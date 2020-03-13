Политика

ТАССТАССЗеленский призвал украинцев вернуться в страну в течение трех суток

Президент Украины Владимир Зеленский призвал всех граждан Украины в течение трех суток вернуться на Украину, поскольку с 17 марта полностью закрывается пассажирское авиасообщение. Об этом он заявил в видеообращении в пятницу вечером.
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Зеленский призвал граждан вернуться на Украину в течение трех суток

Газета.Ru03:20

Президент Украины призвал соотечественников, находящихся за границей, вернуться домой в ближайшие трое суток

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Зеленский обратился к нации из-за коронавируса

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Зеленский призвал украинцев вернуться в страну в течение трех суток

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Зеленский призвал украинцев в течение трёх дней вернуться домой

RT на русскомвчера в 16:29

Зеленский призвал украинцев вернуться на родину в течение трех суток

РИА Новостивчера в 16:12

Зеленский попросил украинцев вернуться в страну в течение трех дней

РБКвчера в 17:38
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Экономика

Силуанов оценил дефицит бюджета при действующих ценах на нефть

Дефицит российского бюджета составит 0,9% ВВП вместо ранее ожидавшегося профицита 0,8%. Об этом за заседании Совета Федерации заявил министр финансов Антон Силуанов.
РБК 04:07
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Созданы тест-полоски для выявления Covid-19 в течение получаса

Известно, что тест-полоски состоят из бумаги и покрыты антителами, связывающимися с конкретным вирусным белком.
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Армия и оружие

Сирийский боевик рассказал об участии США в подготовке террористов

Газета.Ru 02:31
Музыка

Группа Little Big снова вырвалась в лидеры на «Евровидении»

Менее чем за сутки видео на песню Uno собрало свыше 4,2 миллиона просмотров. Больше, чем у любой другой песни участников конкурса.
Российская газета вчера в 11:02
Общество

Дерипаска предложил ввести в России полный карантин

Миллиардер считает, что, если в ближайшее время не закрыть границы, остановить распространение инфекции в России и рост числа заболевших будет невозможно.
РБК вчера в 17:08
Общество

Власти Москвы ввели свободное посещение школ из-за коронавируса

Документ предусматривает дополнительные меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в том числе свободное посещение школ.
РИА Новости 03:53
Общество

Польша закрывает границы из-за коронавируса

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша закрывает границы для иностранцев, чтобы противодействовать распространению коронавируса COVID-19.
RT на русском вчера в 15:22
Армия и оружие

Американский генерал рассказал о кризисе ВВС США

Генерал в отставке Майкл Ло заявил, что американская авиация испытывает кризис, который усилится из-за бюджетных сокращений в 2021 году, передает Defense News.
Газета.Ru 04:11
Общество

У Макгрегора из-за коронавируса скончалась тетя

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата Конор Макгрегор сообщил о том, что в его семье произошла потеря из-за коронавируса.
Вести.Ru 00:00
Армия и оружие

В США не увидели у Су-57 и «Арматы» военного потенциала

«Крошечный флот российских истребителей-невидимок не представлял бы никакой реальной военной возможности, достойной внимания, если бы не наличие истребителя Су-57, что заставляет их упоминать о себе на одном дыхании с США», — цитирует Холлингса «Лента».
Что происходит 04:16
Биатлон

В. Драчёв подвел итоги биатлонного сезона

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал о прошедшем сезоне.
ГЛАС.RU 02:39
Политика

Совфед утвердил решения регионов о поддержке поправок в Конституцию

Совет федерации принял постановление о результатах рассмотрения региональными парламентами закона о поправке к Конституции РФ.
Коммерсантъ 04:01
Происшествия

В Ингушетии в результате перестрелки погиб один человек

По данным источника в правоохранительных органах региона, в результате инцидента погиб один человек, еще двое получили ранения.
ТАСС вчера в 11:00
Общество

В ДНР сообщили о ранении трёх жителей из-за ночного обстрела Горловки

RT на русском 01:36
Общество

Билл Гейтс покинет совет директоров Microsoft

Американский предприниматель, основатель Microsoft Билл Гейтс покинет совет директоров компании.
Известия вчера в 18:29
Общество

Росреестр засекретил информацию о недвижимости Терешковой

У недвижимости Валентины Терешковой – депутата Госдумы, предложившей поправку к Конституции об обнулении президентских сроков, неожиданно пропали данные о владельце.
МордовМедиа 12 марта в 14:05
Общество

Скончался бизнесмен Ирек Миннахметов

Ирек Миннахметов имел звание мастера спорта, у него было большое количество спортивных наград по автогонкам, моторным видам спорта.
Vverh-tatarstan.ru вчера в 15:49
Спорт

Этап Кубка мира по лыжным гонкам в Квебеке отменили из-за коронавируса

Этап Кубка мира по лыжным гонкам в канадском Квебеке отменен. Об этом сообщает Международная федерация лыжных видов спорта (FIS).
ТК Звезда вчера в 08:26
Футбол

«Барселона» следит за Анхелиньо

«Барселона» проявляет интерес к защитнику «Манчестер Сити» Анхелиньо.
Спорт-Экспресс 03:50
Общество

Сенаторам запретили выезд за рубеж из-за коронавируса

"Было принято решение - всем членам Совета Федерации выезд за рубеж запрещен, за исключением каких-то экстраординарных случаев", - сказала спикер.
РИА Новости 04:13
Происшествия

Уголовное дело возбуждено из-за разлива мазута в Находке

REGNUM 03:16
Политика

Объяснена разница между отказом Ельцину идти на третий срок и выборами в 2024-м

Конституционный суд отказал Ельцину в праве идти на третий срок даже несмотря на то, что во время его первого срока, в 1993 году, в стране была принята новая Конституция.
Lenta.ru 12 марта в 06:05
Здоровье

Доктор Мясников назвал способы защиты от коронавируса без лекарств

Московский врач и телеведущий Александр Мясников назвал способы, помогающие защитить себя от коронавируса, не прибегая к лекарствам.
SMINEWS в Подольске вчера в 13:42
Футбол

Ахмат — Динамо 2:3

Грозненский "Ахмат" и московское "Динамо" объявили составы на матч 22-го тура чемпионата России.
Газета.Ru вчера в 11:38
Футбол

«МЮ» одержал самую крупную выездную победу в еврокубках за 55 лет

В четверг в первом матче 1/8 финала Лиги Европы футболисты «Манчестер Юнайтед» в гостях разбили австрийский ЛАСК со счетом 5:0. По результативному удару нанесли Одион Игало, Даниэль Джеймс, Хуан Мата, Мэйсон Гринвуд и Андреас Перейра.
ProstoProSport 12 марта в 16:47
Армия и оружие

Россия и Турция договорились о совместном патрулировании в Идлибе

По итогам встречи стороны приняли совместный документ, в котором подтвердили приверженность "астанинскому формату", объявили о введении режима прекращения огня, а также о совместном патрулировании важной трассы М4, которая сейчас находится под контролем боевиков.
РИА Новости 03:55
Здоровье

Стали известны симптомы коронавирусной инфекции у детей

Китайские ученые из Медицинского университета Гуанчжоу и Научно-технологического университета Макао пришли к такому выводу, изучив десять случаев развития коронавирусной инфекции у детей, родственники или знакомые которых заразились SARS-CoV-2 в первой половине февраля.
ТАСС Наука вчера в 08:42
Наука

В геноме коронавируса нашли первое большое изменение

ТАСС Наука вчера в 05:32
Общество

Из-за коронавируса Роспотребнадзор призывает дезинфицировать телефоны

Роспотребнадзор рекомендует проводить дезинфекцию мобильных телефонов во избежание заражения коронавирусом.
Известия Мордовии 01:41
Политика

Зеленский подписал закон об образовании, урезающий обучение на русском

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "Об общем среднем образовании", постепенно сокращающий обучение на языках меньшинств, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 16:45
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, основатель политической партии «Слуга народа», действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист.
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