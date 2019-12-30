Политика
РИА НовостиЗеленский в новогоднем поздравлении призвал украинцев к объединению
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Новым годом и призвал страну к объединению.
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Зеленский в новогоднем обращении призвал «ватников» и «бандеровцев» к объединению
Газета.Ruвчера в 18:55
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Политика
Путин и Зеленский провели телефонные переговоры
Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора дали положительную оценку заключённой сделке по транзиту газа, а также обмену удерживаемыми лицами между Киевом и Донбассом.
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В России вступает в силу закон о любительском рыболовстве
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Политика
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В Ингушетии похоронили убитого при нападении на пост ДПС полицейского
В Ингушетии похоронили убитого при нападении на пост ДПС полицейского.
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Чипы для карт «Мир» станут российского производства
Резидент особой экономической зоны с 2020 года запустит массовое производство отечественных чипов для платежной системы «Мир».
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Цена на газ для населения Украины с 1 января 2020 года резко выросла.
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Главный раввин Польши прокомментировал слова Путина об антисемитизме
Главный раввин Польши Михаэль Шудрих прокомментировал высказывание президента России Владимира Путина об антисемитизме бывшего польского посла в Германии Юзефа Липского.
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Есть чем гордиться и над чем работать. Базарносызганцы подвели итоги года
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Папа римский ударил женщину на праздновании Нового года
Папа римский Франциск ударил женщину по руке во время общения с верующими на площади Святого Петра в Риме.
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Российский боец нокаутировал американца и заработал миллион долларов
Российский боец смешанного стиля (ММА) Али Исаев победил американца Джареда Рошольта в финале Гран-при Professional Fighting League (PFL).
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В России снизился порог для беспошлинных интернет-покупок за рубежом
С 1 января 2020 года в России изменилась норма закона, регламентирующая беспошлинные интернет-покупки в зарубежных магазинах.
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Бывшие бойцы «Беркута» рассказали о событиях 2014 года
Во время кровавых событий в феврале 2014 года первыми жертвами стрельбы стали сотрудники спецподразделения МВД Украины "Беркут".
Общество
В России вступили в силу новые правила регистрации автомобилей
С 1 января в России вступили в силу новые правила государственной регистрации автомобилей.
Спорт
Ласицкене, Сидорова и Шубенков направили открытое письмо в ВФЛА
Легкоатлеты Мария Ласицкене, Анжелика Сидорова и Сергей Шубенков направили открытое письмо во Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА), сообщает ТАСС.
Происшествия
В центре Москвы задержали более 30 человек
На Тверской улице в центре Москвы задержали более 30 человек, сообщил проект «ОВД-Инфо».
Наука
Итоги года в биологии и медицине
Удвоенный генетический алфавит, лечебная генная терапия, новое «слово» в словаре зелёных мартышек, самоодомашнившиеся люди и ещё целый ряд открытий, которые запомнились нам в 2019 году.
Экономика
В России с 1 января вырастет минимальная цена на водку и коньяк
Минимальная розничная цена водки в России увеличивается с 215 руб. до 230 руб. за 0,5 л. Об этом говорится в приказе Минфина РФ, вступившем в силу 1 января 2020 года.
Армия и оружие
Белоруссия решила провести совместные учения с НАТО
Авто
Ирландия запретит продажу дизельных и бензиновых автомобилей
Уже к 2030 году планируется полностью закрыть регистрацию бензиновых и дизельных моделей.
Хоккей
Стали известны все четвертьфиналисты молодежного ЧМ по хоккею
Ранее в последнем матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею российская команда со счетом 6:1 разгромила команду Германии.
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Спорт
Устюгов возглавил общий зачет «Тур де Ски»
Российский лыжник Сергей Устюгов, одержавший во вторник победу в гонке с раздельным стартом на 15 километров на этапе «Тур де Ски», вышел в лидеры общего зачета многодневки.
Экономика
С банков начали брать комиссию за переводы по номеру телефонов
Банк России начал взимать с банков комиссию за переводы средств через Систему быстрых платежей (СБП).
Происшествия
В Екатеринбурге совершил вынужденную посадку летевший в Москву самолёт
В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге совершил вынужденную посадку летевший в Москву самолёт, сообщает Интерфакс.
Космос
Лучшие космические снимки 2019 года
Уходящий 2019 год оказался весьма примечательным в плане космических фотографий.
Наука
Объяснена опасность неправильного сна
Происшествия
Пропавшего в Амурской области двухлетнего ребенка нашли живым
Двухлетнего мальчика, пропавшего в Благовещенске, нашли живым, сообщает "ПортАмур".