.
RT на русском вчера в 15:10
Общество

Собянин усилил меры по противодействию коронавирусу

Новые меры повысят защиту москвичей от коронавируса. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте.
Агентство Москва 02:45
Здоровье

Названы тяжелые последствия коронавируса для легких

Излечившиеся от нового типа коронавируса пациенты могут страдать от ухудшения функции легких и удушья при быстрой ходьбе, сообщили в управлении больничных учреждений Гонконга.
РИА Новости 00:01
Происшествия

Режим ЧС введен в Находке после разлива мазута

Режим чрезвычайной ситуации введен в городе Находка из-за разлива 2,5 тысяч тонн мазута, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на губернатора Приморья Олега Кожемяко.
Газета.Ru вчера в 21:31
Общество

В России впервые выявили коронавирус у ребенка

В России впервые выявили коронавирусную инфекцию COVID-19 у ребенка.
РБК 11 марта в 14:38
Общество

Число жертв коронавируса в Италии увеличилось до 1266 человек

Число жертв коронавируса в Италии увеличилось до 1266 человек. Об этом пишет South China Morning Post.
РЕН ТВ вчера в 23:28
Музыка

Little Big представила песню для «Евровидения»

Группа Little Big представила песню «Uno», с которой музыканты выступят на «Евровидении» в мае.
Коммерсантъ 12 марта в 17:33
Политика

Си Цзиньпин соболезнует Ирану, Италии и Южной Корее из-за коронавируса

Председатель КНР Си Цзиньпин выразил лидерам Ирана, Италии и Южной Кореи соболезнования в связи с тяжелой ситуацией в этих странах из-за эпидемии нового типа коронавируса, сообщает Центральное телевидение Китая.
РИА Новости 02:42
Общество

Дерипаска предложил ввести в России полный карантин

Миллиардер считает, что, если в ближайшее время не закрыть границы, остановить распространение инфекции в России и рост числа заболевших будет невозможно.
РБК вчера в 17:08
Политика

Путин высказался о высоких зарплатах топ-менеджеров госкомпаний

Президент России Владимир Путин прокомментировал «непомерно большие зарплаты» топ-менеджеров государственных компаний.
RT на русском вчера в 03:35
Политика

Зеленский дал украинцам трое суток на возвращение домой

Президент Украины Владимир Зеленский призвал находящихся за границей украинцев вернуться на родину в течение трёх суток.
News.ru вчера в 22:27
Политика

Порошенко не пришел на допрос в Госбюро Украины

Бывший президент Украины Петр Порошенко в пятницу не пришел в Государственное бюро расследований, куда его вызвали на допрос, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 06:06
Хоккей

«Динамо» обыграло «Спартак» и вышло во второй раунд плей-офф КХЛ

Московское "Динамо" обыграло столичный "Спартак" в шестой игре первого раунда плей-офф КХЛ и завершило серию победой со счетом 4-2.
РИА Новости 12 марта в 15:03
Культура

Новосибирская школьница стала участницей шоу «Голос. Дети»

В пятницу, 13 марта, школьница из Новосибирской области стала участницей популярного шоу; к девочке повернулись все трое наставников.
Сиб.фм вчера в 21:55
Путешествия

Ростуризм разъяснил, как вернуть деньги за отмененные поездки

В Ростуризме разъяснили порядок возврата денег за путешествия, не состоявшиеся из-за распространения коронавируса.
РИА Новости 02:10
Происшествия

Начальника отдела угрозыска в Москве уволили из-за селфи в морге

РИА Новости вчера в 04:47
Футбол

«Монако» продлил контракт с Головиным

Полузащитник "Монако" Александр Головин продлил контракт с "Монако", сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru вчера в 15:21
Футбол

Все турниры в Европе могут приостановить до сентября

Футбольные власти Европы, возможно, приостановят проведение всех турниров до сентября из-за коронавируса, сообщает The Independent.
LiveSport.ru вчера в 17:42
Здоровье

Врач назвал четыре основные угрозы коронавируса для РФ

По мнению Будянского, при вспышке нового коронавируса в России под 14-дневный карантин могут попасть около 50% населения страны.
RuNews24.ru 12 марта в 18:32
Происшествия

Три человека пострадали в ДТП с участием скорой помощи в Петербурге

Три человека получили травмы в результате столкновения автомобиля скорой помощи с иномаркой на севере Санкт-Петербурга.
RT на русском вчера в 20:56
Политика

Госдума приняла пакет поправок в Конституцию

Госдума в третьем окончательном чтении приняла поправки в Конституцию, предложенные президентом Владимиром Путиным и специально созданной комиссией по внесению изменений в Основной закон страны.
Новая газета 11 марта в 04:14
Биатлон

В. Драчёв подвел итоги биатлонного сезона

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал о прошедшем сезоне.
ГЛАС.RU 02:39
Авто

В Димитровграде запустили серийное производство блок-фар для КамАЗов

Car.ru вчера в 10:52
Экономика

JPMorgan предупредил об угрозе глобальной рецессии из-за коронавируса

Летом 2020 года экономика США и стран Евросоюза может столкнуться с ощутимой рецессией из-за влияния коронавируса.
РБК 01:11
Политика

Парламент Якутии одобрил федеральный законопроект о поправках к Конституции РФ

На внеочередном пленарном заседании Госсобрания (Ил Тумэн) Якутии 12 марта депутаты большинством голосов одобрили проект федерального закона о поправках к Конституции РФ.
Якутия Daily 12 марта в 05:20
Общество

Итальянский врач описала смерть зараженных коронавирусом

ФАН 02:09
Общество

Роспотребнадзор посоветовал дезинфицировать гаджеты из-за коронавируса

Как сообщили в Роспотребнадзоре, нужно регулярно обрабатывать телефон антисептическими средствами, особенно там, где корпус гаджета соприкасается с лицом.
РБК вчера в 02:16
Общество

Билл Гейтс покидает совет директоров Microsoft

Американский предприниматель Билл Гейтс, который является одним из основателей корпорации Microsoft, вышел из ее совета директоров.
ТАСС вчера в 19:12
Игры

Watch Dogs и The Stanley Parable станут бесплатными в Epic Games Store

Через неделю, 19 марта, ассортимент бесплатных игр сменится на куда более известные тайтлы, а именно: Watch Dogs — скандальный хакерский боевик Ubisoft, который на выходе разочаровал многих; The Stanley Parable — уникальная адвенчура, где выбор игрока влияет на всё.
Игромания.ру 12 марта в 11:58
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова рассказала о беде, в которую попал Джиган

Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова «пролила свет» на ситуацию, в которую попал ее супруг.
Слово и Дело 01:53
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, основатель политической партии «Слуга народа», действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное