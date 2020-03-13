Политика
РИА НовостиЗеленский призвал украинцев вернуться на родину в течение трех суток
Президент Украины Владимир Зеленский призвал находящихся за границей украинцев вернуться на родину в течение трех суток, пока страна не прекратила авиасообщение. С 17 марта Украина ограничит пассажирское авиасообщение из-за коронавируса.
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Кино
Disney остановила производство ряда фильмов из-за коронавируса
Коронавирус продолжает пугать киноинудстрию — теперь удар пришёлся по Disney, которая остановила производство ряда своих картин.
Энергетика
США увеличат стратегический запас нефти
В пятницу, 13 марта, президент США Дональд Трамп объявил о решении закупить в условиях низких цен больших объемов нефти для формирования стратегического запаса.
Армия и оружие
СМИ сообщили о пролёте бомбардировщиков России у лагеря США в Арктике
Два российских бомбардировщика 9 марта пролетели над американским лагерем Seadragon, развёрнутом в Арктике на время учений.
Авто
Появилась информация о новом Chevrolet Niva
Рестайлинговый внедорожник Chevrolet Niva, который до конца текущего года официально войдет в модельный ряд LADA, изменится намного сильнее, чем предполагалось ранее.
Общество
Первый случай заражения коронавирусом в Китае выявили в ноябре
55-летний мужчина из китайской провинции Хубэй, предположительно, в ноябре 2019 года стал первым человеком, заразившимся новым типом коронавируса.
Политика
Зеленский подписал закон об образовании, урезающий обучение на русском
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "Об общем среднем образовании", постепенно сокращающий обучение на языках меньшинств, передает ТАСС.
Биатлон
Биатлонист Фуркад объявил о завершении карьеры
Пятикратный олимпийский чемпион француз Мартен Фуркад объявил о завершении спортивной карьеры по окончании текущего сезона.
Здоровье
Число случаев заражения коронавирусом в Белоруссии возросло до 27
Накануне минздрав Белоруссии сообщил о том, что число пациентов с выявленным коронавирусом в стране возросло до 21 человека.
Экономика
Биржа в США закрылась с рекордным падением с 1987 года
Торги завершились через пять минут после их старта. Биржа в США закрылась с рекордным падением с 1987 года.
Политика
Аваков заявил о 12 заразившихся коронавирусом в ДНР
Выступавший с предложением министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что конкретный список закрытых пунктов пропуска и режим перехода границы будет утвержден на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).
Общество
На Украине подтверждена первая смерть от коронавируса
Родственники, с которыми контактировала женщина, находятся под наблюдением врачей.
Энергетика
Леонтьев указал на уязвимые стороны Саудовской Аравии в ценовой войне
По мнению Леонтьева, сделка ОПЕК+ приносила позитивный эффект для обеих стран.
Финансы
Эксперт оценил вероятность нового обвала курса рубля
Аналитик по макроэкономике Олег Душин оценил вероятность повторения «чёрного вторника» 2014 года, когда стоимость евро достигла 100 рублей, а доллар превысил 80 рублей.
Общество
39-летний российский бизнесмен умер в тренажерном зале
Бизнесмен, бывший генеральный директор компании «Татспиртпром» Ирек Миннахметов умер в Казани в возрасте 39 лет.
Игры
CD Projekt Red может выпустить новую игру во вселенной «Ведьмака»
CD Projekt Red может выпустить новую игру по «Ведьмаку».
Футбол
Член руководства «Фламенго» сдал положительный тест на коронавирус
Маурицио Гомес де Маттос, представитель руководства бразильского клуба «Фламенго», сдал положительный тест на COVID-19.
Экономика
«Мы уже смирились с неизбежностью масштабного шока». Американский инвестбанк предупредил о «настоящем кризисе» летом
Кризис из-за коронавируса ударит по США и Европе к июлю и приведет к глобальной рецессии в мире.
Музыка
Песня Little Big для «Евровидения» взорвала интернет
Презентованный вчера, 12 марта, клип на песню Uno, которую российская группа исполнит на «Евровидении», стал лидером по просмотрами на YouTube, моментально оставив позади всех конкурентов.
Общество
В России выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом
По информации издания, в стране зафиксировано уже шесть случаев заражения за последние сутки.
Футбол
Роналду прокомментировал ситуацию с коронавирусом
Звезда сборной Португалии и "Ювентуса" Криштиану Роналду впервые прокомментировал ситуацию с эпидемией коронавируса.
Гаджеты
В России поступили в продажу смартфоны Samsung Galaxy S20
12 марта в России на день раньше запланированного в продажу поступили новые смартфоны Samsung Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra.
Здоровье
Среди зараженных коронавирусом в Москве оказался подросток
В Москве за минувшие сутки выявили еще пять случаев заражения коронавирусом, среди заболевших оказался один подросток, сообщается на официальном сайте департамента здравоохранения Москвы.
Космос
Blue Origin открыл центр управления полетами ракеты New Glenn
Футбол
Источник сообщил о приостановке КХЛ и РПЛ
Матчи чемпионата России по футболу и плей-офф Континентальной хоккейной лиги будут перенесены на поздний срок из-за угрозы распространения коронавируса.
Политика
Путин заявил о коробящих его высоких зарплатах глав госкомпаний
Президент Владимир Путин заявил, что его коробит ситуация с непомерно большими зарплатами у глав госкомпаний.
Футбол
Головин переподписал контракт с «Монако» до 2024 года
Полузащитник футбольного клуба "Монако" и сборной России Александр Головин поставил подпись под новым соглашением с монегасками.
Политика
Сооснователь «Яблока» Лукин подал заявление о выходе из партии
Сооснователь "Яблока" Владимир Лукин подал заявление о выходе из партии в связи с голосованием по Конституции в Совете Федерации, членом которого он является, об этом сообщает нижегородское отделение партии.
Общество
США обвинили россиянина в мошенничестве на 26 миллионов долларов
Американский регулятор обвинил россиянина в мошенничестве с ценными бумагами на 26 миллионов долларов, сообщает ТАСС.
Общество