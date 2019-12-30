Политика

РИА НовостиРИА НовостиЗеленский в новогоднем поздравлении призвал украинцев к объединению

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Новым годом и призвал страну к объединению.
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Зеленский призвал объединиться «ватников» и «бандеровцев»

News.ruвчера в 19:38

Зеленский призвал «ватников» и «бандеровцев» объединиться в новом году

Комсомольская правда03:05

Зеленский поздравил граждан Украины с Новым годом, призвав всех к единению

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Президент Украины Владимир Зеленский призвал граждан страны к объединению

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Зеленский призвал украинцев к объединению в новогоднем поздравлении

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Зеленский в новогоднем обращении призвал «ватников» и «бандеровцев» к объединению

Газета.Ruвчера в 18:55

Зеленский в новогоднем поздравлении призвал украинцев к объединению

РИА Новостивчера в 17:19
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Политика

Путин и Зеленский провели телефонные переговоры

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора дали положительную оценку заключённой сделке по транзиту газа, а также обмену удерживаемыми лицами между Киевом и Донбассом.
RT на русском вчера в 05:43
Общество

В России вступает в силу закон о любительском рыболовстве

Федеральный закон "О рыболовстве", определяющий правила любительского рыболовства на водоемах общего пользования, вступает в силу с 1 января 2020 года.
ТАСС вчера в 16:10
Политика

Украина начала транзит газа в Европу по новому контракту с РФ

По новому пятилетнему контракту объем транзита через Украину составит 65 млрд куб. м газа в 2020 году и по 40 млрд куб. м в 2021–2024 годах.
Коммерсантъ 03:55
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В Ингушетии похоронили убитого при нападении на пост ДПС полицейского

В Ингушетии похоронили убитого при нападении на пост ДПС полицейского.
Вести.Ru 04:36
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Чипы для карт «Мир» станут российского производства

Резидент особой экономической зоны с 2020 года запустит массовое производство отечественных чипов для платежной системы «Мир».
Вечерняя Москва вчера в 06:03
Энергетика

На Украине с 1 января резко подорожал газ для населения

Цена на газ для населения Украины с 1 января 2020 года резко выросла.
Что происходит 02:49
Политика

Главный раввин Польши прокомментировал слова Путина об антисемитизме

Главный раввин Польши Михаэль Шудрих прокомментировал высказывание президента России Владимира Путина об антисемитизме бывшего польского посла в Германии Юзефа Липского.
RT на русском 02:08
Энергетика

Болгария начала получать российский газ из «Турецкого потока»

Российский газ с 1 января начал поступать в Болгарию через газопровод "Турецкий поток".
ТАСС 03:25
Происшествия

Пьяные жители Волжского напали на Деда Мороза на новогодней сцене

Инфо24 02:58
Общество

Есть чем гордиться и над чем работать. Базарносызганцы подвели итоги года

Чем можем гордиться, над чем работали в течение 2019-го – еще раз вспомним основные события прошедшего периода для того, чтобы реально оценить, что удалось сделать, что не удалось, чтобы в будущем двигаться вперед.
Ульяновская правда вчера в 07:00
Общество

Папа римский ударил женщину на праздновании Нового года

Папа римский Франциск ударил женщину по руке во время общения с верующими на площади Святого Петра в Риме.
РИА Новости 03:12
Единоборства

Российский боец нокаутировал американца и заработал миллион долларов

Российский боец смешанного стиля (ММА) Али Исаев победил американца Джареда Рошольта в финале Гран-при Professional Fighting League (PFL).
Lenta.ru 03:16
Экономика

В России снизился порог для беспошлинных интернет-покупок за рубежом

С 1 января 2020 года в России изменилась норма закона, регламентирующая беспошлинные интернет-покупки в зарубежных магазинах.
Известия 03:38
Политика

Бывшие бойцы «Беркута» рассказали о событиях 2014 года

Во время кровавых событий в феврале 2014 года первыми жертвами стрельбы стали сотрудники спецподразделения МВД Украины "Беркут".
Российская газета 30.12.19 в 12:32
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В России вступили в силу новые правила регистрации автомобилей

С 1 января в России вступили в силу новые правила государственной регистрации автомобилей.
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Спорт

Ласицкене, Сидорова и Шубенков направили открытое письмо в ВФЛА

Легкоатлеты Мария Ласицкене, Анжелика Сидорова и Сергей Шубенков направили открытое письмо во Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА), сообщает ТАСС.
Газета.Ru 29.12.19 в 06:22
Происшествия

В центре Москвы задержали более 30 человек

На Тверской улице в центре Москвы задержали более 30 человек, сообщил проект «ОВД-Инфо».
Коммерсантъ вчера в 10:24
Наука

Итоги года в биологии и медицине

Удвоенный генетический алфавит, лечебная генная терапия, новое «слово» в словаре зелёных мартышек, самоодомашнившиеся люди и ещё целый ряд открытий, которые запомнились нам в 2019 году.
Наука и жизнь 30.12.19 в 23:00
Экономика

В России с 1 января вырастет минимальная цена на водку и коньяк

Минимальная розничная цена водки в России увеличивается с 215 руб. до 230 руб. за 0,5 л. Об этом говорится в приказе Минфина РФ, вступившем в силу 1 января 2020 года.
ТАСС вчера в 16:20
Армия и оружие

Белоруссия решила провести совместные учения с НАТО

Ferra вчера в 07:24
Авто

Ирландия запретит продажу дизельных и бензиновых автомобилей

Уже к 2030 году планируется полностью закрыть регистрацию бензиновых и дизельных моделей.
CarsWeek.ru вчера в 19:50
Хоккей

Стали известны все четвертьфиналисты молодежного ЧМ по хоккею

Ранее в последнем матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею российская команда со счетом 6:1 разгромила команду Германии.
РИА Новости 01:12
Происшествия

У пенсионерки в Москве украли сумку с 10 млн рублей

Неизвестный украл у пенсионерки в одном из московских магазинов сумку с более чем 10 млн рублей.
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Спорт

Устюгов возглавил общий зачет «Тур де Ски»

Российский лыжник Сергей Устюгов, одержавший во вторник победу в гонке с раздельным стартом на 15 километров на этапе «Тур де Ски», вышел в лидеры общего зачета многодневки.
ProstoProSport вчера в 09:30
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С банков начали брать комиссию за переводы по номеру телефонов

Банк России начал взимать с банков комиссию за переводы средств через Систему быстрых платежей (СБП).
Газета.Ru 02:53
Происшествия

В Екатеринбурге совершил вынужденную посадку летевший в Москву самолёт

В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге совершил вынужденную посадку летевший в Москву самолёт, сообщает Интерфакс.
RT на русском вчера в 01:35
Космос

Лучшие космические снимки 2019 года

Уходящий 2019 год оказался весьма примечательным в плане космических фотографий.
RT на русском вчера в 10:52
Происшествия

Во Владивостоке сожгли фигуру мыши за 677 тысяч рублей

Газета.Ru 03:34
Наука

Объяснена опасность неправильного сна

Lenta.ru вчера в 19:53
Происшествия

Пропавшего в Амурской области двухлетнего ребенка нашли живым

Двухлетнего мальчика, пропавшего в Благовещенске, нашли живым, сообщает "ПортАмур".
РИА Новости 04:34
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